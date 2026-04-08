Fenerbahce sẵn sàng phá kỷ lục vì Rashford, Leipzig hét giá 130 triệu euro cho Real Thị trường chuyển nhượng tiếp tục sục sôi khi Fenerbahce muốn sở hữu Marcus Rashford, trong khi RB Leipzig đưa ra mức giá kỷ lục cho Real Madrid ở thương vụ Yan Diomande.

Phiên chợ hè 2026 đang chứng kiến những bước đi táo bạo từ các đội bóng hàng đầu châu Âu. Tâm điểm chú ý đổ dồn vào tương lai của Marcus Rashford khi đại diện Thổ Nhĩ Kỳ Fenerbahce thể hiện quyết tâm cực lớn, cùng động thái thách giá đầy cứng rắn từ RB Leipzig trước sự dòm ngó của Real Madrid.

Fenerbahce sẵn sàng phá kỷ lục chiêu mộ Marcus Rashford

Fenerbahce đang chuẩn bị gửi lời đề nghị chuyển nhượng nặng ký nhằm thuyết phục chân sút Marcus Rashford rời Manchester United. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng phá sâu kỷ lục chuyển nhượng của câu lạc bộ để hoàn tất thương vụ này ngay trong mùa hè.

Fenerbahce sẵn sàng phá két chiêu mộ Rashford. Ảnh: Getty.

Tương lai của Rashford tại sân Old Trafford hiện rơi vào trạng thái bấp bấp. Việc không duy trì được phong độ ổn định khiến chân sút người Anh không còn giữ vị trí không thể thay thế trong đội hình Quỷ đỏ, mở ra cơ hội lớn cho Fenerbahce trong cuộc đua giành chữ ký của anh.

RB Leipzig ra giá 130 triệu euro cho Real Madrid

Ở một diễn biến khác, ngôi sao chạy cánh Yan Diomande đã trực tiếp hội quân muộn trong giai đoạn tiền mùa giải của RB Leipzig nhằm tạo áp lực đòi ra đi. Tuy nhiên, đội bóng Đức khẳng định sẽ không nhượng bộ trên bàn đàm phán.

Đại diện Bundesliga tuyên bố chỉ chấp nhận nhả tuyển thủ người Bờ Biển Ngà nếu Real Madrid chi đủ 130 triệu euro (tương đương 111 triệu bảng). Hiện tại, Kền kền trắng đang tích cực thương lượng với hy vọng kéo giảm mức giá yêu cầu từ phía đối tác để sớm đưa Diomande về Bernabeu.

Arsenal đàm phán vụ Bruno Guimaraes, Liverpool quyết giữ Cody Gakpo

Tuyến giữa của Arsenal hứa hẹn sẽ có sự bổ sung chất lượng khi Pháo thủ đã bắt đầu các cuộc thảo luận trực tiếp với Newcastle United về Bruno Guimaraes. HLV Mikel Arteta coi ngôi sao người Brazil là nhân tố trọng điểm để củng cố sức mạnh khu trung tuyến. Arsenal dự kiến chi từ 70 triệu đến 80 triệu bảng để hoàn tất thương vụ này.

Tottenham đang quan tâm đến việc chiêu mộ Gakpo. (Ảnh: Sky Sports)

Trái ngược với Arsenal, Liverpool lại tỏ ra vô cùng cứng rắn trước sự chèo kéo dành cho nhân sự của mình. The Kop khẳng định sẽ không bán Cody Gakpo với bất kỳ giá nào, bất chấp sự quan tâm công khai từ Tottenham Hotspur. Tiền đạo người Hà Lan vẫn đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch dài hạn của đội chủ sân Anfield.

Làn sóng dịch chuyển tại Barcelona, Chelsea và các CLB Anh

Thị trường chuyển nhượng còn chứng kiến nhiều thương vụ đáng chú ý khác: