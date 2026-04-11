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Fenerbahçe 3-2 Liverpool: Fenerbahçe giành chiến thắng

Văn Thể04/11/2026 19:46

Liverpool mang thành tích đáng nể đến chuyến làm khách: hạng 4, 9 điểm, thắng 3 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra 00:45 ngày 05/11/2026 tại Chobani Stadium.

Fenerbahçe3 - 2LiverpoolKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Fenerbahçe tiếp đón Liverpool.

  • 13'Liverpool ép sân

    Cầm bóng: Fenerbahçe 36% - 64% Liverpool, dứt điểm 0 - 4 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 25'BÀN THẮNG! Liverpool (0-1)

    Phút 25': Treymaurice Nyoni (Liverpool) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

  • 25'Thẻ vàng

    Phút 25': Archie Brown (Fenerbahçe) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 26'Liverpool ép sân

    Cầm bóng: Fenerbahçe 28% - 72% Liverpool, dứt điểm 0 - 6 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 4; phạm lỗi 5 - 1, cứu thua 0 - 0.

  • 27'Thẻ vàng

    Phút 27': Dirk Kuijt (Fenerbahçe) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 29'BÀN THẮNG! Fenerbahçe (1-1)

    Phút 29': Mason Greenwood (Fenerbahçe) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

  • 38'Liverpool ép sân

    Cầm bóng: Fenerbahçe 28% - 72% Liverpool, dứt điểm 2 - 8 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 4; phạm lỗi 6 - 3.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 50'Liverpool ép sân

    Cầm bóng: Fenerbahçe 31% - 69% Liverpool, dứt điểm 8 - 10 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 6; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 5, cứu thua 0 - 1.

  • 62'Liverpool ép sân

    Cầm bóng: Fenerbahçe 31% - 69% Liverpool, dứt điểm 10 - 15 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 3 - 9; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 11 - 7, cứu thua 3 - 3.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Fenerbahçe): Vedat Muriqi vào sân thay Romelu Lukaku.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Liverpool): Florian Wirtz vào sân thay Joe Gomez.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Liverpool): Alexander Isak vào sân thay Víctor Muñoz.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Liverpool): Cody Gakpo vào sân thay Rio Ngumoha.

  • 69'BÀN THẮNG! Liverpool (1-2)

    Phút 69': Alexander Isak (Liverpool) lập công (kiến tạo: Cody Gakpo). Tỷ số: 1 - 2.

  • 73'BÀN THẮNG! Fenerbahçe (2-2)

    Phút 73': Archie Brown (Fenerbahçe) lập công. Tỷ số: 2 - 2.

  • 74'Liverpool ép sân

    Cầm bóng: Fenerbahçe 30% - 70% Liverpool, dứt điểm 12 - 17 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 3 - 10; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 12 - 8, cứu thua 3 - 3.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Fenerbahçe): Kerem Aktürkoğlu vào sân thay İrfan Can Kahveci.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Fenerbahçe): Mert Müldür vào sân thay Nélson Semedo.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Liverpool): Milos Kerkez vào sân thay Konstantinos Tsimikas.

  • 79'BÀN THẮNG! Fenerbahçe (3-2)

    Phút 79': Vedat Muriqi (Fenerbahçe) lập công (kiến tạo: Archie Brown). Tỷ số: 3 - 2.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Liverpool): Lewis Koumas vào sân thay Treymaurice Nyoni.

  • 85'Thẻ vàng

    Phút 85': Alexis Mac Allister (Liverpool) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 86'Liverpool ép sân

    Cầm bóng: Fenerbahçe 32% - 68% Liverpool, dứt điểm 15 - 19 (trúng đích 6 - 6), phạt góc 4 - 11; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 12 - 10, cứu thua 4 - 3.

  • 89'Thay người

    Phút 89' (Fenerbahçe): Oğuz Aydın vào sân thay Mason Greenwood.

  • KTKết thúc: Fenerbahçe 3-2 Liverpool

    Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 2.

Cập nhật lúc 02:39 05/11/2026

Đội hình chính thức
Fenerbahçe
Sơ đồ 4-3-3 · HLV E. Belözoğlu
Liverpool
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Andoni Iraola
31
Ederson
27
Nélson Semedo
37
M. Škriniar
21
Peprah Oppong
3
A. Brown
6
M. Guendouzi
91
N. Kanté
5
İ. Yüksek
11
M. Greenwood
9
R. Lukaku
17
İ. Kahveci
1
Alisson Becker
2
J. Gomez
5
J. Jacquet
4
V. van Dijk
21
K. Tsimikas
10
Mac Allister
42
T. Nyoni
23
Víctor Muñoz
8
D. Szoboszlai
73
R. Ngumoha
29
B. Barcola
Dự bị
Fenerbahçe
45 N. Dorgeles19 V. Muriqi18 M. Müldür77 O. MimoviÄ22 L. Mercan34 M. Günok28 B. Elmaz14 Y. Demir13 T. Çetin
Liverpool
28 F. Woodman7 F. Wirtz53 J. McConnell25 Mamardashvili67 L. Koumas6 M. Kerkez9 A. Isak18 C. Gakpo76 J. Danns
Cập nhật đội hình lúc 00:17 05/11/2026
FenerbahçeThống kêLiverpool
32%
Kiểm soát bóng
68%
17
Dứt điểm
22
6
Trúng đích
6
4
Phạt góc
12
13
Phạm lỗi
12
2
Việt vị
2
4
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
A. Brown
A. Brown
Fenerbahçe
1 bàn · 1 kiến tạo
T. Nyoni
T. Nyoni
Liverpool
1 bàn
M. Greenwood
M. Greenwood
Fenerbahçe
1 bàn
V. Muriqi
V. Muriqi
Fenerbahçe
1 bàn
A. Isak
A. Isak
Liverpool
1 bàn
C. Gakpo
C. Gakpo
Liverpool
1 kiến tạo · điểm 6.95

