Fed lo ngại lạm phát giảm chậm, để ngỏ khả năng tăng lãi suất nếu cần thiết Biên bản họp tháng 1/2026 của Fed cho thấy sự thận trọng về lộ trình giảm lạm phát về mức 2%, đồng thời cảnh báo lãi suất có thể tăng nếu áp lực giá cả kéo dài.

Giới chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa bày tỏ lo ngại về khả năng lạm phát duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn dự kiến. Theo biên bản cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) diễn ra ngày 27-28/1 được công bố vào ngày 18/2, các nhà hoạch định chính sách nhận định tiến trình đạt mục tiêu lạm phát 2% có thể chậm và gập ghềnh hơn kỳ vọng.

Duy trì lãi suất ở mức 3,5-3,75%

Trong cuộc họp chính sách đầu tiên của năm 2026, FOMC đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5-3,75%. Quyết định này được đưa ra sau chuỗi 3 lần cắt giảm liên tiếp, mỗi lần giảm 0,25 điểm phần trăm. Đáng chú ý, nội dung biên bản cho thấy nội bộ Fed có sự chia rẽ khi hai thành viên đã bỏ phiếu phản đối để ủng hộ việc tiếp tục cắt giảm 0,25 điểm phần trăm.

Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết cơ quan này có khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất trong tương lai gần khi lạm phát có xu hướng giảm và thị trường lao động dần ổn định. Tuy nhiên, biên bản nhấn mạnh một số thành viên thậm chí tính đến kịch bản tăng lãi suất trở lại nếu lạm phát vẫn duy trì ở mức cao hơn mục tiêu đề ra.

Áp lực từ lạm phát và thị trường lao động

Các chỉ số kinh tế gần đây cho thấy áp lực giá cả vẫn hiện hữu dù đã hạ nhiệt so với trước đó. Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa chuộng của Fed - tăng 2,8% vào tháng 11. Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 ghi nhận mức tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về phía thị trường lao động, các nhà hoạch định chính sách đánh giá điều kiện đang dần ổn định sau giai đoạn suy yếu vào năm 2025. Báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 1 cho thấy nền kinh tế Mỹ đã tạo thêm 130.000 việc làm mới, đánh dấu mức tăng mạnh nhất trong hơn một năm qua. Hầu hết các thành viên FOMC nhận định rủi ro suy giảm việc làm không còn gia tăng trong những tháng gần đây.

Triển vọng và các yếu tố rủi ro

Giới chức Fed kỳ vọng tác động của thuế quan lên giá cả sẽ suy yếu trong năm nay và lạm phát lĩnh vực nhà ở có thể tiếp tục giảm. Một số chuyên gia nhận định sự phát triển công nghệ giúp tăng năng suất lao động sẽ là yếu tố quan trọng kiềm chế đà tăng giá.

Mặc dù vậy, Fed vẫn cảnh báo về các rủi ro từ phía nhu cầu và áp lực thuế quan có thể khiến lạm phát giảm chậm hơn dự kiến. Cơ quan này khẳng định sẽ cần thêm thời gian để đánh giá dữ liệu mới trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nới lỏng chính sách tiền tệ nào tiếp theo nhằm đảm bảo thực hiện sứ mệnh kép: ổn định giá cả và tối đa hóa việc làm.