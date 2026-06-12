Fed neo lãi suất cao đến năm 2026: Áp lực tỷ giá và rào cản hấp thụ vốn tại Việt Nam Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trì hoãn hạ lãi suất do lạm phát dai dẳng đang tạo sức ép lớn lên tỷ giá VND, buộc Việt Nam phải cân đối giữa tăng trưởng và ổn định tiền tệ.

Trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhiều khả năng sẽ duy trì lãi suất ở mức cao xuyên suốt năm 2026. Động thái này không chỉ làm đảo lộn lộ trình nới lỏng tiền tệ toàn cầu mà còn đặt nền kinh tế Việt Nam trước bài toán hóc búa về giữ vững tỷ giá và khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp.

Fed duy trì quan điểm cứng rắn trước rủi ro lạm phát

Tại sự kiện Vietnam Investment Forum 2026 (VIF2026), các chuyên gia nhận định nguyên nhân cốt lõi khiến Fed giữ nguyên thái độ cứng rắn là do thị trường lao động Mỹ duy trì trạng thái tích cực. Số lượng việc làm phi nông nghiệp liên tục vượt dự báo, trong khi lạm phát chính thức đi ngang ở mức 4,2% và lạm phát cơ bản neo chặt tại 2,9%.

Ông Nguyễn Xuân Thành, Giảng viên cao cấp Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, dự báo thị trường tài chính toàn cầu cần chuẩn bị cho kịch bản Fed không cắt giảm lãi suất trong năm nay. Thậm chí, cơ quan này có thể tăng thêm 25 điểm cơ bản vào quý 4/2026 nếu áp lực giá cả tiếp tục duy trì, tạo ra vòng xoáy định giá lại tài sản trên toàn cầu.

Áp lực tỷ giá và sự đánh đổi trong chính sách tiền tệ

Sự chênh lệch lãi suất khi Fed duy trì chi phí vốn cao khiến dòng vốn quốc tế có xu hướng rút khỏi các thị trường mới nổi để quay về Mỹ. Tại Việt Nam, việc duy trì sự ổn định của đồng Việt Nam (VND) được xem là kết quả của một sự đánh đổi khắt khe.

Để bảo vệ tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước buộc phải duy trì mặt bằng lãi suất trong nước ở mức cao. Nếu ưu tiên mục tiêu tăng trưởng bằng cách nới lỏng tiền tệ, khoảng cách lãi suất với USD nới rộng sẽ dẫn đến hiện tượng tháo chạy của dòng vốn ngoại. Hiện nay, nhà điều hành đang phải siết chặt nguồn cung tiền, với ước tính tổng cung tiền chỉ tăng khoảng 2,5% đến 2,6% nhằm ngăn chặn rủi ro dư thừa thanh khoản gây áp lực lên tỷ giá.

Các chuyên gia thảo luận tại sự kiện.

Nghịch lý dòng tiền và khả năng hấp thụ vốn

Dù tỷ giá trong tháng 5/2026 duy trì ổn định, vòng quay dòng tiền trong nền kinh tế vẫn diễn ra khá chậm. Theo ông Nguyễn Duy Linh, Tổng Giám đốc Chứng khoán SHS, có một nghịch lý đang tồn tại: tỷ lệ tín dụng trên GDP đạt tới 140 - 150%, nhưng tăng trưởng tín dụng 5 tháng đầu năm chỉ đạt 5,72%.

Nguyên nhân được xác định là do nền kinh tế thiếu không gian an toàn để giải ngân, hệ quả từ các tài sản thanh khoản kém và rào cản pháp lý chưa được tháo gỡ. Bên cạnh đó, thu ngân sách 5 tháng đầu năm đạt tới 53% kế hoạch (khoảng 1,3 triệu tỷ đồng), nhưng chi ngân sách chỉ đạt khoảng 22%, khiến lượng tiền lớn nằm im trong Kho bạc thay vì chảy vào nền kinh tế thực.

Để ứng phó, các chuyên gia đề xuất Việt Nam cần những bước đi linh hoạt hơn. Việc chấp nhận để VND mất giá một phần có thể là giải pháp giảm bớt áp lực, đồng thời cần điều chỉnh mục tiêu lạm phát sát với thực tiễn toàn cầu để nới rộng không gian chính sách, hỗ trợ nền kinh tế vượt qua giai đoạn biến động.