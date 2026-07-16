Ferencvarosi TC 3-0 Vojvodina: Ferencvarosi TC giành chiến thắng Ferencvarosi TC gặp Vojvodina tại Groupama Arena lúc 01h15 ngày 17/07/2026. Kết quả gần nhất và xu hướng đối đầu đang nghiêng về Ferencvarosi TC.

Ferencvarosi TC 3 - 0 Vojvodina Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Ferencvarosi TC tiếp đón Vojvodina.

9' Thẻ đỏ Phút 9': K. Szucs (Vojvodina) nhận thẻ đỏ (Tripping).

27' BÀN THẮNG! Ferencvarosi TC (1-0) Phút 27': L. Joseph (Ferencvarosi TC) lập công (kiến tạo: K. Zachariassen). Tỷ số: 1 - 0.

34' BÀN THẮNG! Ferencvarosi TC (2-0) Phút 34': K. Zachariassen (Ferencvarosi TC) lập công (kiến tạo: Cadu). Tỷ số: 2 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

60' Thay người Phút 60' (Vojvodina): M. Vidosavljevic vào sân thay D. Zukic.

60' Thay người Phút 60' (Vojvodina): D. Kokanovic vào sân thay A. Vukanovic.

61' Thay người Phút 61' (Ferencvarosi TC): E. Acolatse vào sân thay Dele.

61' Thay người Phút 61' (Ferencvarosi TC): Z. Gruber vào sân thay G. Kanichowsky.

62' Thẻ vàng Phút 62': M. Tanjga (Vojvodina) nhận thẻ vàng.

68' Thẻ vàng Phút 68': Cadu (Ferencvarosi TC) nhận thẻ vàng (Holding).

71' BÀN THẮNG! Ferencvarosi TC (3-0) Phút 71': Z. Gruber (Ferencvarosi TC) lập công (kiến tạo: Cadu). Tỷ số: 3 - 0.

74' Thay người Phút 74' (Ferencvarosi TC): K. Lisztes vào sân thay K. Zachariassen.

74' Thay người Phút 74' (Ferencvarosi TC): E. Sevikyan vào sân thay L. Joseph.

76' Thay người Phút 76' (Vojvodina): M. Kolarevic vào sân thay P. Sukacev.

76' Thay người Phút 76' (Vojvodina): S. Mitrovic vào sân thay L. Randjelovic.

81' Thẻ vàng Phút 81': I. Djakovac (Vojvodina) nhận thẻ vàng (Tripping).

82' Thay người Phút 82' (Ferencvarosi TC): O. Nagy vào sân thay A. Osvath.

84' Thay người Phút 84' (Vojvodina): L. Peranovic vào sân thay I. Djakovac.

88' Thẻ vàng Phút 88': N. Keita (Ferencvarosi TC) nhận thẻ vàng (Tripping).

KT Kết thúc: Ferencvarosi TC 3-0 Vojvodina Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 03:06 17/07/2026

Đội hình chính thức Ferencvarosi TC Sơ đồ 4-3-3 · HLV Balazs Borbely Vojvodina Sơ đồ 4-3-3 · HLV Miroslav Tanjga 90 Dénes Dibusz 14 Attila Osváth 4 Mariano Gómez 28 Toon Raemaekers 20 Cadu 36 Gabi Kanichowsky 8 Naby Keïta 17 Marius Corbu 16 Kristoffer Zachariassen 75 Lenny Joseph 11 Yusuf Bamidele 12 Dragan Rosić 22 Lazar Nikolić 26 Kornél Szűcs 5 Đorđe Crnomarković 23 Lucas Barros 77 Lazar Ranđelović 35 Ifet Đakovac 18 Njegoš Petrović 27 Petar Sukačev 9 Aleksa Vukanović 10 Dejan Zukić Dự bị Ferencvarosi TC 1 Ádám Varga 5 Nathan Zohoré 21 Endre Botka 54 Olivér Nagy 7 Elton Acolatse 10 Jonathan Levi 15 Daniel Arzani 47 Callum O'Dowda 70 Edgar Sevikyan Vojvodina 1 Matija Gočmanac 6 Siniša Tanjga 16 Mihai Butean 4 Marko Poletanović 11 Marko Mladenović 20 Dragan Kokanović 21 Milan Kolarević 55 Milutin Vidosavljević 7 Stefan Mitrović Cập nhật đội hình lúc 01:00 17/07/2026

Ferencvarosi TC sẽ đối đầu Vojvodina tại Groupama Arena lúc 01h15 ngày 17/07/2026 trong khuôn khổ UEFA Europa League. Trước trận, Ferencvarosi TC vừa có một chiến thắng ở lần ra sân gần nhất, trong khi Vojvodina nhận thất bại. Xu hướng đối đầu gần đây cũng đang ủng hộ Ferencvarosi TC khi đội bóng này thắng lần gặp nhau gần nhất.

