Fed có thể giữ nguyên lãi suất sau khi thị trường lao động Mỹ tạo thêm 130.000 việc làm Dữ liệu việc làm tháng 01/2026 vượt dự báo củng cố khả năng Fed duy trì lãi suất ở mức 3,50% - 3,75%, dù số liệu điều chỉnh năm 2025 cho thấy dấu hiệu đình trệ.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhiều khả năng sẽ kéo dài thời gian giữ nguyên lãi suất sau khi dữ liệu công bố ngày 11/02 cho thấy thị trường lao động khởi đầu năm 2026 tích cực hơn dự kiến. Mức tăng trưởng việc làm vượt kỳ vọng cho phép các nhà hoạch định chính sách duy trì trạng thái kiên nhẫn để tập trung vào mục tiêu kiểm soát lạm phát, hiện vẫn đang ở trên mức mục tiêu 2%.

Thị trường lao động khởi sắc trong tháng 01/2026

Theo báo cáo từ Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), bảng lương phi nông nghiệp đã tăng thêm 130.000 việc làm trong tháng đầu năm 2026. Con số này cao hơn đáng kể so với mức dự báo 70.000 việc làm từ cuộc khảo sát của Reuters. Đồng thời, tỷ lệ thất nghiệp cũng ghi nhận mức giảm nhẹ, từ 4,4% xuống còn 4,3%.

Diễn biến này diễn ra sau khi Fed quyết định giữ nguyên lãi suất trong khoảng 3,50% - 3,75% vào tháng trước, chấm dứt chuỗi ba lần cắt giảm liên tiếp vào cuối năm 2025. Chuyên gia kinh tế Oren Klachkin tại Nationwide nhận định rằng với nền kinh tế vẫn vận hành ổn định, kịch bản Fed tạm dừng thay đổi lãi suất trong thời gian dài vẫn là hướng đi chủ đạo.

Rủi ro tiềm ẩn từ dữ liệu điều chỉnh năm 2025

Dù số liệu tháng 1 tích cực, báo cáo của BLS cũng công bố các điều chỉnh cho thấy một bức tranh kém sắc hơn của năm ngoái. Tăng trưởng việc làm bình quân trong năm 2025 chỉ đạt khoảng 15.000 việc làm mỗi tháng. Đây là mức tăng trưởng rất thấp, thường chỉ xuất hiện trong giai đoạn đầu của một cuộc suy thoái kinh tế.

Để so sánh, trong giai đoạn 2010 - 2019, nền kinh tế Mỹ tạo ra trung bình 183.000 việc làm mỗi tháng. Sự sụt giảm mạnh về nhập cư trong năm đầu tiên Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng được coi là yếu tố then chốt làm hẹp lực lượng lao động. Điều này đồng nghĩa với việc nền kinh tế không cần tạo ra quá nhiều việc làm mới để duy trì trạng thái cân bằng, nhưng cũng làm phức tạp hóa quá trình đánh giá thực trạng thị trường.

Tác động từ năng suất lao động và công nghệ

Một điểm đáng chú ý khác là sự cải thiện trong năng suất lao động, bất chấp tuyển dụng chậm lại. GDP của Mỹ đã tăng trưởng với tốc độ thường niên 4,4% trong quý III/2025. Ông Rick Rieder, Giám đốc đầu tư trái phiếu toàn cầu tại BlackRock, cho rằng việc tuyển dụng ít đi trong khi tăng trưởng vẫn cao có thể là tín hiệu của một giai đoạn bùng nổ năng suất nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Tuy nhiên, sự lạc quan này không nhận được sự đồng thuận hoàn toàn. Thống đốc Fed Christopher Waller cảnh báo thị trường lao động có nguy cơ suy yếu đáng kể hơn nữa. Dù số liệu điều chỉnh không tệ đến mức bằng không như lo ngại trước đó, nhưng trạng thái "đóng băng" của thị trường – nơi cả tỷ lệ tuyển dụng và sa thải đều thấp – được đánh giá là khá mong manh và có thể dẫn đến sự sụp đổ trong tương lai nếu nhu cầu lao động tiếp tục sụt giảm.

Tóm tắt các chỉ số kinh tế chính