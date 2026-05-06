Ferrari Luce: Mẫu xe điện đầu tiên và bài toán kinh doanh thận trọng của hãng xe Ý Ferrari Luce có giá 550.000 Euro và thiết kế từ Jony Ive. Dù gây tranh cãi, mẫu xe điện đầu tiên này vẫn được xem là phép thử an toàn cho tương lai điện hóa của Ferrari.

Khi Ferrari công bố mẫu xe điện đầu tiên mang tên Luce, thị trường đã phản ứng bằng một đợt sụt giảm cổ phiếu 8,4% vào ngày 26 tháng 5. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng đây không phải là một bước đi mạo hiểm mà là một phép thử đầy toan tính của thương hiệu xe thể thao hàng đầu thế giới.

Phản ứng trái chiều từ thị trường

Mẫu xe điện Luce với cấu hình bốn cửa và năm chỗ ngồi là sản phẩm từ sự hợp tác thiết kế với Sir Jony Ive, cựu lãnh đạo thiết kế nổi tiếng của Apple. Ngay sau khi ra mắt, mẫu xe này đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí là những lời chế giễu trên mạng xã hội về việc từ bỏ động cơ đốt trong truyền thống. Bất chấp những phản ứng tiêu cực ban đầu, định giá của Ferrari vẫn được đánh giá là vững chắc nhờ vào vị thế thương hiệu xa xỉ.

Chiến lược rủi ro thấp và giới hạn số lượng

Theo các nhà phân tích, dự án Luce thực tế mang lại rủi ro tài chính rất hạn chế cho Ferrari. Hãng dự kiến doanh số của mẫu xe này sẽ ở mức dưới 800 chiếc mỗi năm, chỉ chiếm khoảng 6% trong tổng số 14.000 xe bán ra hàng năm. Việc sở hữu một chiếc Luce thậm chí có thể trở thành điều kiện để khách hàng trung thành giữ vị trí trong danh sách chờ mua các siêu xe phiên bản giới hạn chạy xăng trong tương lai.

Thông số/Hạng mục Giá trị dự kiến Giá bán tại châu Âu 550.000 Euro Giá bán quy đổi (USD) 640.464 USD Giá bán quy đổi (VND) ~16,3 tỷ VNĐ Sản lượng mục tiêu Dưới 800 chiếc/năm Tăng trưởng EPS dự kiến 5,5%/năm đến 2030

Đáng chú ý, nhà máy "e-building" hiện đại của Ferrari có công suất dự phòng rất lớn. Nếu nhu cầu về xe điện không đạt kỳ vọng, hãng có thể linh hoạt chuyển đổi dây chuyền để tăng cường sản xuất các dòng xe động cơ đốt trong vốn luôn trong tình trạng cung không đủ cầu.

Vị thế tài chính tương đương các thương hiệu xa xỉ

Ferrari hiện có mức định giá cao hơn 24 lần so với thu nhập dự kiến năm 2030, con số này vượt xa các nhà sản xuất ô tô cao cấp thông thường và tiệm cận với tập đoàn xa xỉ Hermès. Ferrari thậm chí có lợi thế hơn khi 80% doanh thu đến từ việc bán xe và phụ tùng, trong khi Hermès chỉ kiếm được chưa đến một nửa thu nhập từ các dòng sản phẩm chiến lược như túi Birkin.

Nhìn chung, Luce không chỉ là một sản phẩm mới mà còn là cách Ferrari mở rộng tệp khách hàng sang nhóm đối tượng siêu giàu mới tại các khu vực công nghệ như Palo Alto. Với sự linh hoạt trong sản xuất và các quy định phát thải hiện tại, Ferrari vẫn có thể duy trì các dòng xe truyền thống chừng nào khách hàng còn nhu cầu, giúp hãng xe Ý an tâm thử nghiệm những hướng đi mới mà không lo ngại về sự sụp đổ của mô hình kinh doanh cốt lõi.