Ferencvarosi TC 0-0 Celje: Hai đội chia điểm
Ferencvarosi TC còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đứng hạng 3 với 12 điểm, nhưng phải tiếp Celje, đội thắng 5 trận gần nhất, lúc 03:00 ngày 27/11/2026.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Ferencvarosi TC tiếp đón Celje.
- 12'Ferencvarosi TC ép sân
Cầm bóng: Ferencvarosi TC 62% - 38% Celje, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 2.
- 24'Celje ép sân
Cầm bóng: Ferencvarosi TC 41% - 59% Celje, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 1 - 2.
- 36'Ferencvarosi TC ép sân
Cầm bóng: Ferencvarosi TC 47% - 53% Celje, dứt điểm 8 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 3.
- 42'Thẻ vàng
Phút 42': Artemijus Tutyskinas (Celje) nhận thẻ vàng (Foul).
- 45'Thay người
Phút 45' (Celje): Žan Žužek vào sân thay Łukasz Bejger.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 48'Ferencvarosi TC ép sân
Cầm bóng: Ferencvarosi TC 64% - 36% Celje, dứt điểm 15 - 4 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 1 - 3.
- 62'Thay người
Phút 62' (Celje): A. Kučys vào sân thay Blaž Kramer.
- 62'Ferencvarosi TC ép sân
Cầm bóng: Ferencvarosi TC 51% - 49% Celje, dứt điểm 19 - 4 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 4 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 10, cứu thua 1 - 4.
- 67'Thay người
Phút 67' (Ferencvarosi TC): Krisztian Lisztes vào sân thay Lenny Joseph.
- 74'Ferencvarosi TC ép sân
Cầm bóng: Ferencvarosi TC 51% - 49% Celje, dứt điểm 22 - 5 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 6 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 9 - 12, cứu thua 1 - 5.
- 75'Thay người
Phút 75' (Celje): Yaya Dukuly vào sân thay Benjamin Verbič.
- 78'Thay người
Phút 78' (Ferencvarosi TC): Callum O'Dowda vào sân thay Daniel Arzani.
- 78'Thay người
Phút 78' (Ferencvarosi TC): Jonathan Levi vào sân thay Matúš Bero.
- 80'Thay người
Phút 80' (Celje): Papa Daniel vào sân thay Mario Kvesić.
- 86'Ferencvarosi TC ép sân
Cầm bóng: Ferencvarosi TC 49% - 51% Celje, dứt điểm 23 - 6 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 6 - 2; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 12 - 14, cứu thua 2 - 5.
- KTKết thúc: Ferencvarosi TC 0-0 Celje
Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.
Cập nhật lúc 04:51 27/11/2026
Ferencvarosi TC còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi tiếp Celje trên sân Groupama Aréna lúc 03:00 ngày 27/11/2026. Đội chủ nhà đang đứng hạng 3 với 12 điểm, vị trí cho phép họ nuôi tham vọng tiến sát nhóm dẫn đầu nếu giành kết quả tốt.
Ferencvarosi TC: nền tảng vững, cần phản ứng sau trận thua gần nhất
Ferencvarosi TC thắng 4 trong 5 trận gần nhất, chỉ thua một trận và đó lại là trận đấu mới nhất. Chuỗi thắng 4 trận liên tiếp trước đó cho thấy đội bóng có sự ổn định đáng kể, và là lý do họ đang nằm trong nhóm đầu bảng.
Tuy nhiên, trận thua vừa qua khiến mạch thắng bị cắt đứt đúng lúc cuộc đua phía trên cần sự liên tục. Trước Celje, đội chủ nhà cần một phản ứng nhanh để giữ nhịp và không để khoảng cách với ngôi đầu bị nới rộng.
Celje: chuỗi 5 trận thắng nhưng vị trí chưa phản ánh
Trong khi đó, Celje đang có phong độ đáng chú ý khi thắng cả 5 trận gần nhất. Đây là chuỗi kết quả trọn vẹn nhất trong hai đội và mang lại sự tự tin cho đội khách khi bước vào chuyến làm khách này.
Dù vậy, trên bảng xếp hạng, Celje mới đứng hạng 25 với 4 điểm. Chuỗi thắng gần đây vì thế chủ yếu có ý nghĩa như một động lực tinh thần, còn khoảng cách về điểm số với Ferencvarosi TC vẫn rất lớn.
Điểm then chốt của trận đấu
Sự chênh lệch giữa hai đội thể hiện rõ trên bảng xếp hạng: hạng 3 với 12 điểm so với hạng 25 với 4 điểm, tức hơn nhau 8 điểm. Lợi thế sân nhà và vị trí cao hơn đặt Ferencvarosi TC vào vai đội cầm trịch, còn Celje có thể dựa vào đà thắng liên tiếp để gây khó khăn.
Với Ferencvarosi TC, trận đấu là cơ hội để trở lại mạch thắng và giữ vững tham vọng bám đuổi ngôi đầu. Với Celje, một kết quả tích cực trên sân đối thủ đang đứng hạng 3 sẽ là bước đệm quan trọng để nối dài chuỗi thắng và cải thiện vị thế của mình.
Nhận định
Xét về vị trí và điểm số, Ferencvarosi TC được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà và nền tảng đã tích lũy. Tuy vậy, phong độ nóng của Celje là yếu tố khiến trận đấu khó có thể diễn ra một chiều. Ferencvarosi TC cần tập trung ngay từ đầu để tránh bị đối thủ đang hưng phấn làm khó.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)