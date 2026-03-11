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Feyenoord 0-3 Inter: Inter giành chiến thắng

Văn Thể03/11/2026 22:15

Feyenoord chơi rất tốt trên sân nhà và muốn biến Stadion Feijenoord thành điểm tựa trước Inter. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 04/11/2026, hai đội đều có 3 điểm.

Feyenoord0 - 3InterKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Feyenoord tiếp đón Inter.

  • 3'Thẻ vàng

    Phút 3': Hakan Çalhanoğlu (Inter) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 8'BÀN THẮNG! Inter (0-1)

    Phút 8': Yann Bisseck (Inter) lập công (kiến tạo: Djed Spence). Tỷ số: 0 - 1.

  • 12'Feyenoord ép sân

    Cầm bóng: Feyenoord 64% - 36% Inter, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 1.

  • 24'Feyenoord ép sân

    Cầm bóng: Feyenoord 64% - 36% Inter, dứt điểm 0 - 4 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 3; phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 1 - 0.

  • 34'BÀN THẮNG! Inter (0-2)

    Phút 34': Pio Esposito (Inter) lập công. Tỷ số: 0 - 2.

  • 38'Feyenoord ép sân

    Cầm bóng: Feyenoord 63% - 37% Inter, dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 3 - 7, cứu thua 1 - 1.

  • 39'Thẻ vàng

    Phút 39': Manuel Akanji (Inter) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 39'Thẻ vàng

    Phút 39': Gjivai Zechiel (Feyenoord) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Feyenoord): Tobias van den Elshout vào sân thay Charles Vanhoutte.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 51'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Feyenoord 57% - 43% Inter, dứt điểm 7 - 10 (trúng đích 1 - 5), phạt góc 3 - 4; phạm lỗi 5 - 9, cứu thua 3 - 1.

  • 54'BÀN THẮNG! Inter (0-3)

    Phút 54': Piotr Zieliński (Inter) lập công (kiến tạo: Nicolò Barella). Tỷ số: 0 - 3.

  • 57'Thay người

    Phút 57' (Inter): Ange-Yoan Bonny vào sân thay Marcus Thuram.

  • 57'Thay người

    Phút 57' (Inter): Henrikh Mkhitaryan vào sân thay Hakan Çalhanoğlu.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Feyenoord): Sem Steijn vào sân thay Nacho Ferri.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Feyenoord): Tsuyoshi Watanabe vào sân thay Javi López.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Feyenoord): Jerayno Schaken vào sân thay Givairo Read.

  • 65'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Feyenoord 56% - 44% Inter, dứt điểm 7 - 11 (trúng đích 1 - 6), phạt góc 3 - 4; phạm lỗi 5 - 10, cứu thua 3 - 1.

  • 77'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Feyenoord 55% - 45% Inter, dứt điểm 9 - 11 (trúng đích 2 - 6), phạt góc 3 - 4; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 10, cứu thua 3 - 2.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Inter): Petar Sučić vào sân thay Nicolò Barella.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Inter): Aleksandar Stankovic vào sân thay Piotr Zieliński.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Feyenoord): Mats Deijl vào sân thay Thijs Kraaijeveld.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Inter): Benjamin Pavard vào sân thay Manuel Akanji.

  • 90'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Feyenoord 53% - 47% Inter, dứt điểm 11 - 11 (trúng đích 2 - 6), phạt góc 5 - 4; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 7 - 12, cứu thua 3 - 2.

  • KTKết thúc: Feyenoord 0-3 Inter

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 3.

Cập nhật lúc 04:55 04/11/2026

Đội hình chính thức
Feyenoord
Sơ đồ 4-3-3 · HLV G. van Bronckhorst
Inter
Sơ đồ 3-5-2 · HLV C. Chivu
1
T. Ernst
26
G. Read
24
Kraaijeveld
35
Mika Màrmol
16
Javi López
8
G. Zechiël
34
C. Vanhoutte
28
Targhalline
23
Hadj-Moussa
19
Nacho Ferri
10
L. Valente
1
Josep Martínez
31
Y. Bisseck
25
M. Akanji
30
Carlos Augusto
99
D. Spence
23
N. Barella
20
H. Çalhanoğlu
7
P. Zieliński
32
F. Dimarco
94
F. Esposito
9
M. Thuram
Dự bị
Feyenoord
57 J. Schaken22 van den Elshout4 T. Watanabe49 S. van Persie65 Dani Slory14 S. Steijn11 Gonçalo Borges39 L. Bossin20 M. Deijl
Inter
46 L. Bovio14 A. Bonny12 R. Di Gennaro17 A. Diouf53 M. Lavelli22 H. Mkhitaryan48 M. Mosconi28 B. Pavard49 I. Provedel
Cập nhật đội hình lúc 02:32 04/11/2026
FeyenoordThống kêInter
53%
Kiểm soát bóng
47%
11
Dứt điểm
11
2
Trúng đích
6
5
Phạt góc
4
7
Phạm lỗi
13
0
Việt vị
2
3
Thủ môn cứu thua
2
Cầu thủ nổi bật
P. Zieliński
P. Zieliński
Inter
1 bàn
Y. Bisseck
Y. Bisseck
Inter
1 bàn
F. Esposito
F. Esposito
Inter
1 bàn
N. Barella
N. Barella
Inter
1 kiến tạo · điểm 7.7
D. Spence
D. Spence
Inter
1 kiến tạo · điểm 7.7
H. Mkhitaryan
H. Mkhitaryan
Inter
Điểm 7.4

Feyenoord chơi rất tốt trên sân nhà, và đó là lợi thế lớn nhất của họ khi tiếp Inter tại Stadion Feijenoord lúc 03:00 ngày 04/11/2026. Trong bối cảnh hai đội đang cách nhau 6 bậc trên bảng xếp hạng dù cùng có 3 điểm, một trận đấu giữa bầu không khí cổ vũ của chủ nhà và bản lĩnh của đội khách hứa hẹn nhiều tính toán chiến thuật.

