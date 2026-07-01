FCSB 2-3 Auda: Auda giành chiến thắng FCSB tiếp Auda tại Arena Nationala lúc 00:45 ngày 24/07/2026. Lần đối đầu gần nhất đang nghiêng về Auda, tạo thêm điểm nhấn cho trận đấu.

FCSB 2 - 3 Auda Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu FCSB tiếp đón Auda.

1' Thẻ vàng Phút 1': M. Ouedraogo (Auda) nhận thẻ vàng (Holding).

5' BÀN THẮNG! Auda (0-1) Phút 5': E. Daskevics (Auda) lập công (kiến tạo: H. Ibrahim). Tỷ số: 0 - 1.

23' BÀN THẮNG! FCSB (1-1) Phút 23': O. Popescu (FCSB) lập công (kiến tạo: F. Tanase). Tỷ số: 1 - 1.

27' Thẻ vàng Phút 27': J. Dawa (FCSB) nhận thẻ vàng (Roughing).

32' BÀN THẮNG! Auda (1-2) Phút 32': B. Diedhiou (Auda) lập công (kiến tạo: Y. Traore). Tỷ số: 1 - 2.

44' Thẻ vàng Phút 44': A. Arroyo (Auda) nhận thẻ vàng (Roughing).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (FCSB): A. Stoian vào sân thay E. Gnahore.

46' Thay người Phút 46' (FCSB): V. Cretu vào sân thay R. Labonne.

63' Thay người Phút 63' (Auda): W. Fofana vào sân thay M. Ouedraogo.

67' Thay người Phút 67' (Auda): A. Appiah vào sân thay E. Daskevics.

67' Thay người Phút 67' (Auda): R. Kragliks vào sân thay A. Arroyo.

71' BÀN THẮNG! FCSB (2-2) Phút 71': A. Boutoutaou (FCSB) lập công (kiến tạo: A. Stoian). Tỷ số: 2 - 2.

78' Thay người Phút 78' (Auda): M. Fofana vào sân thay B. Diedhiou.

78' Thay người Phút 78' (FCSB): M. Toma vào sân thay A. Boutoutaou.

79' Thẻ vàng Phút 79': M. Fofana (Auda) nhận thẻ vàng (Roughing).

88' Thay người Phút 88' (FCSB): D. Politic vào sân thay O. Popescu.

90+1' Thẻ vàng Phút 90+1': A. Appiah (Auda) nhận thẻ vàng.

90+4' BÀN THẮNG! Auda (2-3) Phút 90+4': K. Kone (Auda) lập công. Tỷ số: 2 - 3.

KT Kết thúc: FCSB 2-3 Auda Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 3.

Cập nhật lúc 02:42 24/07/2026

Đội hình chính thức FCSB Sơ đồ 4-1-2-3 · HLV Marius Baciu Auda Sơ đồ 4-3-3 · HLV Didier Zanetti 32 Ștefan Târnovanu 97 Ronny Labonne 5 Joyskim Dawa 3 André Duarte 33 Risto Radunović 8 Eddy Gnahoré 31 Juri Cisotti 10 Florin Tănase 10 Aymen Boutoutaou 9 Daniel Bîrligea 7 Octavian Popescu 98 Nils Purins 2 Tin Hrvoj 15 Moussa Ouedraogo 18 Ariel Arroyo 71 Oskars Rubenis 17 Eduards Daskevics 20 Youba Traore 14 Hussaini Ibrahim 25 Barthelemy Diedhiou 47 Kader Kone 8 Edvin Bongemba Dự bị FCSB 13 Matei Popa 34 Mihai Udrea 2 Valentin Crețu 4 Ricardo Pădurariu 6 Andrei Dăncuş 77 Luca Stancu 22 Mihai Toma 19 David Avram 20 Dennis Politic Auda 1 Raivo Sturins 12 Niks Daniels Aleksandrovs 6 Ralfs Kragliks 80 Sebastian Aranda 10 Wally Fofana 46 Jayen Gerold 77 Jevgenijs Minins 7 Andrews Appiah 23 Mohamoud Fofana Cập nhật đội hình lúc 01:03 24/07/2026

FCSB sẽ đối đầu Auda tại Arena Nationala lúc 00:45 ngày 24/07/2026 trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Đây là trận đấu mà cán cân đối đầu gần nhất đang nghiêng về đội khách, khi Auda từng giành chiến thắng trong lần hai đội gặp nhau gần nhất.

Cán cân đối đầu nghiêng về Auda

Hai đội mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. FCSB chưa thắng và cũng chưa có trận hòa trước Auda trong quãng thống kê này, còn Auda sở hữu một chiến thắng.

Con số trên tạo ra nền tảng đáng chú ý trước giờ bóng lăn, nhưng không đủ để phản ánh toàn bộ tương quan hiện tại. Với FCSB, mục tiêu trước mắt là thể hiện khả năng kiểm soát trận đấu và tạo ra câu trả lời sau kết quả bất lợi ở lần chạm trán trước. Trong khi đó, Auda có thể bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định từ ưu thế đối đầu đã có.

Trận đấu tại Arena Nationala

Arena Nationala là địa điểm diễn ra cuộc so tài giữa FCSB và Auda. Việc thi đấu tại sân này đưa FCSB vào vị trí phải chủ động hơn trong cách tiếp cận trận đấu, đặc biệt khi đội bóng chưa có kết quả tích cực trong lần đối đầu gần nhất được ghi nhận.

Tuy nhiên, hiện không có dữ liệu về phong độ gần đây, vị trí tại giải, lực lượng vắng mặt hoặc sơ đồ chiến thuật của hai đội. Vì vậy, những yếu tố như khả năng kiểm soát khu vực giữa sân, cách tổ chức phòng ngự và hiệu quả trong các pha tấn công sẽ chỉ có thể được đánh giá chính xác sau khi trận đấu bắt đầu.

Nhận định trước giờ bóng lăn

Ưu thế đối đầu đang thuộc về Auda, nhưng trận đấu tại Arena Nationala mở ra cơ hội để FCSB thay đổi xu hướng này. Điểm then chốt sẽ nằm ở cách FCSB xử lý sức ép và cách Auda duy trì sự chủ động sau chiến thắng trước đó.

Với dữ liệu hiện có, chưa đủ cơ sở để khẳng định đội nào sẽ chiếm ưu thế trong toàn bộ 90 phút. Dù vậy, chiến thắng của Auda ở lần gặp gần nhất chắc chắn khiến cuộc đối đầu này trở nên đáng chú ý ngay từ thời điểm khai cuộc.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất FCSB · 0 thắng 0 hòa Auda · 1 thắng FCSB 0 - 1 Auda AUD

FCSB 5 trận gần nhất B T B T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Auda 5 trận gần nhất T T H B H