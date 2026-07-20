Ferran Torres rực sáng, Tây Ban Nha đánh bại Argentina để lần thứ hai vô địch World Cup Bàn thắng duy nhất của Ferran Torres ở phút 106 đã giúp Tây Ban Nha khuất phục một Argentina kiên cường nhưng thiếu người, qua đó chính thức đăng quang ngôi vương World Cup 2026.

Trận chung kết World Cup 2026 tại Bắc Mỹ đã khép lại với kịch bản không dành cho những người yếu tim. Sau 120 phút nghẹt thở, Tây Ban Nha đã chính thức bước lên đỉnh thế giới lần thứ hai trong lịch sử nhờ pha lập công quý như vàng của Ferran Torres. Chiến thắng 1-0 trước Argentina không chỉ chấm dứt triều đại của nhà đương kim vô địch mà còn khẳng định sự trở lại mạnh mẽ của triết lý bóng đá kiểm soát từ xứ sở bò tót.

Ferran Torres hóa người hùng của Tây Ban Nha với bàn thắng quyết định ở hiệp phụ. Ảnh: Getty Images.

Sự áp đảo của La Roja và vận đen của Argentina

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Tây Ban Nha đã thiết lập thế trận quen thuộc với khả năng luân chuyển bóng nhịp nhàng. Lamine Yamal, tài năng trẻ sáng giá nhất giải đấu, sớm đưa ra lời cảnh báo ở phút thứ 5 bằng một pha đột phá sở trường bên hành lang cánh phải. Tuy nhiên, cú dứt điểm của anh chưa đủ hiểm hóc để đánh bại sự tập trung của Emiliano Martinez.

Trong khi hàng tiền vệ Tây Ban Nha với những Mikel Oyarzabal và Marc Cucurella liên tục bắn phá từ xa, Argentina lại rơi vào thế chống đỡ vất vả. Khó khăn chồng chất cho đại diện Nam Mỹ khi hệ thống phòng ngự của họ bị xáo trộn nghiêm trọng bởi chấn thương. Trung vệ trụ cột Lisandro Martinez buộc phải rời sân nhường chỗ cho Nicolas Otamendi ngay trong hiệp một.

Đội hình ra sân của Tây Ban Nha và Argentina. Ảnh: Getty Images.

Bước ngoặt từ tấm thẻ đỏ của Enzo Fernandez

Bước sang hiệp hai, kịch bản không có nhiều thay đổi khi Tây Ban Nha vẫn là đội chủ động vây hãm. Argentina tiếp tục chịu tổn thất nhân sự khi Cristian Romero gặp chấn thương, buộc HLV Lionel Scaloni phải thực hiện sự thay đổi người bất đắc dĩ thứ hai ở trung tâm hàng thủ. Dù mất đi những lá chắn thép, sự xuất sắc của thủ thành Emiliano Martinez vẫn giúp Albiceleste đứng vững trước các đợt hãm thành liên tiếp.

Nút thắt của trận đấu xuất hiện ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp hai. Tiền vệ Enzo Fernandez trong một nỗ lực ngăn chặn Pau Cubarsi đã phải nhận thẻ vàng thứ hai. Tấm thẻ đỏ tai hại này đã đẩy Argentina vào thế thiếu người trong suốt hai hiệp phụ, trực tiếp thay đổi cán cân quyền lực trên sân.

Tình huống Enzo Fernandez nhận thẻ đỏ khiến Argentina gặp khó khi chỉ còn 10 người trên sân. Ảnh: Getty Images.

Bản lĩnh của nhà vua mới

Sức ép mà Tây Ban Nha tạo ra trong hiệp phụ là cực lớn. Phút 106, sau nhiều nỗ lực không mệt mỏi, bàn thắng cuối cùng cũng đến. Từ quả tạt chuẩn xác của Pedro Porro, Nico Williams thực hiện pha đánh đầu kiến tạo thông minh để Ferran Torres băng vào dứt điểm quyết đoán bằng chân trái, không cho Martinez bất cứ cơ hội cản phá nào.

Niềm vui của Ferran Torres và Lamine Yamal sau bàn mở tỷ số. Ảnh: Getty Images.

Argentina dù nỗ lực dồn toàn lực trong những phút ngắn ngủi còn lại nhưng sự thiếu hụt về quân số khiến họ không thể tạo nên điều kỳ diệu. Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc Tây Ban Nha chính thức đăng quang, đánh dấu cột mốc 16 năm kể từ lần đầu tiên họ chạm tay vào cúp vàng tại Nam Phi năm 2010.

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