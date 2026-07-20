Ferran Torres rực sáng, Tây Ban Nha bóp nghẹt Argentina để vô địch World Cup 2026 Bàn thắng duy nhất của Ferran Torres trong hiệp phụ đã giúp Tây Ban Nha khuất phục Argentina. HLV Philippe Troussier nhận định đây là thắng lợi của bản sắc và sự kiểm soát không gian tuyệt đối.

Rạng sáng 20/7, trận chung kết World Cup 2026 đã khép lại với chiến thắng tối thiểu 1-0 nghiêng về phía Tây Ban Nha. Khoảnh khắc Ferran Torres dứt điểm quyết định trong hiệp phụ không chỉ mang về chiếc cúp vàng thứ hai trong lịch sử cho đội bóng xứ bò tót, mà còn là lời khẳng định đanh thép về sự trở lại của một đế chế dựa trên triết lý kiểm soát.

Dưới góc nhìn của chuyên gia, cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam Philippe Troussier đánh giá thắng lợi của thầy trò HLV Luis de la Fuente là hoàn toàn xứng đáng. Theo ông, Tây Ban Nha không cần một trận cầu bùng nổ với hàng tá cơ hội để chứng minh sự vượt trội. Thay vào đó, họ dùng sự điềm tĩnh và cấu trúc đội hình chặt chẽ để vô hiệu hóa hoàn toàn nhà đương kim vô địch Argentina.

Chiến thuật bóp nghẹt không gian

Argentina bước vào trận chung kết với hành trang là kinh nghiệm dày dạn và sự đột biến từ Lionel Messi. Tuy nhiên, đội bóng Nam Mỹ gần như không có cơ hội triển khai lối chơi theo ý muốn. Khả năng chiếm lĩnh không gian của Tây Ban Nha chính là chìa khóa then chốt khiến các mũi nhọn của Albiceleste rơi vào tình trạng "đói bóng".

"Sự áp đảo về vị trí của Tây Ban Nha là yếu tố mang tính quyết định. Họ kiểm soát phần lớn thời lượng bóng, thu hẹp tối đa khoảng trống giữa các tuyến và lập tức phản pressing sau mỗi lần mất bóng", ông Troussier phân tích. Khoảng cách giữa hàng tiền vệ và hàng phòng ngự của Tây Ban Nha luôn được duy trì ở mức lý tưởng, khiến Messi dù lùi sâu vẫn không thể tìm thấy kẽ hở để tạo ra những đường chuyền mang thương hiệu cá nhân.

Khi Lionel Messi và các đồng đội bị cô lập

Lối chơi của Argentina vốn dựa trên khả năng chuyển trạng thái cực nhanh. Những cầu thủ giàu tốc độ như Julian Alvarez cần khoảng trống để bứt tốc, nhưng Tây Ban Nha đã không cho phép điều đó xảy ra. Mỗi khi đoạt lại bóng, các cầu thủ áo đỏ ngay lập tức phong tỏa mọi hướng chuyền, buộc Argentina phải trả bóng về sân nhà.

Tây Ban Nha vô hiệu hóa hàng công Argentina bằng khả năng kiểm soát không gian và phản pressing hiệu quả.

Hệ quả là các tiền đạo Argentina phải dành phần lớn thời gian để hỗ trợ phòng ngự thay vì tấn công. Ông Troussier nhận định: "Argentina không thể duy trì quyền kiểm soát bóng đủ lâu, cũng không triển khai được những tình huống chuyển trạng thái hiệu quả. Các cầu thủ tấn công của họ bị cô lập hoàn toàn".

Bản sắc tập thể và sự kiên nhẫn lên ngôi

Tây Ban Nha không hề bị cuốn theo lối chơi thể lực và những tình huống va chạm quyết liệt từ phía đối thủ. Họ kiên trì luân chuyển bóng, giữ cự ly đội hình và chờ đợi sai số của Argentina. Sự kiên nhẫn này cuối cùng đã được đền đáp bằng bàn thắng vàng của Ferran Torres.

Chiến thắng này không đến từ một khoảnh khắc ngẫu nhiên, mà là kết quả của một hệ thống vận hành ổn định. Ở đó, mỗi cầu thủ đều thấu hiểu nhiệm vụ và cách hỗ trợ đồng đội trong mọi giai đoạn của trận đấu. Đây chính là đặc điểm của một đội bóng sở hữu bản sắc rõ ràng.

Theo ông Troussier, bản sắc tập thể là nền tảng giúp Tây Ban Nha đăng quang thuyết phục.

Hướng tới một triều đại mới

Với đội hình kết hợp giữa những ngôi sao đang ở độ chín và những tài năng trẻ xuất sắc, Tây Ban Nha đang đứng trước cơ hội mở ra một chu kỳ thống trị mới, tương tự giai đoạn 2008-2012. Tuy nhiên, ông Troussier cũng lưu ý rằng để duy trì vị thế, đội bóng cần giữ vững khát khao và tính liên tục trong triết lý đào tạo.

Chức vô địch World Cup 2026 không chỉ là danh hiệu, mà còn là sự tôn vinh cho thứ bóng đá kiểm soát đầy tính thẩm mỹ mà người Tây Ban Nha luôn theo đuổi. Họ đã khuất phục Argentina bằng kỹ thuật, chiến thuật và một bản lĩnh vững vàng trên đỉnh cao thế giới.