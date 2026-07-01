Ferencvárosi 2-2 FC Twente: Hai đội chia điểm Ferencvárosi gặp FC Twente lúc 01h30 ngày 31/07/2026 tại Groupama Aréna. Đội chủ nhà đang chiếm ưu thế trong lần đối đầu gần nhất.

Ferencvárosi 2 - 2 FC Twente Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Ferencvárosi tiếp đón FC Twente.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Ferencvárosi 45 - 55 FC Twente; phạm lỗi 1 - 3.

22' BÀN THẮNG! Ferencvárosi (1-0) Phút 22': Toon Raemaekers () lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

24' FC Twente ép sân Cầm bóng: Ferencvárosi 42 - 58 FC Twente, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 4.

36' Thẻ đỏ Phút 36': Philippe Rommens () nhận thẻ đỏ.

36' FC Twente ép sân Cầm bóng: Ferencvárosi 36 - 64 FC Twente, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 4 - 6.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (): Sam Lammers vào sân thay Kristian Hlynsson.

46' Thay người Phút 46' (): Daouda Weidmann vào sân thay Aske Adelgaard.

48' FC Twente ép sân Cầm bóng: Ferencvárosi 34 - 66 FC Twente, dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 5 - 7.

50' BÀN THẮNG! Ferencvárosi (2-0) Phút 50': Lenny Joseph () lập công (kiến tạo: Kristoffer Zachariassen). Tỷ số: 2 - 0.

58' Thẻ vàng Phút 58': Thomas van den Belt () nhận thẻ vàng.

58' Thẻ vàng Phút 58': Cadu () nhận thẻ vàng.

60' FC Twente ép sân Cầm bóng: Ferencvárosi 36 - 64 FC Twente, dứt điểm 3 - 7 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 5; phạm lỗi 5 - 9.

61' Thẻ vàng Phút 61': Stav Lemkin () nhận thẻ vàng.

64' Thay người Phút 64' (): Younes Taha vào sân thay Thomas van den Belt.

72' FC Twente ép sân Cầm bóng: Ferencvárosi 34 - 66 FC Twente, dứt điểm 3 - 14 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 6; phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 1 - 0.

73' Thay người Phút 73' (): Bamidele Yusuf vào sân thay Callum O'Dowda.

73' Thay người Phút 73' (): Lucas Vennegoor of Hesselink vào sân thay Sondre Ørjasæter.

73' Thay người Phút 73' (): Marko Pjaca vào sân thay Daan Rots.

78' Thay người Phút 78' (): Nathan Zohoré vào sân thay Lenny Joseph.

82' BÀN THẮNG! FC Twente (2-1) Phút 82': Wout Weghorst () lập công (kiến tạo: Marko Pjaca). Tỷ số: 2 - 1.

84' FC Twente ép sân Cầm bóng: Ferencvárosi 33 - 67 FC Twente, dứt điểm 5 - 18 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 1 - 8; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 12, cứu thua 2 - 1.

86' BÀN THẮNG! FC Twente (2-2) Phút 86': Lucas Vennegoor of Hesselink () lập công (kiến tạo: Bart van Rooij). Tỷ số: 2 - 2.

88' Thẻ vàng Phút 88': Younes Taha () nhận thẻ vàng.

89' Thay người Phút 89' (): Jonathan Levi vào sân thay Cadu.

KT Kết thúc: Ferencvárosi 2-2 FC Twente Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 03:25 31/07/2026

Đội hình chính thức Ferencvárosi Sơ đồ 4-3-3 FC Twente Sơ đồ 4-3-3 90 Dénes Dibusz 14 Attila Osváth 4 Mariano Gómez 28 Toon Raemaekers 20 Cadu 88 Philippe Rommens 36 Gabi Kanichowsky 17 Marius Corbu 16 Kristoffer Zachariassen 75 Lenny Joseph 47 Callum O'Dowda 1 Lars Unnerstall 28 Bart van Rooij 23 Stav Lemkin 43 Ruud Nijstad 29 Aske Adelgaard 6 Ramiz Zerrouki 14 Kristian Hlynsson 20 Thomas van den Belt 11 Daan Rots 9 Wout Weghorst 27 Sondre Ørjasæter Dự bị Ferencvárosi 1 Ádám Varga 5 Nathan Zohoré 7 Elton Acolatse 10 Jonathan Levi 11 Bamidele Yusuf 15 Daniel Arzani 18 Á. Bagi 21 Endre Botka 30 Zsombor Gruber FC Twente 3 Robin Pröpper 4 Mathias Kjølø 7 Marko Pjaca 10 Sam Lammers 12 Guilherme Peixoto 19 Younes Taha 22 Remko Pasveer 24 Krzysztof Kurowski 25 Lucas Vennegoor of Hesselink Cập nhật đội hình lúc 01:02 31/07/2026

