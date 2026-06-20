Fenix E06R Pro RG: Đèn pin EDC đa năng tích hợp laser và ánh sáng đỏ có đáng nâng cấp? Fenix ra mắt biến thể E06R Pro RG mới, thay thế đèn UV bằng ánh sáng đỏ chuyên dụng, tích hợp laser xanh và độ sáng 1.600 lumen trong thiết kế mỏng nhẹ đặc trưng.

Fenix vừa chính thức giới thiệu biến thể mới của dòng đèn pin bỏ túi (EDC) nổi tiếng mang tên E06R Pro RG. Đây là phiên bản tùy chỉnh dựa trên mẫu E06R Pro tiền nhiệm, tập trung vào tính đa dụng trong các tình huống thực tế bằng cách thay thế đèn UV bằng hệ thống ánh sáng đỏ chuyên dụng.

Fenix E06R Pro RG: Thiết kế của đèn pin không thay đổi so với phiên bản E06R Pro

Sự thay đổi chiến lược từ UV sang ánh sáng đỏ

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Fenix E06R Pro RG là việc loại bỏ bóng đèn UV để thay thế bằng ánh sáng đỏ. Trong khi đèn UV thường được dùng để kiểm tra tiền giả hoặc vết bẩn, ánh sáng đỏ mang lại giá trị thực tiễn cao hơn cho người dùng EDC, giúp duy trì tầm nhìn ban đêm mà không làm chói mắt hoặc thu hút côn trùng.

Thiết kế tổng thể của đèn vẫn giữ nguyên dạng phẳng độc đáo, dài khoảng 4,7 inches (khoảng 12 cm) và trọng lượng hơn 3,5 oz (khoảng 100 g). Với kích thước này, thiết bị dễ dàng nằm gọn trong túi quần hoặc gắn vào móc khóa mà không gây cảm giác vướng víu. Pin của đèn được thiết kế tích hợp cố định bên trong thân máy.

Hiệu suất chiếu sáng vượt trội và tích hợp Laser

Dù có kích thước nhỏ gọn, E06R Pro RG sở hữu thông số kỹ thuật ấn tượng với khả năng tùy biến cao thông qua hệ thống nút bấm trực quan. Thiết bị tích hợp đồng thời đèn pha (floodlight), đèn rọi (spotlight), ánh sáng đỏ và một đèn laser xanh chuyên dụng.

Chế độ Turbo: Đạt độ sáng tối đa 1.600 lumen với tầm chiếu xa lên tới 525 ft (khoảng 160 m) khi kết hợp cả đèn pha và đèn rọi. Tuy nhiên, chế độ này chỉ có thể sử dụng trong thời gian ngắn để bảo vệ linh kiện.

Đạt độ sáng tối đa 1.600 lumen với tầm chiếu xa lên tới 525 ft (khoảng 160 m) khi kết hợp cả đèn pha và đèn rọi. Tuy nhiên, chế độ này chỉ có thể sử dụng trong thời gian ngắn để bảo vệ linh kiện. Chế độ duy trì: Ở mức độ sáng ổn định, đèn có thể hoạt động liên tục hơn 2 giờ. Độ sáng sẽ tự động giảm dần khi dung lượng pin xuống thấp.

Ở mức độ sáng ổn định, đèn có thể hoạt động liên tục hơn 2 giờ. Độ sáng sẽ tự động giảm dần khi dung lượng pin xuống thấp. Chế độ Moonlight: Cung cấp thời gian vận hành ấn tượng lên tới hơn 100 giờ, phù hợp cho các nhu cầu chiếu sáng nhẹ nhàng trong không gian tối hoàn toàn.

Cung cấp thời gian vận hành ấn tượng lên tới hơn 100 giờ, phù hợp cho các nhu cầu chiếu sáng nhẹ nhàng trong không gian tối hoàn toàn. Hệ thống tín hiệu: Tích hợp vòng sáng và hai đèn LED tín hiệu với nhiều màu sắc và kiểu nháy khác nhau, hỗ trợ việc thu hút sự chú ý trong các tình huống khẩn cấp.

Độ bền và khả năng vận hành thực tế

Về khả năng bảo vệ, Fenix E06R Pro RG đạt tiêu chuẩn IP66, giúp chống bụi hoàn toàn và chịu được các tia nước mạnh từ nhiều hướng. Điều này cho phép người dùng yên tâm sử dụng trong điều kiện mưa gió. Cổng sạc USB-C được thiết kế lộ thiên nhưng vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn của hãng.

Bảng thông số kỹ thuật cơ bản

Thông số Giá trị Độ sáng tối đa 1.600 Lumens Tầm chiếu xa 525 ft (~160 m) Trọng lượng > 3,5 oz (~100 g) Chuẩn chống nước IP66 Cổng sạc USB-C

Mức giá và các tùy chọn phiên bản

Fenix niêm yết mức giá 85 USD (khoảng 2,1 triệu đồng) cho mẫu E06R Pro RG trên cửa hàng trực tuyến chính thức. Mức giá này cao hơn khoảng 10 USD so với phiên bản E06R Pro sử dụng đèn UV. Sản phẩm được phân phối với ba tùy chọn màu sắc bao gồm: Đen (Black), Xanh Olive (Olive) và Cam tín hiệu (Signal Orange).

Nhìn chung, Fenix E06R Pro RG là một công cụ đa năng đáng cân nhắc cho những người cần một chiếc đèn pin EDC mạnh mẽ, tích hợp cả laser chỉ điểm và ánh sáng đỏ chuyên dụng cho các hoạt động ngoài trời hoặc cứu hộ.