Fenerbahçe 1-0 Gornik Zabrze: Fenerbahçe giành chiến thắng Fenerbahçe gặp Gornik Zabrze tại UEFA Champions League lúc 01h00 ngày 22/07/2026 trên sân Chobani Stadium Fenerbahce Sukru Saracoglu

Fenerbahçe 1 - 0 Gornik Zabrze Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Fenerbahçe tiếp đón Gornik Zabrze.

15' Fenerbahçe ép sân Cầm bóng: Fenerbahçe 79% - 21% Gornik Zabrze, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 0 - 1.

27' Fenerbahçe ép sân Cầm bóng: Fenerbahçe 75% - 25% Gornik Zabrze, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 1.

37' BÀN THẮNG! Fenerbahçe (1-0) Phút 37': Talisca (Fenerbahçe) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

39' Fenerbahçe ép sân Cầm bóng: Fenerbahçe 74% - 26% Gornik Zabrze, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 1 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Fenerbahçe): L. Mercan vào sân thay N. Ake.

52' Fenerbahçe ép sân Cầm bóng: Fenerbahçe 76% - 24% Gornik Zabrze, dứt điểm 9 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 2; phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 1 - 1.

64' Fenerbahçe ép sân Cầm bóng: Fenerbahçe 76% - 24% Gornik Zabrze, dứt điểm 12 - 2 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 6 - 2; phạm lỗi 10 - 8, cứu thua 1 - 4.

70' Thay người Phút 70' (Fenerbahçe): O. Aydin vào sân thay K. Akturkoglu.

70' Thay người Phút 70' (Fenerbahçe): M. Asensio vào sân thay B. Elmaz.

73' Thay người Phút 73' (Gornik Zabrze): S. Liseth vào sân thay K. Urbanski.

73' Thay người Phút 73' (Gornik Zabrze): O. Zmrzly vào sân thay Y. Ikia Dimi.

76' Thay người Phút 76' (Gornik Zabrze): B. Donio vào sân thay M. Dietz.

78' Fenerbahçe ép sân Cầm bóng: Fenerbahçe 79% - 21% Gornik Zabrze, dứt điểm 14 - 2 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 7 - 2; phạm lỗi 10 - 10, cứu thua 1 - 5.

83' Thay người Phút 83' (Fenerbahçe): M. Greenwood vào sân thay I. Kahveci.

87' Thay người Phút 87' (Fenerbahçe): S. Cherif vào sân thay Talisca.

90+2' Thay người Phút 90+2' (Gornik Zabrze): P. Warczak vào sân thay M. Khlan.

90' Fenerbahçe ép sân Cầm bóng: Fenerbahçe 79% - 21% Gornik Zabrze, dứt điểm 15 - 2 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 8 - 2; phạm lỗi 12 - 11, cứu thua 1 - 5.

KT Kết thúc: Fenerbahçe 1-0 Gornik Zabrze Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 02:53 22/07/2026

Đội hình chính thức Fenerbahçe Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Ismail Kartal Gornik Zabrze Sơ đồ 4-3-3 · HLV Michal Gasparik 34 Mert Günok 27 Nélson Semedo 37 Milan Škriniar 15 Nathan Aké 24 Jayden Oosterwolde 6 Mattéo Guendouzi 17 İrfan Can Kahveci 7 Fred 28 Bartuğ Elmaz 9 Kerem Aktürkoğlu 94 Talisca 1 Philipp Schulze 61 Michal Sáček 26 Rafał Janicki 20 Josema 64 Erik Janža 18 Lukáš Sadílek 66 Maximilian Dietz 82 Kacper Urbański 7 Yvan Ikia Dimi 11 Erik Prekop 33 Maksym Khlan Dự bị Fenerbahçe 13 Tarık Çetin 31 Ederson 3 Archie Brown 4 Çağlar Söyüncü 18 Mert Müldür 22 Levent Mercan 5 İsmail Yüksek 10 Marco Asensio 20 Anthony Musaba Gornik Zabrze 29 Wiktor Kania 2 Patryk Warczak 4 Paweł Bochniewicz 19 Peter González 21 Ondřej Zmrzlý 28 Bastien Donio 34 Bruno Durdov 23 Sondre Liseth Cập nhật đội hình lúc 00:38 22/07/2026

Fenerbahçe Thống kê Gornik Zabrze 80% Kiểm soát bóng 20% 15 Dứt điểm 2 6 Trúng đích 1 9 Phạt góc 2 14 Phạm lỗi 11 1 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật Talisca Fenerbahçe 1 bàn Rafał Janicki Gornik Zabrze Điểm 7.9 Mattéo Guendouzi Fenerbahçe Điểm 7.6 Nélson Semedo Fenerbahçe Điểm 7.3 Nathan Aké Fenerbahçe Điểm 7.3 İrfan Can Kahveci Fenerbahçe Điểm 7.3

Fenerbahçe sẽ đối đầu Gornik Zabrze tại UEFA Champions League lúc 01h00 ngày 22/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Chobani Stadium Fenerbahce Sukru Saracoglu.

Thông tin hiện có xác nhận thời gian, địa điểm và cặp đấu. Dữ liệu về phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí, lực lượng cũng như đội hình dự kiến của hai đội chưa được cung cấp, vì vậy chưa thể đưa ra đánh giá cụ thể về tương quan hoặc xu hướng chiến thuật.

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Fenerbahçe vs Gornik Zabrze

Fenerbahçe vs Gornik Zabrze Giải đấu: UEFA Champions League

UEFA Champions League Thời gian: 01h00 ngày 22/07/2026

01h00 ngày 22/07/2026 Sân vận động: Chobani Stadium Fenerbahce Sukru Saracoglu

Nhận định trước trận

Trước giờ bóng lăn, điểm đáng chú ý được xác định là Fenerbahçe có lợi thế sân nhà khi tiếp đón Gornik Zabrze tại Chobani Stadium Fenerbahce Sukru Saracoglu. Tuy nhiên, chưa có đủ thông tin để kết luận đội nào đang có phong độ tốt hơn hoặc dự đoán cách hai bên tiếp cận trận đấu.

Đội hình xuất phát, các trường hợp vắng mặt và sơ đồ chiến thuật cũng chưa được nêu trong dữ liệu. Những yếu tố này sẽ có vai trò quan trọng trong việc xác định thế trận, đặc biệt ở khả năng kiểm soát bóng, tổ chức tấn công và duy trì sự chắc chắn khi phòng ngự.

Nhìn chung, đây là trận đấu giữa Fenerbahçe và Gornik Zabrze trong khuôn khổ UEFA Champions League. Những đánh giá sâu hơn về phong độ, lực lượng và khả năng giành kết quả thuận lợi cần được cập nhật khi có thêm dữ liệu chính thức.

Fenerbahçe 5 trận gần nhất T T T H T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Gornik Zabrze 5 trận gần nhất B T H B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới