Fenerbahçe 2-0 Sturm Graz: Fenerbahçe giành chiến thắng Fenerbahçe tiếp Sturm Graz tại Şükrü Saracoğlu Stadium trong trận đấu UEFA Champions League, với ưu thế đối đầu nghiêng về đội chủ nhà

Fenerbahçe 2 - 0 Sturm Graz Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Fenerbahçe tiếp đón Sturm Graz.

9' BÀN THẮNG! Fenerbahçe (1-0) Phút 9': Talisca () lập công (kiến tạo: Kerem Aktürkoğlu). Tỷ số: 1 - 0.

12' Fenerbahçe ép sân Cầm bóng: Fenerbahçe 87 - 13 Sturm Graz, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 2 - 0); phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 0 - 1.

21' Thẻ vàng Phút 21': Jon Gorenc Stankovic () nhận thẻ vàng.

24' Fenerbahçe ép sân Cầm bóng: Fenerbahçe 78 - 22 Sturm Graz, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 2 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 0 - 1.

30' Thay người Phút 30' (): Archie Brown vào sân thay Jayden Oosterwolde.

36' Fenerbahçe ép sân Cầm bóng: Fenerbahçe 79 - 21 Sturm Graz, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 2 - 0); việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 0 - 1.

45' BÀN THẮNG! Fenerbahçe (2-0) Phút 45': Mason Greenwood () lập công (kiến tạo: Marco Asensio). Tỷ số: 2 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (): Axel Kayombo vào sân thay Szymon Wlodarczyk.

48' Fenerbahçe ép sân Cầm bóng: Fenerbahçe 78 - 22 Sturm Graz, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 1 - 1.

58' Thẻ vàng Phút 58': Jürgen Heil () nhận thẻ vàng.

60' Fenerbahçe ép sân Cầm bóng: Fenerbahçe 77 - 23 Sturm Graz, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 6 - 11, cứu thua 1 - 2.

64' Thay người Phút 64' (): Ryan Fosso vào sân thay Luca Weinhandl.

64' Thay người Phút 64' (): Gizo Mamageishvili vào sân thay Simon Seidl.

64' Thay người Phút 64' (): Nelson Weiper vào sân thay Seedy Jatta.

65' Thẻ vàng Phút 65': Axel Kayombo () nhận thẻ vàng.

69' Thay người Phút 69' (): Fred vào sân thay Mason Greenwood.

69' Thay người Phút 69' (): İrfan Can Kahveci vào sân thay Marco Asensio.

72' Fenerbahçe ép sân Cầm bóng: Fenerbahçe 75 - 25 Sturm Graz, dứt điểm 12 - 4 (trúng đích 7 - 1), phạt góc 4 - 1; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 6 - 12, cứu thua 1 - 6.

84' Fenerbahçe ép sân Cầm bóng: Fenerbahçe 73 - 27 Sturm Graz, dứt điểm 14 - 5 (trúng đích 9 - 1), phạt góc 4 - 2; việt vị 4 - 0, phạm lỗi 8 - 16, cứu thua 1 - 7.

85' Thay người Phút 85' (): Oğuz Aydın vào sân thay Kerem Aktürkoğlu.

85' Thay người Phút 85' (): Mert Müldür vào sân thay Nélson Semedo.

87' Thay người Phút 87' (): Belmin Beganovic vào sân thay Jacob Peter Hödl.

KT Kết thúc: Fenerbahçe 2-0 Sturm Graz Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 02:59 06/08/2026

Đội hình chính thức Fenerbahçe Sơ đồ 4-3-3 Sturm Graz Sơ đồ 4-4-2 34 Mert Günok 27 Nélson Semedo 37 Milan Škriniar 15 Nathan Aké 24 Jayden Oosterwolde 10 Marco Asensio 91 N'Golo Kanté 6 Mattéo Guendouzi 11 Mason Greenwood 94 Talisca 9 Kerem Aktürkoğlu 53 Daniil Khudyakov 28 Jürgen Heil 5 Albert Vallci 2 Jeyland Mitchell 18 Emran Soglo 43 Jacob Peter Hödl 39 Luca Weinhandl 4 Jon Gorenc Stankovic 19 Simon Seidl 17 Szymon Wlodarczyk 20 Seedy Jatta Dự bị Fenerbahçe 3 Archie Brown 4 Çağlar Söyüncü 5 İsmail Yüksek 7 Fred 14 Yiğit Efe Demir 17 İrfan Can Kahveci 18 Mert Müldür 19 Vedat Muriqi 20 Anthony Musaba Sturm Graz 11 Axel Kayombo 15 Gizo Mamageishvili 21 Petar Petrovic 22 Ammar Helac 23 Arjan Malic 26 Belmin Beganovic 27 Luis Balbo 30 Paul Koller 32 Christoph Wiener-Pucher Cập nhật đội hình lúc 00:24 06/08/2026

Fenerbahçe Thống kê Sturm Graz 72% Kiểm soát bóng 28% 17 Dứt điểm 5 10 Trúng đích 1 4 Phạt góc 2 10 Phạm lỗi 19 4 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 8

Cầu thủ nổi bật Talisca Fenerbahçe 1 bàn Mason Greenwood Fenerbahçe 1 bàn Marco Asensio Fenerbahçe 1 kiến tạo · điểm 7.37 Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe 1 kiến tạo · điểm 7.25 Milan Škriniar Fenerbahçe Điểm 8.28 Daniil Khudyakov Sturm Graz Điểm 8.05

Thông tin trận đấu

Fenerbahçe sẽ đối đầu Sturm Graz tại UEFA Champions League vào lúc 01:00 ngày 06/08/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Şükrü Saracoğlu Stadium, nơi Fenerbahçe có cơ hội tận dụng lợi thế sân nhà trong cuộc so tài lần này.

Dữ liệu đối đầu gần nhất cho thấy Fenerbahçe đang chiếm ưu thế tương đối. Trong 2 lần gặp nhau gần nhất, đội bóng này thắng 1 trận và hòa 1 trận, còn Sturm Graz chưa giành chiến thắng.

Ưu thế đối đầu nghiêng về Fenerbahçe

Cán cân thành tích trong 2 lần chạm trán gần nhất mang đến cho Fenerbahçe nền tảng tâm lý tích cực hơn. Đội bóng này bất bại trước Sturm Graz, trong khi đại diện còn lại chưa thể giành chiến thắng trong cùng khoảng đối đầu.

Tuy nhiên, khoảng dữ liệu nói trên chỉ phản ánh xu hướng tổng hợp và không đủ để khẳng định diễn biến của trận đấu sắp tới. Những yếu tố như phong độ hiện tại, lực lượng, sơ đồ chiến thuật và cách hai đội tiếp cận trận đấu không được cung cấp, vì vậy cần thận trọng khi đánh giá cán cân chuyên môn.

Thế trận có thể được quyết định bởi cách nhập cuộc

Với lợi thế sân nhà cùng thành tích đối đầu tích cực, Fenerbahçe có thể hướng đến một cách nhập cuộc chủ động hơn. Dù vậy, chưa có dữ liệu cụ thể để xác định đội chủ nhà sẽ sử dụng sơ đồ nào, đẩy cao đội hình ra sao hay ưu tiên kiểm soát bóng và tấn công trực diện.

Ở chiều ngược lại, Sturm Graz cần thể hiện khả năng duy trì sự ổn định trước đối thủ chưa từng đánh bại trong 2 lần gặp gần nhất. Việc tìm cách hạn chế ảnh hưởng từ lợi thế sân Şükrü Saracoğlu Stadium có thể là một trong những điểm then chốt, nhưng chưa thể kết luận về phương án chiến thuật cụ thể khi không có thông tin về đội hình và phong độ của hai bên.

Nhận định trước trận

Fenerbahçe bước vào trận đấu với hai điểm tựa rõ ràng: lợi thế sân nhà và thành tích bất bại trong 2 lần đối đầu gần nhất với Sturm Graz. Những dữ kiện này giúp đội chủ nhà được đánh giá nhỉnh hơn về mặt xu hướng, nhưng chưa tạo ra cơ sở để khẳng định một kết quả cụ thể.

Sturm Graz vẫn có cơ hội tạo ra thế trận cân bằng nếu tổ chức phòng ngự chặt chẽ và tận dụng tốt những thời điểm chuyển trạng thái. Trong khi đó, Fenerbahçe cần biến ưu thế đối đầu thành khả năng kiểm soát trận đấu thay vì chỉ dựa vào lịch sử.

Nhìn chung, đây là cuộc so tài mà Fenerbahçe có lợi thế ban đầu, còn Sturm Graz phải tìm cách phá vỡ xu hướng bất lợi trong những lần chạm trán gần nhất. Diễn biến thực tế sẽ phụ thuộc nhiều vào cách hai đội nhập cuộc và khả năng triển khai chiến thuật trên sân.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Fenerbahçe · 1 thắng 1 hòa Sturm Graz · 0 thắng Fenerbahçe 1 - 1 Sturm Graz Hòa Sturm Graz 1 - 2 Fenerbahçe FEN

Fenerbahçe 5 trận gần nhất H T T T T Sturm Graz 5 trận gần nhất T T

Tình hình lực lượng Fenerbahçe ✚ Dorgeles Nene (No Eligibility) ✚ Amara Diouf (Fitness) ✚ Diego Carlos (Unknown Injury) ✚ Archie Brown (Minor Knock) ✚ Mert Hakan Yandaş (Fitness) ✚ Dominik Livakovic (Muscular problems) ✚ Jayden Oosterwolde (Unknown Injury) ✚ Milan Škriniar (Unknown Injury) Sturm Graz ✚ Otar Kiteishvili (Unknown Injury) ✚ Nelson Weiper (Unknown Injury) ✚ Amady Camara (Muscle Injury) ✚ Arjan Malic (Broken Nose Bone) ✚ Luca Weinhandl (Unknown Injury) ✚ Leon Grgic (Cruciate Ligament Tear) ✚ Filip Rózga (Muscle Injury) ✚ Jeyland Mitchell (Back Injury)