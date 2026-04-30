Fed giữ nguyên lãi suất 3,5-3,75% và sự chia rẽ hiếm thấy trong nội bộ lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất ổn định nhưng đối mặt với sự bất đồng lớn nhất từ năm 1992. Ông Jerome Powell dự kiến ở lại Hội đồng Thống đốc sau nhiệm kỳ.

Trong cuộc họp chính sách kết thúc vào ngày 29/04, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,5-3,75%. Đáng chú ý, cuộc họp cuối cùng của ông Jerome Powell trên cương vị Chủ tịch Fed ghi nhận sự bất đồng quan điểm sâu sắc giữa các nhà hoạch định chính sách, phản ánh áp lực lạm phát dai dẳng và sự chuyển giao quyền lực đang cận kề.

Sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ FOMC

Quyết định giữ nguyên lãi suất lần này không nằm ngoài dự báo của thị trường, nhưng kết quả bỏ phiếu của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) lại cho thấy một sự chia rẽ hiếm thấy. Cụ thể, có 8 thành viên ủng hộ giữ nguyên lãi suất, 1 thành viên phản đối và 3 thành viên khác chấp nhận giữ nguyên nhưng muốn đưa vào tuyên bố nội dung hướng tới việc hạ lãi suất.

Sự bất đồng này xoay quanh câu chữ trong tuyên bố chung về việc "thận trọng đánh giá các dữ liệu sắp tới". Theo hãng tin CNBC, đây là lần đầu tiên kể từ tháng 10/1992, nội bộ FOMC mới có tới 4 thành viên bất đồng quan điểm. Điều này cho thấy triển vọng kinh tế Mỹ đang trở nên khó đoán định khi lạm phát vẫn duy trì trên mức 3% từ cuối năm 2023.

Lãi suất Fed qua các năm - Nguồn: Fed/CNBC.

Ông Jerome Powell phát tín hiệu ở lại Hội đồng Thống đốc

Mặc dù nhiệm kỳ Chủ tịch Fed sẽ kết thúc vào giữa tháng 5, ông Jerome Powell gây bất ngờ khi tuyên bố sẽ tiếp tục ở lại Hội đồng Thống đốc trong một khoảng thời gian chưa xác định. Ông cho biết sẽ chờ cho đến khi cuộc điều tra liên quan đến dự án cải tạo trụ sở Fed kết thúc hoàn toàn với sự minh bạch tuyệt đối.

Nếu thực hiện kế hoạch này, đây sẽ là trường hợp chủ tịch mãn nhiệm đầu tiên không rời khỏi Hội đồng Thống đốc kể từ năm 1948. Nhiệm kỳ thống đốc của ông Powell kéo dài đến tháng 1/2028. Động thái này được giới phân tích nhận định là cách để ông Powell bảo vệ sự độc lập của Fed trước những áp lực chính trị từ bên ngoài.

Áp lực lạm phát và bối cảnh kinh tế vĩ mô

Thị trường lao động Mỹ hiện đang cho thấy những dấu hiệu tích cực với 178.000 việc làm mới trong tháng 3 và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 4,3%. Tuy nhiên, áp lực lạm phát vẫn là rào cản lớn. Tuyên bố của FOMC thừa nhận giá năng lượng toàn cầu tăng và chính sách thuế quan dự kiến của Tổng thống Donald Trump có thể khiến lạm phát duy trì ở mức cao lâu hơn.

Sau cuộc họp, các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai đã loại bỏ kỳ vọng về một đợt hạ lãi suất trong năm 2026. Thay vào đó, thị trường dự báo Fed có thể phải chờ đến năm 2027 mới thực hiện đợt cắt giảm tiếp theo để đưa lãi suất về mức trung tính khoảng 3,1%.

Chuyển giao quyền lực tại ngân hàng trung ương

Cùng ngày, Ủy ban Ngân hàng thuộc Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn ông Kevin Warsh cho vị trí Chủ tịch Fed thay thế ông Powell. Đây là cuộc chuyển giao quyền lực quan trọng trong bối cảnh Chính phủ Mỹ đang chịu áp lực nợ công lên tới 39 nghìn tỷ USD.

Việc ông Powell ở lại Hội đồng Thống đốc có ý nghĩa chiến lược trong việc cân bằng ảnh hưởng tại FOMC. Chuyên gia từ ClearBridge Investments nhận định, sự hiện diện tiếp tục của ông Powell sẽ ngăn chặn việc thay đổi đột ngột cán cân giữa những người ủng hộ hạ lãi suất và những người muốn duy trì chính sách thắt chặt để kiểm soát lạm phát.