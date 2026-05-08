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Fenerbahçe 2-0 Sturm Graz: Fenerbahçe giành chiến thắng

Văn Thể05/08/2026 20:08

Fenerbahçe tiếp Sturm Graz tại Şükrü Saracoğlu Stadium trong trận đấu UEFA Champions League, với ưu thế đối đầu nghiêng về đội chủ nhà

Fenerbahçe2 - 0Sturm GrazKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Fenerbahçe tiếp đón Sturm Graz.

  • 9'BÀN THẮNG! Fenerbahçe (1-0)

    Phút 9': Talisca () lập công (kiến tạo: Kerem Aktürkoğlu). Tỷ số: 1 - 0.

  • 12'Fenerbahçe ép sân

    Cầm bóng: Fenerbahçe 87 - 13 Sturm Graz, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 2 - 0); phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 0 - 1.

  • 21'Thẻ vàng

    Phút 21': Jon Gorenc Stankovic () nhận thẻ vàng.

  • 24'Fenerbahçe ép sân

    Cầm bóng: Fenerbahçe 78 - 22 Sturm Graz, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 2 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 0 - 1.

  • 30'Thay người

    Phút 30' (): Archie Brown vào sân thay Jayden Oosterwolde.

  • 36'Fenerbahçe ép sân

    Cầm bóng: Fenerbahçe 79 - 21 Sturm Graz, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 2 - 0); việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 0 - 1.

  • 45'BÀN THẮNG! Fenerbahçe (2-0)

    Phút 45': Mason Greenwood () lập công (kiến tạo: Marco Asensio). Tỷ số: 2 - 0.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Axel Kayombo vào sân thay Szymon Wlodarczyk.

  • 48'Fenerbahçe ép sân

    Cầm bóng: Fenerbahçe 78 - 22 Sturm Graz, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 1 - 1.

  • 58'Thẻ vàng

    Phút 58': Jürgen Heil () nhận thẻ vàng.

  • 60'Fenerbahçe ép sân

    Cầm bóng: Fenerbahçe 77 - 23 Sturm Graz, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 6 - 11, cứu thua 1 - 2.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (): Ryan Fosso vào sân thay Luca Weinhandl.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (): Gizo Mamageishvili vào sân thay Simon Seidl.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (): Nelson Weiper vào sân thay Seedy Jatta.

  • 65'Thẻ vàng

    Phút 65': Axel Kayombo () nhận thẻ vàng.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (): Fred vào sân thay Mason Greenwood.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (): İrfan Can Kahveci vào sân thay Marco Asensio.

  • 72'Fenerbahçe ép sân

    Cầm bóng: Fenerbahçe 75 - 25 Sturm Graz, dứt điểm 12 - 4 (trúng đích 7 - 1), phạt góc 4 - 1; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 6 - 12, cứu thua 1 - 6.

  • 84'Fenerbahçe ép sân

    Cầm bóng: Fenerbahçe 73 - 27 Sturm Graz, dứt điểm 14 - 5 (trúng đích 9 - 1), phạt góc 4 - 2; việt vị 4 - 0, phạm lỗi 8 - 16, cứu thua 1 - 7.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (): Oğuz Aydın vào sân thay Kerem Aktürkoğlu.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (): Mert Müldür vào sân thay Nélson Semedo.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (): Belmin Beganovic vào sân thay Jacob Peter Hödl.

  • KTKết thúc: Fenerbahçe 2-0 Sturm Graz

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 02:59 06/08/2026

Đội hình chính thức
Fenerbahçe
Sơ đồ 4-3-3
Sturm Graz
Sơ đồ 4-4-2
34
Mert Günok
27
Nélson Semedo
37
Milan Škriniar
15
Nathan Aké
24
Jayden Oosterwolde
10
Marco Asensio
91
N'Golo Kanté
6
Mattéo Guendouzi
11
Mason Greenwood
94
Talisca
9
Kerem Aktürkoğlu
53
Daniil Khudyakov
28
Jürgen Heil
5
Albert Vallci
2
Jeyland Mitchell
18
Emran Soglo
43
Jacob Peter Hödl
39
Luca Weinhandl
4
Jon Gorenc Stankovic
19
Simon Seidl
17
Szymon Wlodarczyk
20
Seedy Jatta
Dự bị
Fenerbahçe
3 Archie Brown4 Çağlar Söyüncü5 İsmail Yüksek7 Fred14 Yiğit Efe Demir17 İrfan Can Kahveci18 Mert Müldür19 Vedat Muriqi20 Anthony Musaba
Sturm Graz
11 Axel Kayombo15 Gizo Mamageishvili21 Petar Petrovic22 Ammar Helac23 Arjan Malic26 Belmin Beganovic27 Luis Balbo30 Paul Koller32 Christoph Wiener-Pucher
Cập nhật đội hình lúc 00:24 06/08/2026
FenerbahçeThống kêSturm Graz
72%
Kiểm soát bóng
28%
17
Dứt điểm
5
10
Trúng đích
1
4
Phạt góc
2
10
Phạm lỗi
19
4
Việt vị
0
1
Thủ môn cứu thua
8
Cầu thủ nổi bật
Talisca
Talisca
Fenerbahçe
1 bàn
Mason Greenwood
Mason Greenwood
Fenerbahçe
1 bàn
Marco Asensio
Marco Asensio
Fenerbahçe
1 kiến tạo · điểm 7.37
Kerem Aktürkoğlu
Kerem Aktürkoğlu
Fenerbahçe
1 kiến tạo · điểm 7.25
Milan Škriniar
Milan Škriniar
Fenerbahçe
Điểm 8.28
Daniil Khudyakov
Daniil Khudyakov
Sturm Graz
Điểm 8.05

