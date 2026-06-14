Ferran Torres và tương lai tại Barcelona: Khi món hời 50 triệu euro đứng trước ngã rẽ Dù bùng nổ với 21 bàn thắng mùa này, Ferran Torres vẫn chưa được Barcelona gia hạn hợp đồng, mở ra cơ hội cho Man Utd và PSG tiếp cận ngôi sao trị giá 50 triệu euro.

Trong kế hoạch tái thiết và ổn định nhân sự của Barcelona cho những mùa giải tới, Ferran Torres đang nổi lên như một trường hợp đặc biệt. Trong khi đội chủ sân Camp Nou đã hoàn tất việc gia hạn hợp đồng với hầu hết các trụ cột có ràng buộc đến năm 2027 như Raphinha hay Jules Kounde, thì tiền đạo người Tây Ban Nha lại là cái tên duy nhất mà ban lãnh đạo chưa ngồi lại đàm phán trong mùa giải này.

Barca vẫn chưa gia hạn với Torres.

Nhân tố không thể thay thế trong sơ đồ của Hansi Flick

Dưới triều đại của HLV Hansi Flick, Ferran Torres không chỉ là một phương án dự phòng mà là một nhân tố quan trọng trong sơ đồ chiến thuật. Sự đa năng của cầu thủ 26 tuổi này là lý do chính khiến chiến lược gia người Đức tha thiết muốn giữ anh ở lại. Ferran có thể đảm nhiệm mọi vị trí trên hàng công, từ dạt cánh cho đến đá trung phong khi cần thiết.

Hiệu suất của anh trong mùa giải 2025/26 là minh chứng đanh thép nhất cho năng lực với 21 bàn thắng sau 49 lần ra sân trên mọi đấu trường. Đặc biệt tại La Liga, với 16 pha lập công, anh cùng với Lamine Yamal chia sẻ danh hiệu "Zarra" dành cho Cầu thủ Tây Ban Nha ghi nhiều bàn nhất giải đấu. Thống kê chi tiết về đóng góp của Ferran Torres:

Thông số (Mùa giải 2025/26) Giá trị Số lần ra sân 49 Tổng số bàn thắng 21 Bàn thắng tại La Liga 16 Kiến tạo (tổng cộng) 23

"Chất keo" gắn kết và giá trị kinh tế trên bàn đàm phán

Không chỉ có đóng góp về chuyên môn, tiền đạo này còn được coi là "chất keo" gắn kết phòng thay đồ. Mối quan hệ thân thiết giữa anh và những ngôi sao như Pedri, Eric García hay Dani Olmo đã tạo nên một nhóm hạt nhân quan trọng cho sự đoàn kết của đội bóng. Đây là yếu tố mà Hansi Flick cực kỳ trân trọng trong quá trình xây dựng văn hóa chiến thắng tại CLB.

Tuy nhiên, sự thăng hoa của Ferran Torres đã thu hút sự chú ý của các "ông lớn" tại châu Âu. Manchester United, PSG và Atletico Madrid đều đã đưa tên anh vào danh sách mua sắm. Việc Barcelona chưa vội vàng gia hạn đã vô tình tạo cơ hội cho các câu lạc bộ này tiếp cận và thăm dò.

Nhiều đội bóng lớn đang để mắt đến cựu sao Man City.

Đứng trước sự quan tâm này, ban lãnh đạo Barcelona tỏ ra khá điềm tĩnh. Với giá trị thị trường hiện được ước tính khoảng 50 triệu euro, việc bán Ferran vào mùa hè này sẽ giúp Barca tránh được rủi ro mất trắng anh vào năm 2027 khi hợp đồng hết hạn. Giám đốc thể thao Deco dự kiến sẽ giải quyết hồ sơ này ngay sau khi Ferran hoàn tất nghĩa vụ tại World Cup 2026.

Hiện tại, Ferran Torres đang dồn toàn bộ sự tập trung cho đội tuyển quốc gia. Dù kịch bản nào xảy ra, anh vẫn được xem là một "món hời" thực sự của Barcelona, xét cả về đóng góp trên sân cỏ lẫn giá trị kinh tế. Mùa hè này sẽ là thời điểm quyết định liệu Ferran sẽ tiếp tục là hạt nhân dưới thời Hansi Flick hay sẽ trở thành thương vụ mang lại lợi ích tài chính khổng lồ cho đội bóng xứ Catalonia.