Ferrari Luce: Siêu xe điện đầu tiên mang dấu ấn thiết kế của huyền thoại Apple Ferrari Luce đánh dấu cột mốc lịch sử với tư cách là mẫu xe thuần điện đầu tiên của thương hiệu Ngựa chồm, sở hữu công suất 1.035 mã lực và ngôn ngữ thiết kế từ Jony Ive.

Sau nhiều tháng chờ đợi, Ferrari đã chính thức công bố những hình ảnh và thông tin chi tiết đầu tiên về Luce, mẫu xe thuần điện (BEV) đầu tiên trong lịch sử của hãng. Luce không chỉ đơn thuần là một bước đi vào kỷ nguyên điện hóa, mà còn là dự án đánh dấu sự hợp tác sâu rộng giữa Ferrari và LoveFrom - studio thiết kế do Jony Ive (cựu giám đốc thiết kế Apple) và Marc Newson sáng lập.

Sự giao thoa giữa Ferrari và triết lý thiết kế của Jony Ive

Điểm đáng chú ý nhất trên Ferrari Luce chính là ngôn ngữ thiết kế mang tính đột phá. Khác với các dự án hợp tác thông thường, Ferrari cho biết LoveFrom đã được trao quyền xác định hướng thiết kế cho toàn bộ dự án ngay từ những ngày đầu tiên. Sự can thiệp này không chỉ giới hạn ở không gian nội thất mà còn lan rộng ra toàn bộ hình khối ngoại thất của xe.

Luce phá vỡ những quy tắc truyền thống của thương hiệu khi sở hữu cấu hình bốn cửa và là mẫu xe năm chỗ ngồi đầu tiên của Ferrari. Điều này cho thấy tham vọng của hãng trong việc mở rộng tệp khách hàng, hướng tới những người dùng tìm kiếm sự tiện dụng nhưng vẫn không muốn đánh mất DNA tốc độ đặc trưng.

Nội thất tối giản và trải nghiệm không gian sang trọng

Không gian cabin của Luce là nơi thể hiện rõ nét nhất tư duy thiết kế của Jony Ive và Marc Newson. Mặc dù các chi tiết điều khiển nội thất chưa được công bố đầy đủ về mặt chức năng, nhưng những ấn tượng ban đầu cho thấy một sự thay đổi lớn trong cách bố trí táp-lô và giao diện người dùng. Sự kết hợp giữa vật liệu cao cấp và công nghệ hiện đại hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm khác biệt hoàn toàn so với các dòng xe động cơ đốt trong truyền thống.

Hiệu năng vượt trội từ hệ thống bốn động cơ điện

Về mặt kỹ thuật, Ferrari Luce được trang bị hệ thống bốn động cơ điện độc lập, sản sinh tổng công suất lên tới 1.035 mã lực. Theo đánh giá từ giới chuyên môn, Luce có kiểu dáng thực tế giống một chiếc SUV hơn là một mẫu xe thể thao gầm thấp truyền thống. Tuy nhiên, sức mạnh từ hệ dẫn động bốn bánh và khả năng phân bổ mô-men xoắn tức thời đặc trưng của xe điện hứa hẹn sẽ mang lại khả năng vận hành vượt trội.

Công nghệ âm thanh động cơ độc bản

Một trong những điểm gây ấn tượng nhất trên Luce chính là hệ thống âm thanh. Thay vì sử dụng các âm thanh kỹ thuật số tổng hợp như nhiều mẫu xe điện khác trên thị trường, Ferrari đã phát triển một hệ thống đặc biệt nhằm thu nhận và khuếch đại độ rung tự nhiên từ các động cơ phía sau. Kỹ thuật này giúp duy trì cảm xúc cơ khí chân thực nhất cho người lái, một yếu tố quan trọng luôn được khách hàng Ferrari đặt lên hàng đầu.

Mức giá kỷ lục trong lịch sử thương hiệu

Mặc dù Ferrari chưa chính thức công bố mức giá tại các thị trường quốc tế, nhưng các nguồn tin rò rỉ cho biết mức giá khởi điểm tại Ý sẽ rơi vào khoảng 550.000 euro (tương đương khoảng 15 tỷ đồng). Nếu con số này là chính xác, Luce sẽ trở thành mẫu xe có giá xuất xưởng cao nhất từ trước đến nay của Ferrari, phản ánh đúng giá trị của một sản phẩm tiên phong kết hợp giữa công nghệ điện hóa và thiết kế đẳng cấp thế giới.