Thông tin trận đấu

Fenerbahçe sẽ đối đầu Sturm Graz tại UEFA Champions League vào lúc 01:00 ngày 06/08/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Şükrü Saracoğlu Stadium, nơi Fenerbahçe có cơ hội tận dụng lợi thế sân nhà trong cuộc so tài lần này.

Dữ liệu đối đầu gần nhất cho thấy Fenerbahçe đang chiếm ưu thế tương đối. Trong 2 lần gặp nhau gần nhất, đội bóng này thắng 1 trận và hòa 1 trận, còn Sturm Graz chưa giành chiến thắng.

Ưu thế đối đầu nghiêng về Fenerbahçe

Cán cân thành tích trong 2 lần chạm trán gần nhất mang đến cho Fenerbahçe nền tảng tâm lý tích cực hơn. Đội bóng này bất bại trước Sturm Graz, trong khi đại diện còn lại chưa thể giành chiến thắng trong cùng khoảng đối đầu.

Tuy nhiên, khoảng dữ liệu nói trên chỉ phản ánh xu hướng tổng hợp và không đủ để khẳng định diễn biến của trận đấu sắp tới. Những yếu tố như phong độ hiện tại, lực lượng, sơ đồ chiến thuật và cách hai đội tiếp cận trận đấu không được cung cấp, vì vậy cần thận trọng khi đánh giá cán cân chuyên môn.

Thế trận có thể được quyết định bởi cách nhập cuộc

Với lợi thế sân nhà cùng thành tích đối đầu tích cực, Fenerbahçe có thể hướng đến một cách nhập cuộc chủ động hơn. Dù vậy, chưa có dữ liệu cụ thể để xác định đội chủ nhà sẽ sử dụng sơ đồ nào, đẩy cao đội hình ra sao hay ưu tiên kiểm soát bóng và tấn công trực diện.

Ở chiều ngược lại, Sturm Graz cần thể hiện khả năng duy trì sự ổn định trước đối thủ chưa từng đánh bại trong 2 lần gặp gần nhất. Việc tìm cách hạn chế ảnh hưởng từ lợi thế sân Şükrü Saracoğlu Stadium có thể là một trong những điểm then chốt, nhưng chưa thể kết luận về phương án chiến thuật cụ thể khi không có thông tin về đội hình và phong độ của hai bên.

Nhận định trước trận

Fenerbahçe bước vào trận đấu với hai điểm tựa rõ ràng: lợi thế sân nhà và thành tích bất bại trong 2 lần đối đầu gần nhất với Sturm Graz. Những dữ kiện này giúp đội chủ nhà được đánh giá nhỉnh hơn về mặt xu hướng, nhưng chưa tạo ra cơ sở để khẳng định một kết quả cụ thể.

Sturm Graz vẫn có cơ hội tạo ra thế trận cân bằng nếu tổ chức phòng ngự chặt chẽ và tận dụng tốt những thời điểm chuyển trạng thái. Trong khi đó, Fenerbahçe cần biến ưu thế đối đầu thành khả năng kiểm soát trận đấu thay vì chỉ dựa vào lịch sử.

Nhìn chung, đây là cuộc so tài mà Fenerbahçe có lợi thế ban đầu, còn Sturm Graz phải tìm cách phá vỡ xu hướng bất lợi trong những lần chạm trán gần nhất. Diễn biến thực tế sẽ phụ thuộc nhiều vào cách hai đội nhập cuộc và khả năng triển khai chiến thuật trên sân.

Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
Fenerbahçe · 1 thắng1 hòaSturm Graz · 0 thắng
04/08/2017
Fenerbahçe
1 - 1
Sturm Graz
Hòa
28/07/2017
Sturm Graz
1 - 2
Fenerbahçe
FEN
Fenerbahçe
5 trận gần nhất
HTTTT
Sturm Graz
5 trận gần nhất
TT
Tình hình lực lượng
Fenerbahçe
Dorgeles Nene (No Eligibility)
Amara Diouf (Fitness)
Diego Carlos (Unknown Injury)
Archie Brown (Minor Knock)
Mert Hakan Yandaş (Fitness)
Dominik Livakovic (Muscular problems)
Jayden Oosterwolde (Unknown Injury)
Milan Škriniar (Unknown Injury)
Sturm Graz
Otar Kiteishvili (Unknown Injury)
Nelson Weiper (Unknown Injury)
Amady Camara (Muscle Injury)
Arjan Malic (Broken Nose Bone)
Luca Weinhandl (Unknown Injury)
Leon Grgic (Cruciate Ligament Tear)
Filip Rózga (Muscle Injury)
Jeyland Mitchell (Back Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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