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Ferencvárosi 1-0 Górnik Zabrze: Ferencvárosi giành chiến thắng

Văn Thể05/08/2026 20:39

Ferencvárosi gặp Górnik Zabrze tại Groupama Aréna lúc 01:15 ngày 06/08/2026 ở UEFA Europa League; phong độ và lực lượng hai đội chưa có thông tin.

Ferencvárosi1 - 0Górnik ZabrzeKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Ferencvárosi tiếp đón Górnik Zabrze.

  • 10'Thẻ vàng

    Phút 10': Josema () nhận thẻ vàng.

  • 12'Ferencvárosi ép sân

    Cầm bóng: Ferencvárosi 60 - 40 Górnik Zabrze, dứt điểm 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 1.

  • 24'Ferencvárosi ép sân

    Cầm bóng: Ferencvárosi 58 - 42 Górnik Zabrze, dứt điểm 5 - 0, phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 1.

  • 36'Ferencvárosi ép sân

    Cầm bóng: Ferencvárosi 59 - 41 Górnik Zabrze, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 2.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Ferencvárosi 56 - 44 Górnik Zabrze, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 5.

  • 61'Ferencvárosi ép sân

    Cầm bóng: Ferencvárosi 56 - 44 Górnik Zabrze, dứt điểm 10 - 5 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 0 - 1.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (): Maksym Khlan vào sân thay Yvan Ikia Dimi.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (): Sondre Liseth vào sân thay Erik Prekop.

  • 65'BÀN THẮNG! Ferencvárosi (1-0)

    Phút 65': Marius Corbu () lập công (kiến tạo: Cadu). Tỷ số: 1 - 0.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (): Callum O'Dowda vào sân thay Bamidele Yusuf.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (): Daniel Arzani vào sân thay Jonathan Levi.

  • 74'Ferencvárosi ép sân

    Cầm bóng: Ferencvárosi 54 - 46 Górnik Zabrze, dứt điểm 12 - 6 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 10 - 8, cứu thua 0 - 1.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (): Peter Federico vào sân thay Taofeek Ismaheel.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (): Ádám Nagy vào sân thay Gabi Kanichowsky.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (): Bastien Donio vào sân thay Maximilian Dietz.

  • 86'Ferencvárosi ép sân

    Cầm bóng: Ferencvárosi 58 - 42 Górnik Zabrze, dứt điểm 14 - 8 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 12 - 9, cứu thua 0 - 2.

  • 90+1'Thay người

    Phút 90+1' (): Aleksandar Cirkovic vào sân thay Cadu.

  • 90+1'Thay người

    Phút 90+1' (): Kenan Kodro vào sân thay Lenny Joseph.

  • KTKết thúc: Ferencvárosi 1-0 Górnik Zabrze

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 03:07 06/08/2026

Đội hình chính thức
Ferencvárosi
Sơ đồ 4-3-3
Górnik Zabrze
Sơ đồ 4-3-3
90
Dénes Dibusz
20
Cadu
4
Mariano Gómez
28
Toon Raemaekers
14
Attila Osváth
17
Marius Corbu
36
Gabi Kanichowsky
10
Jonathan Levi
16
Kristoffer Zachariassen
75
Lenny Joseph
11
Bamidele Yusuf
1
Philipp Schulze
61
Michal Sacek
26
Rafał Janicki
20
Josema
64
Erik Janza
18
Lukas Sadilek
66
Maximilian Dietz
82
Kacper Urbański
7
Yvan Ikia Dimi
11
Erik Prekop
88
Taofeek Ismaheel
Dự bị
Ferencvárosi
1 Ádám Varga5 Nathan Zohoré6 Ádám Nagy15 Daniel Arzani18 Á. Bagi24 Kenan Kodro30 Zsombor Gruber32 Aleksandar Cirkovic47 Callum O'Dowda
Górnik Zabrze
2 Patryk Warczak4 Pawel Bochniewicz19 Peter Federico21 Ondrej Zmrzly23 Sondre Liseth28 Bastien Donio29 Wiktor Kania33 Maksym Khlan36 Michal Rakoczy
Cập nhật đội hình lúc 00:39 06/08/2026
FerencvárosiThống kêGórnik Zabrze
55%
Kiểm soát bóng
45%
15
Dứt điểm
10
4
Trúng đích
1
2
Phạt góc
5
12
Phạm lỗi
9
1
Việt vị
1
1
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
Marius Corbu
Marius Corbu
Ferencvárosi
1 bàn
Cadu
Cadu
Ferencvárosi
1 kiến tạo · điểm 6.97
Toon Raemaekers
Toon Raemaekers
Ferencvárosi
Điểm 7.48
Gabi Kanichowsky
Gabi Kanichowsky
Ferencvárosi
Điểm 7.43
Mariano Gómez
Mariano Gómez
Ferencvárosi
Điểm 7.4
Attila Osváth
Attila Osváth
Ferencvárosi
Điểm 7.31

