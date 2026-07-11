Ferran Torres cân nhắc rời Barcelona gia nhập PSG sau World Cup 2026 Tương lai của Ferran Torres tại Camp Nou đang lung lay dữ dội sau khi Barcelona chiêu mộ thành công Karim Adeyemi. Tiền đạo người Tây Ban Nha hiện đang cân nhắc chuyển tới PSG để tìm kiếm vị thế mới.

Ferran Torres đang đứng trước một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi các báo cáo từ Sky Sports cho thấy tiền đạo này đang nghiêm túc xem xét khả năng gia nhập Paris Saint-Germain (PSG). Thương vụ này dự kiến sẽ được kích hoạt sau khi kỳ World Cup 2026 khép lại, đánh dấu một sự thay đổi lớn trong cấu trúc nhân sự hàng công của cả hai gã khổng lồ bóng đá châu Âu.

Ferran Torres có thể gia nhập PSG ở mùa hè năm nay. Ảnh: Getty Images

Hiệu ứng domino từ thương vụ Karim Adeyemi

Sự xuất hiện của Karim Adeyemi tại Barcelona được xem là chất xúc tác chính khiến Ferran Torres phải tính đường ra đi. Dù là một cầu thủ đa năng có thể chơi ở mọi vị trí trên hàng công, sự hiện diện của tân binh người Đức khiến cơ hội đá chính của Torres trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Ban lãnh đạo Barcelona hiện đang gặp bế tắc trong việc thuyết phục cựu sao Manchester City gia hạn hợp đồng, khi bản thân cầu thủ này cảm thấy tương lai tại xứ Catalan không còn được đảm bảo.

Kể từ khi gia nhập Barcelona từ Manchester City vào tháng 12/2021, Ferran Torres đã chứng minh được giá trị nhờ lối chơi linh hoạt và khả năng chọn vị trí thông minh. Tuy nhiên, sự cạnh tranh khốc liệt tại Camp Nou cùng những định hướng chiến thuật mới của đội bóng dường như đã đẩy anh vào thế khó.

PSG và tham vọng làm mới hàng công

Ở phía đối diện, nhà đương kim vô địch Ligue 1 đang thể hiện sự quan tâm mãnh liệt đối với tuyển thủ Tây Ban Nha 26 tuổi. PSG xác định Torres là mục tiêu chiến lược để tăng cường chiều sâu đội hình cho mùa giải 2026/2027. Sức ép từ đội bóng thủ đô nước Pháp đang ngày một lớn, khiến các cuộc đàm phán giữa Torres và Barcelona rơi vào tình trạng đình trệ hoàn toàn.

Việc chuyển đến Ligue 1 không chỉ giúp Torres đảm bảo suất đá chính mà còn là cơ hội để anh khẳng định mình trong một hệ thống chiến thuật mới. Với kinh nghiệm thi đấu tại Premier League và La Liga, tiền đạo này được kỳ vọng sẽ nhanh chóng thích nghi với môi trường bóng đá Pháp vốn giàu thể lực và tốc độ.

Tác động đến kế hoạch dài hạn của Barcelona

Nếu thương vụ này hoàn tất, Barcelona sẽ phải đối mặt với bài toán nhân sự đáng kể. Dù đã có Adeyemi, việc mất đi một cầu thủ có khả năng xoay tua linh hoạt như Torres vẫn là một tổn thất về mặt chiến thuật. Tuy nhiên, về mặt tài chính, việc bán Torres có thể giúp đội chủ sân Camp Nou cân bằng ngân sách và tái đầu tư vào các vị trí trọng yếu khác.

Hiện tại, mọi sự chú ý đang đổ dồn vào màn trình diễn của Ferran Torres tại World Cup 2026. Đây sẽ là sân khấu quan trọng để anh chứng minh giá trị bản thân trước khi chính thức quyết định tương lai, dù là tiếp tục chiến đấu giành vị trí tại Barcelona hay tìm kiếm thử thách mới tại sân Công viên các Hoàng tử.