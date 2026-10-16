Về Báo Hà Tĩnh

Ferencvarosi TC 2-1 Plzen: Ferencvarosi TC giành chiến thắng

Văn Thể16/10/2026 01:45

Ferencvarosi TC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 6 với 3 điểm. Chủ nhà tiếp Plzen, đội hạng 34 và chưa có điểm, lúc 02:00 ngày 16/10/2026.

Ferencvarosi TC2 - 1PlzenKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Ferencvarosi TC tiếp đón Plzen.

  • 7'Thẻ vàng

    Phút 7': Attila Osváth (Ferencvarosi TC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Ferencvarosi TC 46% - 54% Plzen, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 1.

  • 25'Plzen ép sân

    Cầm bóng: Ferencvarosi TC 57% - 43% Plzen, dứt điểm 3 - 7 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 1 - 1.

  • 37'Ferencvarosi TC ép sân

    Cầm bóng: Ferencvarosi TC 58% - 42% Plzen, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 1 - 4.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'BÀN THẮNG! Ferencvarosi TC (1-0)

    Phút 49': Kristoffer Zachariassen (Ferencvarosi TC) lập công (kiến tạo: Veljko Birmančević). Tỷ số: 1 - 0.

  • 49'Ferencvarosi TC ép sân

    Cầm bóng: Ferencvarosi TC 58% - 42% Plzen, dứt điểm 8 - 10 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 5 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 2 - 4.

  • 61'Ferencvarosi TC ép sân

    Cầm bóng: Ferencvarosi TC 61% - 39% Plzen, dứt điểm 11 - 11 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 6 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 3 - 4.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Plzen): Baboucarr Faal vào sân thay Christopher Kabongo.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Plzen): Tomáš Ladra vào sân thay Jiří Maxim Panoš.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Plzen): Lukáš Červ vào sân thay Patrik Hrošovský.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Ferencvarosi TC): Daniel Arzani vào sân thay Krisztian Lisztes.

  • 73'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Ferencvarosi TC 55% - 45% Plzen, dứt điểm 11 - 14 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 6 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 4 - 4.

  • 77'VAR

    Phút 77': Phạt đền được công nhận — Veljko Birmančević (Ferencvarosi TC).

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Plzen): Salim Fago Lawal vào sân thay Alexandr Sojka.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Plzen): Denis Višinský vào sân thay Amar Memić.

  • 81'BÀN THẮNG! Ferencvarosi TC (2-0)

    Phút 81': Kristoffer Zachariassen (Ferencvarosi TC) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 0.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Ferencvarosi TC): Habib Maïga vào sân thay Bamidele Isa Yusuf.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Ferencvarosi TC): Callum O'Dowda vào sân thay Veljko Birmančević.

  • 85'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Ferencvarosi TC 54% - 46% Plzen, dứt điểm 12 - 14 (trúng đích 6 - 4), phạt góc 6 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 11, cứu thua 4 - 4.

  • 90'BÀN THẮNG! Plzen (2-1)

    Phút 90': Denis Višinský (Plzen) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

  • 90+1'Thay người

    Phút 90+1' (Ferencvarosi TC): Ádám Madarász vào sân thay Kristoffer Zachariassen.

  • 90+1'Thay người

    Phút 90+1' (Ferencvarosi TC): Jonathan Levi vào sân thay marius corbu.

  • 90+3'Thẻ vàng

    Phút 90+3': Radoslav Kováč (Plzen) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 90+5'Thẻ vàng

    Phút 90+5': Lukáš Červ (Plzen) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 90+6'Thẻ vàng

    Phút 90+6': Toon Raemaekers (Ferencvarosi TC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • KTKết thúc: Ferencvarosi TC 2-1 Plzen

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 03:55 16/10/2026

Đội hình chính thức
Ferencvarosi TC
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV B. Borbely
Plzen
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV R. Kováč
63
Dániel István Radnóti
14
A. Osváth
28
T. Raemaekers
4
M. Gómez
20
Cadu
17
M. Corbu
6
Á. Nagy
11
B. Yusuf
16
Zachariassen
7
Birmančević
76
K. Lisztes
1
D. Ťapaj
29
A. Gabriel
98
F. Prebsl
40
S. Dweh
14
Merchas Doski
17
P. Hrošovský
36
S. PirgiÄ
99
A. Memić
20
Jiří Maxim Panoš
12
A. Sojka
25
C. Kabongo
Dự bị
Ferencvarosi TC
18 Á. Bagi15 D. Arzani90 D. Dibusz71 C. Lakatos10 J. Levi72 Ádám Madarász80 H. Maïga54 O. Nagy47 O'Dowda
Plzen
23 B. Faal18 T. Ladra7 S. Lawal2 T. Pališčák19 C. Souaré10 M. Toure3 D. Vavro9 D. Višinský11 M. Vydra
Cập nhật đội hình lúc 01:52 16/10/2026
Ferencvarosi TCThống kêPlzen
54%
Kiểm soát bóng
46%
12
Dứt điểm
18
6
Trúng đích
7
7
Phạt góc
3
11
Phạm lỗi
15
1
Việt vị
0
6
Thủ môn cứu thua
4
Cầu thủ nổi bật
K. Zachariassen
Zachariassen
Ferencvarosi TC
2 bàn
D. Višinský
D. Višinský
Plzen
1 bàn
V. Birmančević
Birmančević
Ferencvarosi TC
1 kiến tạo · điểm 7.36
A. Gabriel
A. Gabriel
Plzen
Điểm 7.63
Dániel István Radnóti
Dániel István Radnóti
Ferencvarosi TC
Điểm 7.45
Cadu
Cadu
Ferencvarosi TC
Điểm 7.37

Ferencvarosi TC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 6 và 3 điểm trên bảng xếp hạng. Trận gặp Plzen trên sân Groupama Aréna lúc 02:00 ngày 16/10/2026 vì thế là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị trí trong nhóm đầu.

