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Fenerbahçe 2-2 Slavia Praha: Hai đội chia điểm

Văn Thể20/10/2026 18:46

Fenerbahçe và Slavia Praha cùng đang có phong độ cao khi chạm trán lúc 23h45 ngày 20/10/2026 trên sân Chobani Stadium, với lợi thế đối đầu nghiêng về đội khách.

Fenerbahçe2 - 2Slavia PrahaKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Fenerbahçe tiếp đón Slavia Praha.

  • 4'BÀN THẮNG! Fenerbahçe (1-0)

    Phút 4': Oğuz Aydın (Fenerbahçe) lập công (kiến tạo: Milan Škriniar). Tỷ số: 1 - 0.

  • 11'BÀN THẮNG! Fenerbahçe (2-0)

    Phút 11': Mason Greenwood (Fenerbahçe) lập công (kiến tạo: Nélson Semedo). Tỷ số: 2 - 0.

  • 12'Fenerbahçe ép sân

    Cầm bóng: Fenerbahçe 79% - 21% Slavia Praha, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 1.

  • 15'BÀN THẮNG! Slavia Praha (2-1)

    Phút 15': Lukáš Provod (Slavia Praha) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

  • 21'Thay người

    Phút 21' (Fenerbahçe): Kojo Peprah Oppong vào sân thay Nathan Aké.

  • 26'Fenerbahçe ép sân

    Cầm bóng: Fenerbahçe 63% - 37% Slavia Praha, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 3.

  • 31'Thẻ vàng

    Phút 31': N'Golo Kanté (Fenerbahçe) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 38'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Fenerbahçe 54% - 46% Slavia Praha, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 0 - 1.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'Thẻ vàng

    Phút 49': Milan Škriniar (Fenerbahçe) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 51'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Fenerbahçe 51% - 49% Slavia Praha, dứt điểm 9 - 7 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 9 - 6, cứu thua 0 - 1.

  • 59'Thẻ vàng

    Phút 59': Jindřich Trpišovský (Slavia Praha) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 60'Thẻ vàng

    Phút 60': Wiktor Nowak (Slavia Praha) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Slavia Praha): Mojmír Chytil vào sân thay Danijel Sturm.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Slavia Praha): Samuel Isife vào sân thay Tomáš Vlček.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Fenerbahçe): Romelu Lukaku vào sân thay Vedat Muriqi.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Fenerbahçe): Nene Dorgeles vào sân thay Oğuz Aydın.

  • 66'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Fenerbahçe 52% - 48% Slavia Praha, dứt điểm 11 - 10 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 9 - 11, cứu thua 0 - 2.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Slavia Praha): Toumani Diakite vào sân thay Oskar Kubiak.

  • 80'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Fenerbahçe 49% - 51% Slavia Praha, dứt điểm 12 - 12 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 3 - 5; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 9 - 13, cứu thua 0 - 2.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Fenerbahçe): İrfan Can Kahveci vào sân thay Mason Greenwood.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Fenerbahçe): Ismail Yüksek vào sân thay Kerem Aktürkoğlu.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Slavia Praha): Michal Sadílek vào sân thay Lukáš Provod.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Slavia Praha): Pavel Kacor vào sân thay Mubarak Suleiman.

  • 88'Thẻ vàng

    Phút 88': Ismail Yüksek (Fenerbahçe) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 90'BÀN THẮNG! Slavia Praha (2-2)

    Phút 90': Pavel Kacor (Slavia Praha) lập công (kiến tạo: Emmanuel Ayaosi). Tỷ số: 2 - 2.

  • KTKết thúc: Fenerbahçe 2-2 Slavia Praha

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 01:37 21/10/2026

Đội hình chính thức
Fenerbahçe
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV İ. Kartal
Slavia Praha
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV J. Trpišovský
31
Ederson
27
Nélson Semedo
37
M. Škriniar
15
N. Aké
3
A. Brown
91
N. Kanté
6
M. Guendouzi
70
O. Aydın
11
M. Greenwood
7
K. Aktürkoğlu
19
V. Muriqi
35
J. Markovič
27
T. Vlček
4
D. Zima
6
N'Guessan
15
E. Suleiman
16
D. Moses
30
W. Nowak
8
O. Kubiak
20
E. Ayaosi
17
L. Provod
10
D. Šturm
Dự bị
Fenerbahçe
28 B. Elmaz34 M. Günok17 İ. Kahveci9 R. Lukaku22 L. Mercan77 O. MimoviÄ45 N. Dorgeles21 Peprah Oppong5 İ. Yüksek
Slavia Praha
13 M. Chytil47 D. Barcot32 Pavel Kacor42 M. Konečný53 Matěj Kotrba60 Petr Potměšil40 Adam Rezek23 M. Sadílek22 T. Diakité
Cập nhật đội hình lúc 23:17 20/10/2026
FenerbahçeThống kêSlavia Praha
49%
Kiểm soát bóng
51%
15
Dứt điểm
15
4
Trúng đích
4
3
Phạt góc
5
12
Phạm lỗi
15
0
Việt vị
2
2
Thủ môn cứu thua
2
Cầu thủ nổi bật
M. Greenwood
M. Greenwood
Fenerbahçe
1 bàn
L. Provod
L. Provod
Slavia Praha
1 bàn
Pavel Kacor
Pavel Kacor
Slavia Praha
1 bàn
O. Aydın
O. Aydın
Fenerbahçe
1 bàn
Nélson Semedo
Nélson Semedo
Fenerbahçe
1 kiến tạo · điểm 6.76
E. Ayaosi
E. Ayaosi
Slavia Praha
1 kiến tạo · điểm 6.71

Fenerbahçe và Slavia Praha bước vào cuộc đối đầu này với trạng thái tốt. Chủ nhà thắng 4 trong 5 trận gần nhất, còn đội khách thắng 3 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 20/10/2026 trên sân Chobani Stadium.

Fenerbahçe: chuỗi thắng làm nền tảng

Trong 5 trận gần đây, Fenerbahçe thắng 4 và thua 1. Đội chủ nhà vừa có một trận thắng ở lượt đấu mới nhất, trước đó là một trận thua duy nhất trong chuỗi. Ba trận cũ hơn đều kết thúc bằng chiến thắng.

Với tâm lý hưng phấn từ chuỗi kết quả này, Fenerbahçe có cơ sở để chơi chủ động trên sân nhà. Sự ổn định của họ trong các trận gần đây là điểm tựa quan trọng trước một đối thủ không dễ bị đánh bại.

Slavia Praha: ổn định dù vừa bị chia điểm

Slavia Praha thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Trận mới nhất của đội khách kết thúc với kết quả hòa, trước đó là một trận thua. Tuy vậy, ba trận cũ hơn của họ đều là chiến thắng.

Nhìn vào mạch kết quả, Slavia Praha vẫn giữ được sự đều đặn và đủ sức tạo ra thế trận khó chịu cho chủ nhà. Họ cũng có thể xem trận này là cơ hội để tìm lại cảm giác chiến thắng sau lượt đấu gần nhất.

Thế đối đầu nghiêng về Slavia Praha

Trong 3 lần gặp nhau gần nhất, Slavia Praha thắng 2 và Fenerbahçe thắng 1, không có trận hòa nào. Thành tích này cho thấy đội khách từng có nhiều lợi thế hơn trong các lần chạm trán gần đây.

Tuy nhiên, lịch sử chỉ mang tính tham khảo. Fenerbahçe đang có phong độ tốt và được thi đấu trên sân nhà, nên họ hoàn toàn có thể đảo ngược xu hướng này.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Fenerbahçe đang xếp hạng 28 với 1 điểm, còn Slavia Praha đứng hạng 31 với 0 điểm. Khoảng cách giữa hai đội rất nhỏ, chỉ 1 điểm và 3 bậc xếp hạng. Vì vậy, mỗi điểm số trong trận này đều có giá trị đáng kể đối với cả hai.

Điểm then chốt của trận đấu

Khi cả hai cùng có phong độ tích cực, trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi sự tập trung và khả năng tận dụng cơ hội. Fenerbahçe muốn biến lợi thế sân nhà và chuỗi thắng thành điểm số. Slavia Praha thì sẽ dựa vào thành tích đối đầu thuận lợi để gây sức ép lên chủ nhà.

Nhìn chung, đây là cuộc so tài cân bằng giữa hai đội đang vào phom. Fenerbahçe nhỉnh hơn về mạch kết quả gần đây, trong khi Slavia Praha có lợi thế về lịch sử đối đầu. Chính sự đan xen này khiến cuộc chạm trán trên sân Chobani Stadium đáng chú ý.

Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
Fenerbahçe · 1 thắng0 hòaSlavia Praha · 2 thắng
29/11/2024
Slavia Praha
1 - 2
Fenerbahçe
FEN
25/02/2022
Slavia Praha
3 - 2
Fenerbahçe
SP
18/02/2022
Fenerbahçe
2 - 3
Slavia Praha
SP
Fenerbahçe
5 trận gần nhất
TBTTT
8
Trận
4-3-1
T-H-B
9
Ghi (TB 1.1)
10
Thủng lưới
Slavia Praha
5 trận gần nhất
HBTTT
2
Trận
0-0-2
T-H-B
2
Ghi (TB 1.0)
5
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Paris Saint Germain2200+76TT
2Barcelona2200+76TT
3Aston Villa2200+76TT
8Real Madrid2200+26TT
9Real Betis2200+26TT
24Bodo/Glimt2101-43TB
25AS Roma2011-11BH
27Viking2011-21HB
28Fenerbahçe2011-61BH
29Inter2002-20BB
30FC Porto2002-30BB
31Slavia Praha2002-30BB
32Napoli2002-30BB
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Fenerbahçe
M. Asensio (Knee Injury)
A. Diouf (Off the roster)
A. Fall (Off the roster)
M. Muldur (Knee Injury)
J. Oosterwolde (Achilles Tendon Injury)
M. Yandas (Off the roster)
M. Asensio (Knee Injury)
A. Diouf (Off the roster)
Slavia Praha
S. Chaloupek (Muscle Injury)
T. Chory (Coach's decision)
H. Kante (Off the roster)
O. Kolar (Off the roster)
I. Ogbu (Achilles Tendon Injury)
A. Ouanda (Injury)
D. Jurasek (Thigh Injury)
E. Pitak (Health problems)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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