Fenerbahçe 2-2 Slavia Praha: Hai đội chia điểm
Fenerbahçe và Slavia Praha cùng đang có phong độ cao khi chạm trán lúc 23h45 ngày 20/10/2026 trên sân Chobani Stadium, với lợi thế đối đầu nghiêng về đội khách.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Fenerbahçe tiếp đón Slavia Praha.
- 4'BÀN THẮNG! Fenerbahçe (1-0)
Phút 4': Oğuz Aydın (Fenerbahçe) lập công (kiến tạo: Milan Škriniar). Tỷ số: 1 - 0.
- 11'BÀN THẮNG! Fenerbahçe (2-0)
Phút 11': Mason Greenwood (Fenerbahçe) lập công (kiến tạo: Nélson Semedo). Tỷ số: 2 - 0.
- 12'Fenerbahçe ép sân
Cầm bóng: Fenerbahçe 79% - 21% Slavia Praha, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 1.
- 15'BÀN THẮNG! Slavia Praha (2-1)
Phút 15': Lukáš Provod (Slavia Praha) lập công. Tỷ số: 2 - 1.
- 21'Thay người
Phút 21' (Fenerbahçe): Kojo Peprah Oppong vào sân thay Nathan Aké.
- 26'Fenerbahçe ép sân
Cầm bóng: Fenerbahçe 63% - 37% Slavia Praha, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 3.
- 31'Thẻ vàng
Phút 31': N'Golo Kanté (Fenerbahçe) nhận thẻ vàng (Foul).
- 38'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Fenerbahçe 54% - 46% Slavia Praha, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 0 - 1.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 49'Thẻ vàng
Phút 49': Milan Škriniar (Fenerbahçe) nhận thẻ vàng (Foul).
- 51'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Fenerbahçe 51% - 49% Slavia Praha, dứt điểm 9 - 7 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 9 - 6, cứu thua 0 - 1.
- 59'Thẻ vàng
Phút 59': Jindřich Trpišovský (Slavia Praha) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 60'Thẻ vàng
Phút 60': Wiktor Nowak (Slavia Praha) nhận thẻ vàng (Foul).
- 62'Thay người
Phút 62' (Slavia Praha): Mojmír Chytil vào sân thay Danijel Sturm.
- 62'Thay người
Phút 62' (Slavia Praha): Samuel Isife vào sân thay Tomáš Vlček.
- 63'Thay người
Phút 63' (Fenerbahçe): Romelu Lukaku vào sân thay Vedat Muriqi.
- 63'Thay người
Phút 63' (Fenerbahçe): Nene Dorgeles vào sân thay Oğuz Aydın.
- 66'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Fenerbahçe 52% - 48% Slavia Praha, dứt điểm 11 - 10 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 9 - 11, cứu thua 0 - 2.
- 75'Thay người
Phút 75' (Slavia Praha): Toumani Diakite vào sân thay Oskar Kubiak.
- 80'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Fenerbahçe 49% - 51% Slavia Praha, dứt điểm 12 - 12 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 3 - 5; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 9 - 13, cứu thua 0 - 2.
- 82'Thay người
Phút 82' (Fenerbahçe): İrfan Can Kahveci vào sân thay Mason Greenwood.
- 82'Thay người
Phút 82' (Fenerbahçe): Ismail Yüksek vào sân thay Kerem Aktürkoğlu.
- 85'Thay người
Phút 85' (Slavia Praha): Michal Sadílek vào sân thay Lukáš Provod.
- 85'Thay người
Phút 85' (Slavia Praha): Pavel Kacor vào sân thay Mubarak Suleiman.
- 88'Thẻ vàng
Phút 88': Ismail Yüksek (Fenerbahçe) nhận thẻ vàng (Foul).
- 90'BÀN THẮNG! Slavia Praha (2-2)
Phút 90': Pavel Kacor (Slavia Praha) lập công (kiến tạo: Emmanuel Ayaosi). Tỷ số: 2 - 2.
- KTKết thúc: Fenerbahçe 2-2 Slavia Praha
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.
Cập nhật lúc 01:37 21/10/2026
Fenerbahçe và Slavia Praha bước vào cuộc đối đầu này với trạng thái tốt. Chủ nhà thắng 4 trong 5 trận gần nhất, còn đội khách thắng 3 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 20/10/2026 trên sân Chobani Stadium.
Fenerbahçe: chuỗi thắng làm nền tảng
Trong 5 trận gần đây, Fenerbahçe thắng 4 và thua 1. Đội chủ nhà vừa có một trận thắng ở lượt đấu mới nhất, trước đó là một trận thua duy nhất trong chuỗi. Ba trận cũ hơn đều kết thúc bằng chiến thắng.
Với tâm lý hưng phấn từ chuỗi kết quả này, Fenerbahçe có cơ sở để chơi chủ động trên sân nhà. Sự ổn định của họ trong các trận gần đây là điểm tựa quan trọng trước một đối thủ không dễ bị đánh bại.
Slavia Praha: ổn định dù vừa bị chia điểm
Slavia Praha thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Trận mới nhất của đội khách kết thúc với kết quả hòa, trước đó là một trận thua. Tuy vậy, ba trận cũ hơn của họ đều là chiến thắng.
Nhìn vào mạch kết quả, Slavia Praha vẫn giữ được sự đều đặn và đủ sức tạo ra thế trận khó chịu cho chủ nhà. Họ cũng có thể xem trận này là cơ hội để tìm lại cảm giác chiến thắng sau lượt đấu gần nhất.
Thế đối đầu nghiêng về Slavia Praha
Trong 3 lần gặp nhau gần nhất, Slavia Praha thắng 2 và Fenerbahçe thắng 1, không có trận hòa nào. Thành tích này cho thấy đội khách từng có nhiều lợi thế hơn trong các lần chạm trán gần đây.
Tuy nhiên, lịch sử chỉ mang tính tham khảo. Fenerbahçe đang có phong độ tốt và được thi đấu trên sân nhà, nên họ hoàn toàn có thể đảo ngược xu hướng này.
Vị trí trên bảng xếp hạng
Fenerbahçe đang xếp hạng 28 với 1 điểm, còn Slavia Praha đứng hạng 31 với 0 điểm. Khoảng cách giữa hai đội rất nhỏ, chỉ 1 điểm và 3 bậc xếp hạng. Vì vậy, mỗi điểm số trong trận này đều có giá trị đáng kể đối với cả hai.
Điểm then chốt của trận đấu
Khi cả hai cùng có phong độ tích cực, trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi sự tập trung và khả năng tận dụng cơ hội. Fenerbahçe muốn biến lợi thế sân nhà và chuỗi thắng thành điểm số. Slavia Praha thì sẽ dựa vào thành tích đối đầu thuận lợi để gây sức ép lên chủ nhà.
Nhìn chung, đây là cuộc so tài cân bằng giữa hai đội đang vào phom. Fenerbahçe nhỉnh hơn về mạch kết quả gần đây, trong khi Slavia Praha có lợi thế về lịch sử đối đầu. Chính sự đan xen này khiến cuộc chạm trán trên sân Chobani Stadium đáng chú ý.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)