Plzen đến Budapest ở hoàn cảnh ngược lại. Đội khách đứng hạng 34 và chưa có điểm nào. Khoảng cách trên bảng xếp hạng cho thấy hai đội đang ở hai thái cực.

Ferencvarosi TC giữ nhịp bất bại

Trong 5 trận gần nhất, Ferencvarosi TC thắng 2 trận, hòa 3 trận và không thua trận nào. Đội bóng Hungary giữ được sự ổn định cả ở các trận chưa thắng, một điểm cộng khi bám đuổi nhóm đầu.

Hai trận gần nhất của họ đều kết thúc với kết quả hòa, sau hai chiến thắng liên tiếp trước đó. Chuỗi hòa cho thấy Ferencvarosi TC chưa thể bứt tốc. Đội chủ nhà cần chuyển những trận cầm hòa thành điểm số trọn vẹn nếu muốn giữ vị trí hiện tại.

Plzen mang tâm lý nặng nề

Phong độ gần đây của Plzen kém ổn định hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Trận mới nhất của họ là một chiến thắng, nhưng trước đó là chuỗi 3 trận thua liên tiếp.

Chiến thắng gần nhất có thể mang lại chút hy vọng. Tuy nhiên, việc chưa có điểm nào trên bảng xếp hạng khiến Plzen chịu áp lực lớn khi làm khách. Với đội xếp hạng 34, một kết quả tích cực ở Budapest sẽ có giá trị đặc biệt.

Thế đối đầu khá cân bằng

Lịch sử đối đầu không nghiêng hẳn về bên nào. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Ferencvarosi TC thắng 1 trận, hòa 2 trận, còn Plzen thắng 2 trận. Plzen từng khiến chủ nhà gặp khó, nên Ferencvarosi TC khó có thể chủ quan dù đang hơn hẳn về vị trí.

Điểm then chốt của trận đấu

Ferencvarosi TC có lợi thế sân nhà, chuỗi trận không thua và vị trí trong nhóm đầu. Vấn đề của họ là biến sự ổn định thành chiến thắng. Với đối thủ đang cần điểm, đội chủ nhà nhiều khả năng giữ nhịp độ cao ngay từ đầu để sớm tạo khoảng cách.

Về phía Plzen, nhiệm vụ trước mắt là giữ vững tinh thần sau chuỗi trận thua và tận dụng đà từ chiến thắng gần nhất. Hai trận hòa và một chiến thắng trong 5 lần gặp gần đây cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị đánh bại.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ, Ferencvarosi TC là đội được đánh giá cao hơn. Họ đứng hạng 6 với 3 điểm, không thua trong 5 trận gần nhất và thi đấu trên sân nhà. Tuy vậy, thế đối đầu cân bằng nhắc rằng Plzen vẫn có thể gây khó khăn nếu chủ nhà thiếu tập trung. Nhìn chung, trận đấu mang ý nghĩa lớn với cả hai đội, theo hai cách khác nhau: một bên muốn giữ chỗ trong nhóm đầu, bên còn lại cần điểm số đầu tiên.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Ferencvarosi TC · 1 thắng2 hòaPlzen · 2 thắng
26/09/2025
Ferencvarosi TC
1 - 1
Plzen
Hòa
21/02/2025
Plzen
3 - 0
Ferencvarosi TC
PLZ
14/02/2025
Ferencvarosi TC
1 - 0
Plzen
FT
25/01/2024
Ferencvarosi TC
1 - 3
Plzen
PLZ
16/01/2023
Plzen
0 - 0
Ferencvarosi TC
Hòa
Ferencvarosi TC
5 trận gần nhất
HHTTH
9
Trận
7-2-0
T-H-B
19
Ghi (TB 2.1)
6
Thủng lưới
Plzen
5 trận gần nhất
TBBBH
3
Trận
1-0-2
T-H-B
5
Ghi (TB 1.7)
7
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Juventus1100+53T
2Crystal Palace1100+43T
3Sparta Praha1100+33T
5Union St. Gilloise1100+33T
6Ferencvarosi TC1100+23T
7Benfica1100+23T
8Bayer Leverkusen1100+23T
9OFI1100+23T
24Lillestrom1001-10B
25Celta Vigo1001-10B
33Ararat-Armenia1001-30B
34Plzen1001-30B
35Lech Poznan1001-40B
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Ferencvarosi TC
M. Bero (Injury)
E. Botka (Inactive)
L. Joseph (Inactive)
B. Nagy (Off the roster)
B. Otvos (Knee Injury)
I. Pappoe (Knee Injury)
G. Szecsi (Off the roster)
N. Keita (Inactive)
Plzen
P. Adu (Inactive)
V. Jemelka (Knee Injury)
J. Paluska (Surgery)
M. Tvrdon (Off the roster)
P. Adu (Inactive)
V. Jemelka (Knee Injury)
J. Paluska (Surgery)
M. Tvrdon (Off the roster)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Ferencvarosi TC 2-1 Plzen: Ferencvarosi TC giành chiến thắng
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO