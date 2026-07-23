Ferran Torres chia tay bạn gái ngay thời điểm vô địch World Cup 2026 cùng Tây Ban Nha Trở thành người hùng giúp Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026, tiền đạo Ferran Torres lại chịu nỗi buồn cá nhân khi âm thầm chia tay bạn gái Martina Hunter.

Trở thành người hùng ghi bàn thắng quyết định mang về chức vô địch World Cup 2026 cho tuyển Tây Ban Nha sau trận chung kết với Argentina, Ferran Torres đã chạm tay vào đỉnh cao sự nghiệp. Dẫu vậy, đằng sau ánh hào quang rực rỡ tại Bắc Mỹ, tiền đạo thuộc biên chế Barcelona lại đối mặt nỗi buồn cá nhân khi mối quan hệ tình cảm với người đẹp Martina Hunter chính thức khép lại.

Torres ghi bàn thắng quyết định giúp Tây Ban Nha vô địch World Cup. Ảnh: Getty Images.

Mối tình âm thầm khép lại trước trận tứ kết

Chuyện tình giữa chân sút người Tây Ban Nha và nữ influencer 22 tuổi Martina Hunter từng thu hút sự chú ý từ dư luận từ tháng 5 năm nay sau chuyến nghỉ mát tại Ibiza. Cả hai chọn lối sống kín tiếng và chưa từng công khai đăng ảnh chung. Tuy nhiên, nhà báo Javier de Hoyos đã phát hiện nhiều bằng chứng cho thấy họ xuất hiện tại cùng một nhà hàng, thậm chí chiếc túi xách màu đỏ của Martina từng xuất hiện cạnh Ferran Torres trong một bức ảnh trên máy bay.

Dù vậy, rạn nứt lớn đã xảy ra ngay trước thời điểm Tây Ban Nha bước vào trận tứ kết căng thẳng gặp Bỉ. Dấu hiệu rõ ràng nhất là việc cả hai đồng loạt hủy theo dõi nhau trên mạng xã hội Instagram, đánh dấu sự kết thúc của mối quan hệ.

Những thông điệp ẩn ý trên mạng xã hội

Nhà báo Javier de Hoyos sau đó đã lên tiếng xác nhận về tình trạng mối quan hệ của tiền đạo Barcelona: "Ferran hiện đang độc thân. Chuyện tình với Martina đã kết thúc. Cậu ấy đang tận hưởng cuộc sống một mình trong thời gian dự World Cup".

Sự việc càng trở nên xôn xao khi Martina đăng tải một đoạn video trên nền tảng TikTok với dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Ít tập gym hơn và gặp nhà tâm lý học nhiều hơn". Cư dân mạng cho rằng đây là thông điệp nhắm thẳng đến chân sút tuyển Tây Ban Nha sau khi anh bỏ theo dõi cô. Mặc dù Martina đã nhanh chóng xóa video, cộng đồng mạng khẳng định Ferran Torres đã thực hiện hành động hủy theo dõi từ trước đó.

Tình trường trắc trở của người hùng Tây Ban Nha

Đây không phải lần đầu tiên ngôi sao thuộc biên chế Barcelona gây chú ý về đời tư. Mối tình công khai duy nhất và nhận được nhiều sự quan tâm nhất của anh là với Sira Martínez - con gái cựu huấn luyện viên trưởng tuyển Tây Ban Nha Luis Enrique. Mối quan hệ này kéo dài từ năm 2021 đến tháng 5/2023.

Sau khi chia tay Sira Martínez, anh từng vướng tin đồn hẹn hò với Lucía Domenech trước khi đến với Martina Hunter. Ngay ở thời điểm thăng hoa nhất sự nghiệp với chiếc cúp vàng World Cup 2026, chân sút người Tây Ban Nha một lần nữa trở về trạng thái độc thân đầy tiếc nuối.