Feyenoord tìm lại sự tự tin từ sân nhà

Trong 5 trận gần nhất, Feyenoord thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Hai chiến thắng nằm ở chặng đầu của chuỗi này, sau đó là một trận thua rồi hai trận hòa liên tiếp gần đây nhất. Phong độ ấy cho thấy đội bóng thành Rotterdam chưa thật sự ổn định, nhưng vẫn là một tập thể khó bị đánh bại.

Vì vậy, Stadion Feijenoord càng trở nên quan trọng. Khi thi đấu trước khán giả nhà, Feyenoord có thể duy trì nhịp độ cao, gây áp lực từ xa và tạo cảm giác khó chịu cho đối thủ ngay từ những phút đầu. Với một đội đang cần niềm tin, sân nhà chính là nơi phù hợp nhất để tìm lại nó.

Inter mang phong độ tốt nhưng vừa có cú vấp

Ở chiều ngược lại, Inter thắng 4 trong 5 trận gần nhất, nhưng trận đấu mới nhất của họ lại là một thất bại. Đây là tín hiệu cần lưu ý: đội khách vẫn sở hữu chuỗi kết quả rất tích cực, song họ sẽ muốn phản ứng ngay để không để cú vấp kéo dài.

Tuy nhiên, việc phải xa nhà trước một đối thủ giàu năng lượng có thể buộc Inter phải thận trọng hơn thường lệ. Khả năng kiểm soát nhịp trận đấu, nhất là trong khoảng thời gian đầu khi chủ nhà dồn lên, sẽ là yếu tố then chốt.

Hai lần gặp gần nhất nghiêng về Inter

Trong hai lần chạm trán gần nhất, Inter thắng cả hai, còn Feyenoord chưa có trận thắng hay hòa nào. Con số này cho thấy đội khách đang có lợi thế tâm lý trước đối thủ. Dù vậy, đó mới chỉ là hai trận, và bối cảnh lần này, với việc Feyenoord được chơi trên sân nhà, hoàn toàn có thể khác.

Vị trí trên bảng xếp hạng: khoảng cách nhỏ, áp lực lớn

Inter đang đứng thứ 20 với 3 điểm, trong khi Feyenoord xếp thứ 26 cũng với 3 điểm. Hai đội bằng điểm nhau, nên mỗi kết quả trong trận này đều có thể làm thay đổi vị trí của cả hai trên bảng xếp hạng. Với Feyenoord, đây là cơ hội để thu hẹp khoảng cách về thứ hạng với đối thủ ngay trên sân nhà.

Điểm then chốt về chiến thuật

  • Nhịp độ đầu trận: Feyenoord cần tận dụng sự cổ vũ của khán giả nhà để chiếm thế chủ động sớm.
  • Khả năng chịu áp lực của Inter: đội khách cần giữ sự điềm tĩnh và hạn chế sai lầm trong những phút đầu.
  • Tâm lý sau chuỗi kết quả: Feyenoord vừa có hai trận hòa liên tiếp, còn Inter vừa thua ở trận gần nhất, nên cả hai đều muốn tìm lại cảm giác chiến thắng.

Nhận định

Nhìn chung, Inter có phong độ tốt hơn và có lợi thế tâm lý từ hai lần gặp gần nhất. Tuy nhiên, Feyenoord chơi rất tốt trên sân nhà và có đủ lý do để tự tin hướng đến một kết quả tích cực trước đội khách. Đây là trận đấu mà yếu tố sân bãi có thể tạo nên khác biệt, và Feyenoord sẽ khai thác tối đa lợi thế đó.

Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
Feyenoord · 0 thắng0 hòaInter · 2 thắng
12/03/2025
Vòng 1/8
Inter
2 - 1
Feyenoord
INT
06/03/2025
Vòng 1/8
Feyenoord
0 - 2
Inter
INT
Feyenoord
5 trận gần nhất
HHBTT
3
Trận
1-0-2
T-H-B
4
Ghi (TB 1.3)
8
Thủng lưới
Inter
5 trận gần nhất
BTTTT
3
Trận
1-0-2
T-H-B
5
Ghi (TB 1.7)
6
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Paris Saint Germain3300+99TTT
2Aston Villa3300+99TTT
3Liverpool3300+59TTT
8Barcelona3201+56BTT
9Como3201+56TBT
19Villarreal310203BTB
20Inter3102-13TBB
21Manchester United3102-13BBT
24Lask Linz3102-33TBBTB
25Sabah FA3102-33BTBTB
26Feyenoord3102-43BTB
27Lens3102-43BBT
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Feyenoord
T. Beelen (Broken Leg)
J. Bos (Knee Injury)
J. Moder (Knee Injury)
B. Nieuwkoop (Knee Injury)
G. Smal (Ankle Injury)
J. St. Juste (Leg Injury)
T. Beelen (Broken Leg)
J. Bos (Knee Injury)
Inter
A. Bastoni (Red Card)
C. Jones (Thigh Injury)
Luis Henrique (Thigh Injury)
L. Martinez (Thigh Injury)
J. Stones (Muscle Injury)
A. Bastoni (Red Card)
C. Jones (Thigh Injury)
Luis Henrique (Thigh Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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