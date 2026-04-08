Fenerbahce sẵn sàng phá kỷ lục vì Rashford, Leipzig hét giá 130 triệu euro cho Real
Thị trường chuyển nhượng tiếp tục sục sôi khi Fenerbahce muốn sở hữu Marcus Rashford, trong khi RB Leipzig đưa ra mức giá kỷ lục cho Real Madrid ở thương vụ Yan Diomande.
Phiên chợ hè 2026 đang chứng kiến những bước đi táo bạo từ các đội bóng hàng đầu châu Âu. Tâm điểm chú ý đổ dồn vào tương lai của Marcus Rashford khi đại diện Thổ Nhĩ Kỳ Fenerbahce thể hiện quyết tâm cực lớn, cùng động thái thách giá đầy cứng rắn từ RB Leipzig trước sự dòm ngó của Real Madrid.
Fenerbahce sẵn sàng phá kỷ lục chiêu mộ Marcus Rashford
Fenerbahce đang chuẩn bị gửi lời đề nghị chuyển nhượng nặng ký nhằm thuyết phục chân sút Marcus Rashford rời Manchester United. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng phá sâu kỷ lục chuyển nhượng của câu lạc bộ để hoàn tất thương vụ này ngay trong mùa hè.
Tương lai của Rashford tại sân Old Trafford hiện rơi vào trạng thái bấp bấp. Việc không duy trì được phong độ ổn định khiến chân sút người Anh không còn giữ vị trí không thể thay thế trong đội hình Quỷ đỏ, mở ra cơ hội lớn cho Fenerbahce trong cuộc đua giành chữ ký của anh.
RB Leipzig ra giá 130 triệu euro cho Real Madrid
Ở một diễn biến khác, ngôi sao chạy cánh Yan Diomande đã trực tiếp hội quân muộn trong giai đoạn tiền mùa giải của RB Leipzig nhằm tạo áp lực đòi ra đi. Tuy nhiên, đội bóng Đức khẳng định sẽ không nhượng bộ trên bàn đàm phán.
Đại diện Bundesliga tuyên bố chỉ chấp nhận nhả tuyển thủ người Bờ Biển Ngà nếu Real Madrid chi đủ 130 triệu euro (tương đương 111 triệu bảng). Hiện tại, Kền kền trắng đang tích cực thương lượng với hy vọng kéo giảm mức giá yêu cầu từ phía đối tác để sớm đưa Diomande về Bernabeu.
Arsenal đàm phán vụ Bruno Guimaraes, Liverpool quyết giữ Cody Gakpo
Tuyến giữa của Arsenal hứa hẹn sẽ có sự bổ sung chất lượng khi Pháo thủ đã bắt đầu các cuộc thảo luận trực tiếp với Newcastle United về Bruno Guimaraes. HLV Mikel Arteta coi ngôi sao người Brazil là nhân tố trọng điểm để củng cố sức mạnh khu trung tuyến. Arsenal dự kiến chi từ 70 triệu đến 80 triệu bảng để hoàn tất thương vụ này.
Trái ngược với Arsenal, Liverpool lại tỏ ra vô cùng cứng rắn trước sự chèo kéo dành cho nhân sự của mình. The Kop khẳng định sẽ không bán Cody Gakpo với bất kỳ giá nào, bất chấp sự quan tâm công khai từ Tottenham Hotspur. Tiền đạo người Hà Lan vẫn đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch dài hạn của đội chủ sân Anfield.
Làn sóng dịch chuyển tại Barcelona, Chelsea và các CLB Anh
Thị trường chuyển nhượng còn chứng kiến nhiều thương vụ đáng chú ý khác:
- Marc-Andre ter Stegen rời Barcelona: Thủ thành người Đức đã đạt thỏa thuận gia nhập Ajax theo dạng cho mượn thời hạn 1 năm để tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên.
- Aston Villa săn đón Marc Bernal: Đội bóng nước Anh sẵn sàng chi 30 triệu bảng để sở hữu tiền vệ phòng ngự triển vọng của Barcelona.
- Mykhailo Mudryk tìm đường rời Chelsea: Tân binh Coventry City cùng hai đội bóng Anh khác đang đàm phán mượn kèm điều khoản mua đứt ngôi sao người Ukraine nhằm giúp anh cứu vãn sự nghiệp.
- Manchester United dọn dẹp nhân sự: Quỷ đỏ bật đèn xanh cho tiền vệ trẻ Toby Collyer tự do tìm bến đỗ mới tại giải Hạng Nhất (Championship), ưu tiên bán đứt có kèm điều khoản hưởng phần trăm hoa hồng.
- Mikey Moore chuyển đến Bundesliga: Thần đồng của Tottenham Hotspur chuẩn bị hoàn tất hợp đồng cho mượn tới Cologne để tích lũy kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.