Ferencvárosi sẽ tiếp đón Górnik Zabrze tại Groupama Aréna trong khuôn khổ UEFA Europa League. Trận đấu diễn ra lúc 01:15 ngày 06/08/2026. Do chưa có thông tin về phong độ gần đây, lực lượng và đội hình dự kiến, những đánh giá trước trận chủ yếu tập trung vào bối cảnh thi đấu và các yếu tố cần theo dõi.

Ferencvárosi có lợi thế sân nhà

Việc được thi đấu tại Groupama Aréna giúp Ferencvárosi bước vào trận đấu với lợi thế quen thuộc về sân bãi và điều kiện thi đấu. Tuy nhiên, lợi thế này không đủ để kết luận về cục diện khi chưa có thêm dữ liệu liên quan đến phong độ, thành tích sân nhà hoặc màn trình diễn gần đây của đội bóng.

Trong thế trận sân nhà, Ferencvárosi có thể được kỳ vọng chủ động hơn trong cách nhập cuộc. Điều đáng chú ý sẽ là khả năng kiểm soát khu vực giữa sân, tốc độ triển khai bóng và mức độ gây sức ép lên hàng phòng ngự Górnik Zabrze. Những yếu tố này có thể quyết định đội nào tạo được quyền chủ động trong phần lớn thời gian trận đấu.

Górnik Zabrze đứng trước bài toán phòng ngự

Górnik Zabrze phải thi đấu trên sân khách, vì vậy khả năng duy trì cự ly đội hình sẽ là một trong những điểm then chốt. Đội khách cần hạn chế khoảng trống giữa các tuyến, đồng thời bảo đảm sự chắc chắn khi chuyển từ phòng ngự sang tấn công.

Bên cạnh đó, những pha phản công có thể trở thành hướng tiếp cận quan trọng của Górnik Zabrze nếu Ferencvárosi đẩy cao đội hình. Tuy nhiên, hiệu quả của phương án này còn phụ thuộc vào tốc độ luân chuyển bóng và khả năng tận dụng không gian phía sau hàng thủ đối phương.

Những điểm cần theo dõi về chiến thuật

Trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi cách hai đội xử lý giai đoạn đầu và khả năng thích ứng trước sức ép. Ferencvárosi cần tránh để việc kiểm soát bóng trở nên thiếu hiệu quả, trong khi Górnik Zabrze phải duy trì sự tập trung khi chống lại các đợt lên bóng trên sân nhà.

Ở khu vực giữa sân, đội giành được ưu thế trong tranh chấp và tổ chức bóng sẽ có cơ hội định hình nhịp độ trận đấu. Ngoài ra, các tình huống cố định cũng có thể tạo ra khác biệt khi hai đội chưa có nhiều thông tin được công bố về cách vận hành đội hình.

Nhận định trước trận

Ferencvárosi có điểm tựa Groupama Aréna, còn Górnik Zabrze phải tìm cách đứng vững trong môi trường sân khách. Với dữ liệu hiện có, chưa thể đưa ra đánh giá cụ thể về phong độ, lực lượng hay ưu thế chuyên môn của từng đội.

Nhìn chung, đây là trận đấu mà sự thận trọng trong cách nhập cuộc, khả năng kiểm soát khu vực giữa sân và hiệu quả của những thời điểm chuyển trạng thái sẽ có ý nghĩa quan trọng. Cục diện có thể chỉ rõ ràng hơn sau khi đội hình chính thức và cách bố trí chiến thuật của hai bên được xác nhận.

Ferencvárosi
5 trận gần nhất
HTTTB
Górnik Zabrze
5 trận gần nhất
HB
Tình hình lực lượng
Ferencvárosi
Ádám Madarász (No Eligibility)
Isaac Pappoe (No Eligibility)
Naby Keïta (Unknown Injury)
Gergő Szécsi (No Eligibility)
Habib Maïga (No Eligibility)
Philippe Rommens (Red Card Suspension)
Bence Ötvös (No Eligibility)
Barnabás Nagy (No Eligibility)
Górnik Zabrze
Roberto Massimo (Patellar Tendon Problems)
Jaroslaw Kubicki (Broken Arm)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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