Ferencvárosi Thống kê FC Twente 32% Kiểm soát bóng 68% 5 Dứt điểm 21 3 Trúng đích 4 2 Phạt góc 8 10 Phạm lỗi 12 0 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Toon Raemaekers Ferencvárosi 1 bàn Wout Weghorst FC Twente 1 bàn Lucas Vennegoor of Hesselink FC Twente 1 bàn Lenny Joseph Ferencvárosi 1 bàn Bart van Rooij FC Twente 1 kiến tạo · điểm 7.5 Marko Pjaca FC Twente 1 kiến tạo · điểm 7.05

Thông tin trận đấu

Ferencvárosi sẽ đối đầu FC Twente tại UEFA Europa League trên sân Groupama Aréna. Trận đấu diễn ra lúc 01h30 ngày 31/07/2026.

Đây là cuộc so tài có sự cân bằng về bối cảnh trước giờ bóng lăn, khi dữ liệu hiện có chỉ ghi nhận một lần hai đội gặp nhau gần nhất. Vì vậy, những chi tiết về phong độ, lực lượng và đội hình xuất phát không được sử dụng trong nhận định này.

Ferencvárosi có lợi thế từ lần đối đầu gần nhất

Ở lần chạm trán gần nhất được ghi nhận, Ferencvárosi giành chiến thắng trước FC Twente. Xu hướng này tạo ra lợi thế tâm lý nhất định cho đội bóng Hungary khi bước vào trận đấu trên sân nhà, dù khoảng cách giữa hai đội không thể được đánh giá chỉ từ một lần đối đầu.

Ngược lại, FC Twente cần duy trì sự tập trung để không để kết quả trước đó ảnh hưởng đến cách nhập cuộc. Khi dữ liệu đối đầu chỉ bao gồm một trận, mọi đánh giá về ưu thế dài hạn đều cần được nhìn nhận thận trọng.

Cuộc đấu phụ thuộc vào cách nhập cuộc

Ferencvárosi có thể bước vào trận đấu với sự tự tin nhờ lợi thế sân Groupama Aréna và kết quả tích cực trong lần gặp gần nhất. Tuy nhiên, chưa có dữ liệu cụ thể về sơ đồ, phong độ gần đây hoặc lực lượng của đội chủ nhà để xác định chính xác cách họ sẽ triển khai bóng.

Trong khi đó, FC Twente sẽ cần tìm cách kiểm soát thế trận và hạn chế ảnh hưởng từ lợi thế sân nhà của đối thủ. Những yếu tố như khả năng pressing, kiểm soát khu vực giữa sân hay cách tổ chức phòng ngự chưa được cung cấp, do đó không thể đưa ra kết luận cụ thể về chiến thuật của đội khách.

Nhận định trước trận

Ferencvárosi bước vào trận đấu với điểm tựa từ chiến thắng trong lần đối đầu gần nhất và lợi thế thi đấu tại Groupama Aréna. Dù vậy, chừng đó dữ kiện chưa đủ để khẳng định đội nào sẽ kiểm soát toàn bộ trận đấu.

FC Twente vẫn có cơ hội tạo ra thế trận cạnh tranh nếu hóa giải được ưu thế tâm lý của đối thủ. Nhìn chung, đây là cuộc so tài mà Ferencvárosi có nền tảng thuận lợi hơn từ lịch sử đối đầu gần nhất, còn kết quả chung cuộc sẽ phụ thuộc nhiều vào màn trình diễn thực tế của hai đội.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Ferencvárosi · 1 thắng 0 hòa FC Twente · 0 thắng FC Twente 1 - 2 Ferencvárosi FER

Ferencvárosi 5 trận gần nhất T T T T B FC Twente 5 trận gần nhất T B B H T

Tình hình lực lượng Ferencvárosi Không có thông tin FC Twente ✚ Mees Hilgers (Unknown Injury) ✚ Issam El Maach (Muscle Injury)