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Ferencvarosi TC vs Vojvodina

Ferencvarosi TC vs Vojvodina Thời gian: 01h15 ngày 17/07/2026

01h15 ngày 17/07/2026 Sân vận động: Groupama Arena

Groupama Arena Giải đấu: UEFA Europa League

Ferencvarosi TC có điểm tựa từ kết quả gần nhất

Ferencvarosi TC bước vào trận đấu với tín hiệu tích cực khi giành chiến thắng ở trận gần nhất. Dù dữ liệu hiện có chưa cho thấy thêm chuỗi phong độ hoặc các chỉ số chuyên môn khác, kết quả này vẫn tạo nền tảng thuận lợi cho cách nhập cuộc của đội bóng.

Trong bối cảnh trận đấu diễn ra tại Groupama Arena, Ferencvarosi TC có cơ hội chủ động hơn trong việc kiểm soát nhịp độ. Nhiệm vụ quan trọng là duy trì sự ổn định sau kết quả tích cực, thay vì để trận đấu bị kéo vào thế giằng co thiếu kiểm soát.

Vojvodina cần phản ứng sau thất bại

Vojvodina vừa trải qua một trận thua ở lần thi đấu gần nhất. Điều đó khiến khả năng tổ chức thế trận và phản ứng trong những thời điểm chịu sức ép trở thành mối quan tâm đáng chú ý, đặc biệt khi đối thủ đang có kết quả tốt hơn trước trận.

Tuy nhiên, một kết quả không đủ để phản ánh toàn bộ năng lực của Vojvodina. Đội bóng này vẫn có thể tạo ra thế trận cân bằng nếu giữ được cự ly đội hình, hạn chế sai sót khi triển khai bóng và tận dụng tốt những thời điểm Ferencvarosi TC dâng cao.

Xu hướng đối đầu nghiêng về Ferencvarosi TC

Ở lần đối đầu gần nhất được ghi nhận, Ferencvarosi TC giành chiến thắng, còn Vojvodina không có kết quả thuận lợi. Đây là ưu thế về mặt xu hướng dành cho Ferencvarosi TC, nhưng không nên được xem là sự bảo đảm cho diễn biến của trận đấu sắp tới.

Giá trị của thống kê đối đầu nằm ở việc cho thấy Ferencvarosi TC từng tìm được cách vượt qua Vojvodina. Ngược lại, Vojvodina cần tránh để kết quả trước đó ảnh hưởng đến sự tự tin và tập trung trong từng giai đoạn của trận đấu.

Điểm then chốt trong cách tiếp cận trận đấu

Dữ liệu được cung cấp không bao gồm sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hay danh sách cầu thủ vắng mặt. Vì vậy, chưa có cơ sở để xác định cách bố trí cụ thể của hai đội. Những yếu tố có thể quyết định thế trận sẽ nằm ở khả năng kiểm soát bóng, chuyển đổi trạng thái và mức độ chính xác trong các tình huống cuối cùng.

Ferencvarosi TC nhiều khả năng muốn tận dụng sự tự tin từ chiến thắng gần nhất để tạo sức ép sớm. Trong khi đó, Vojvodina cần ưu tiên sự chắc chắn, giữ khoảng cách hợp lý giữa các tuyến và chờ thời cơ phản công. Đội kiểm soát tốt hơn nhịp độ trận đấu sẽ có nhiều cơ hội tạo ra khác biệt.

Nhận định trận đấu

Ferencvarosi TC đang có lợi thế về kết quả gần nhất và xu hướng đối đầu, còn Vojvodina cần tìm cách đứng vững sau thất bại mới đây. Trận đấu vì thế có thể được định đoạt bởi khả năng biến ưu thế tinh thần thành sự chủ động trên sân.

Nhìn chung, Ferencvarosi TC được đánh giá nhỉnh hơn về trạng thái trước trận, nhưng Vojvodina vẫn có cơ hội gây khó khăn nếu tổ chức phòng ngự chặt chẽ và tận dụng hiệu quả những thời điểm chuyển đổi. Đây là cuộc đối đầu mà sự tập trung và tính kỷ luật có thể quan trọng không kém chất lượng tấn công.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Ferencvarosi TC · 1 thắng 0 hòa Vojvodina · 0 thắng Vojvodina 1 - 2 Ferencvarosi TC FT

Ferencvarosi TC 5 trận gần nhất T T H T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới Vojvodina 5 trận gần nhất B T H B T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 2 Thủng lưới