Liverpool bước vào chuyến làm khách trên sân Chobani Stadium với thành tích đáng nể: đứng hạng 4 với 9 điểm và thắng 3 trong 5 trận gần nhất. Đối thủ Fenerbahçe lại đang ở vị trí thấp hơn nhiều, nên đây là phép thử rõ ràng cho bản lĩnh của đội khách. Trận đấu bắt đầu lúc 00:45 ngày 05/11/2026.

Liverpool: bản lĩnh của đội đang ở nhóm đầu

Liverpool hiện xếp hạng 4 với 9 điểm, một vị trí cho thấy đội bóng đã tích lũy kết quả đều đặn từ đầu hành trình. Thứ hạng này đặt họ vào vai đội có nhiều lợi thế hơn về mặt thành tích khi sang làm khách.

Phong độ gần đây củng cố nhận định đó. Trong 5 trận gần nhất, Liverpool thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Dù trận gần nhất là một thất bại, chuỗi kết quả trước đó cho thấy đội khách vẫn giữ được nền tảng ổn định.

Fenerbahçe: cần một phản ứng sau chuỗi trận khó khăn

Fenerbahçe đang đứng hạng 31 với 2 điểm, khoảng cách khá lớn so với Liverpool trên bảng xếp hạng. Phong độ 5 trận gần nhất của đội chủ nhà cũng chưa mấy khả quan: thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận, trong đó có hai thất bại liên tiếp ở các trận mới nhất.

Tuy nhiên, thi đấu trên sân nhà luôn là yếu tố có thể giúp một đội bóng đang chịu áp lực tìm lại sự tự tin. Fenerbahçe nhiều khả năng sẽ cố gắng tận dụng không khí khán đài để tạo ra phản ứng tích cực sau chuỗi kết quả vừa qua.

Điểm then chốt về chiến thuật

Nhìn từ phong độ và vị trí hiện tại, câu hỏi lớn nhất là Liverpool xử lý áp lực của một sân đấu sôi động ra sao. Một đội bóng có bản lĩnh sân khách tốt thường kiểm soát được nhịp độ trận đấu trong những phút đầu, hạn chế sai lầm và không để đối thủ có được tâm lý hưng phấn.

Ngược lại, Fenerbahçe cần khởi đầu chắc chắn để tránh rơi vào thế bị động. Với chuỗi hai trận thua gần nhất, việc bị dẫn bàn sớm có thể khiến đội chủ nhà mất thêm niềm tin. Vì vậy, sự tập trung trong giai đoạn đầu trận sẽ có ý nghĩa quan trọng với họ.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng lẫn phong độ gần đây, Liverpool được đánh giá nhỉnh hơn. Đội khách có 9 điểm, hạng 4 và đang có chuỗi kết quả tích cực hơn đối thủ. Dù vậy, một chuyến làm khách luôn chứa nhiều yếu tố khó lường, nên Liverpool vẫn cần giữ sự tập trung và kỷ luật để biến lợi thế thành kết quả.

Với Fenerbahçe, đây là cơ hội để chứng minh khả năng phản ứng trước một đối thủ có thứ hạng cao hơn. Trận đấu vì thế hứa hẹn là màn thử lửa thú vị cho bản lĩnh sân khách của Liverpool.

Fenerbahçe
5 trận gần nhất
BBHTB
9
Trận
4-4-1
T-H-B
11
Ghi (TB 1.2)
12
Thủng lưới
Liverpool
5 trận gần nhất
BHTTT
3
Trận
3-0-0
T-H-B
12
Ghi (TB 4.0)
7
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Paris Saint Germain4400+1512TTTT
2Barcelona4301+89TBTT
3Aston Villa4301+69BTTT
4Liverpool3300+59TTT
5Real Madrid3300+59TTT
8Bayern München4220+78THHT
9Arsenal3210+47HTT
24Napoli3102-23TBB
25Sabah FA3102-33BTB
30Feyenoord4103-73BBTB
31Fenerbahçe3021-62HBH
32Slavia Praha3012-31HBB
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Fenerbahçe
N. Ake (Muscle Injury)
M. Asensio (Knee Injury)
A. Diouf (Off the roster)
A. Fall (Off the roster)
J. Oosterwolde (Achilles Tendon Injury)
M. Yandas (Off the roster)
K. Peprah (Injury)
N. Ake (Muscle Injury)
Liverpool
C. Bradley (Knee Injury)
F. Chiesa (Off the roster)
H. Ekitike (Achilles Tendon Injury)
W. Endo (Off the roster)
J. Frimpong (Muscle Injury)
R. Gravenberch (Heel Injury)
G. Leoni (Knee Injury)
A. Nallo (Leg Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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