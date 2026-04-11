Fenerbahçe 3-2 Liverpool: Fenerbahçe giành chiến thắng
Liverpool mang thành tích đáng nể đến chuyến làm khách: hạng 4, 9 điểm, thắng 3 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra 00:45 ngày 05/11/2026 tại Chobani Stadium.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Fenerbahçe tiếp đón Liverpool.
- 13'Liverpool ép sân
Cầm bóng: Fenerbahçe 36% - 64% Liverpool, dứt điểm 0 - 4 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 0.
- 25'BÀN THẮNG! Liverpool (0-1)
Phút 25': Treymaurice Nyoni (Liverpool) lập công. Tỷ số: 0 - 1.
- 25'Thẻ vàng
Phút 25': Archie Brown (Fenerbahçe) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 26'Liverpool ép sân
Cầm bóng: Fenerbahçe 28% - 72% Liverpool, dứt điểm 0 - 6 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 4; phạm lỗi 5 - 1, cứu thua 0 - 0.
- 27'Thẻ vàng
Phút 27': Dirk Kuijt (Fenerbahçe) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 29'BÀN THẮNG! Fenerbahçe (1-1)
Phút 29': Mason Greenwood (Fenerbahçe) lập công. Tỷ số: 1 - 1.
- 38'Liverpool ép sân
Cầm bóng: Fenerbahçe 28% - 72% Liverpool, dứt điểm 2 - 8 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 4; phạm lỗi 6 - 3.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 50'Liverpool ép sân
Cầm bóng: Fenerbahçe 31% - 69% Liverpool, dứt điểm 8 - 10 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 6; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 5, cứu thua 0 - 1.
- 62'Liverpool ép sân
Cầm bóng: Fenerbahçe 31% - 69% Liverpool, dứt điểm 10 - 15 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 3 - 9; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 11 - 7, cứu thua 3 - 3.
- 63'Thay người
Phút 63' (Fenerbahçe): Vedat Muriqi vào sân thay Romelu Lukaku.
- 66'Thay người
Phút 66' (Liverpool): Florian Wirtz vào sân thay Joe Gomez.
- 66'Thay người
Phút 66' (Liverpool): Alexander Isak vào sân thay Víctor Muñoz.
- 66'Thay người
Phút 66' (Liverpool): Cody Gakpo vào sân thay Rio Ngumoha.
- 69'BÀN THẮNG! Liverpool (1-2)
Phút 69': Alexander Isak (Liverpool) lập công (kiến tạo: Cody Gakpo). Tỷ số: 1 - 2.
- 73'BÀN THẮNG! Fenerbahçe (2-2)
Phút 73': Archie Brown (Fenerbahçe) lập công. Tỷ số: 2 - 2.
- 74'Liverpool ép sân
Cầm bóng: Fenerbahçe 30% - 70% Liverpool, dứt điểm 12 - 17 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 3 - 10; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 12 - 8, cứu thua 3 - 3.
- 75'Thay người
Phút 75' (Fenerbahçe): Kerem Aktürkoğlu vào sân thay İrfan Can Kahveci.
- 75'Thay người
Phút 75' (Fenerbahçe): Mert Müldür vào sân thay Nélson Semedo.
- 76'Thay người
Phút 76' (Liverpool): Milos Kerkez vào sân thay Konstantinos Tsimikas.
- 79'BÀN THẮNG! Fenerbahçe (3-2)
Phút 79': Vedat Muriqi (Fenerbahçe) lập công (kiến tạo: Archie Brown). Tỷ số: 3 - 2.
- 85'Thay người
Phút 85' (Liverpool): Lewis Koumas vào sân thay Treymaurice Nyoni.
- 85'Thẻ vàng
Phút 85': Alexis Mac Allister (Liverpool) nhận thẻ vàng (Foul).
- 86'Liverpool ép sân
Cầm bóng: Fenerbahçe 32% - 68% Liverpool, dứt điểm 15 - 19 (trúng đích 6 - 6), phạt góc 4 - 11; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 12 - 10, cứu thua 4 - 3.
- 89'Thay người
Phút 89' (Fenerbahçe): Oğuz Aydın vào sân thay Mason Greenwood.
- KTKết thúc: Fenerbahçe 3-2 Liverpool
Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 2.
Cập nhật lúc 02:39 05/11/2026
Liverpool bước vào chuyến làm khách trên sân Chobani Stadium với thành tích đáng nể: đứng hạng 4 với 9 điểm và thắng 3 trong 5 trận gần nhất. Đối thủ Fenerbahçe lại đang ở vị trí thấp hơn nhiều, nên đây là phép thử rõ ràng cho bản lĩnh của đội khách. Trận đấu bắt đầu lúc 00:45 ngày 05/11/2026.
Liverpool: bản lĩnh của đội đang ở nhóm đầu
Liverpool hiện xếp hạng 4 với 9 điểm, một vị trí cho thấy đội bóng đã tích lũy kết quả đều đặn từ đầu hành trình. Thứ hạng này đặt họ vào vai đội có nhiều lợi thế hơn về mặt thành tích khi sang làm khách.
Phong độ gần đây củng cố nhận định đó. Trong 5 trận gần nhất, Liverpool thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Dù trận gần nhất là một thất bại, chuỗi kết quả trước đó cho thấy đội khách vẫn giữ được nền tảng ổn định.
Fenerbahçe: cần một phản ứng sau chuỗi trận khó khăn
Fenerbahçe đang đứng hạng 31 với 2 điểm, khoảng cách khá lớn so với Liverpool trên bảng xếp hạng. Phong độ 5 trận gần nhất của đội chủ nhà cũng chưa mấy khả quan: thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận, trong đó có hai thất bại liên tiếp ở các trận mới nhất.
Tuy nhiên, thi đấu trên sân nhà luôn là yếu tố có thể giúp một đội bóng đang chịu áp lực tìm lại sự tự tin. Fenerbahçe nhiều khả năng sẽ cố gắng tận dụng không khí khán đài để tạo ra phản ứng tích cực sau chuỗi kết quả vừa qua.
Điểm then chốt về chiến thuật
Nhìn từ phong độ và vị trí hiện tại, câu hỏi lớn nhất là Liverpool xử lý áp lực của một sân đấu sôi động ra sao. Một đội bóng có bản lĩnh sân khách tốt thường kiểm soát được nhịp độ trận đấu trong những phút đầu, hạn chế sai lầm và không để đối thủ có được tâm lý hưng phấn.
Ngược lại, Fenerbahçe cần khởi đầu chắc chắn để tránh rơi vào thế bị động. Với chuỗi hai trận thua gần nhất, việc bị dẫn bàn sớm có thể khiến đội chủ nhà mất thêm niềm tin. Vì vậy, sự tập trung trong giai đoạn đầu trận sẽ có ý nghĩa quan trọng với họ.
Nhận định
Xét về vị trí trên bảng xếp hạng lẫn phong độ gần đây, Liverpool được đánh giá nhỉnh hơn. Đội khách có 9 điểm, hạng 4 và đang có chuỗi kết quả tích cực hơn đối thủ. Dù vậy, một chuyến làm khách luôn chứa nhiều yếu tố khó lường, nên Liverpool vẫn cần giữ sự tập trung và kỷ luật để biến lợi thế thành kết quả.
Với Fenerbahçe, đây là cơ hội để chứng minh khả năng phản ứng trước một đối thủ có thứ hạng cao hơn. Trận đấu vì thế hứa hẹn là màn thử lửa thú vị cho bản lĩnh sân khách của Liverpool.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)