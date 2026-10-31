Feyenoord 1-1 Fortuna Sittard: Hai đội chia điểm Fortuna Sittard đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 6 với 18 điểm. Họ làm khách của đầu bảng Feyenoord lúc 22h30 ngày 31/10 tại Stadion Feijenoord.

Feyenoord 1 - 1 Fortuna Sittard Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Feyenoord tiếp đón Fortuna Sittard.

14' Feyenoord ép sân Cầm bóng: Feyenoord 73% - 27% Fortuna Sittard, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.

27' Feyenoord ép sân Cầm bóng: Feyenoord 73% - 27% Fortuna Sittard, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 5, cứu thua 0 - 2.

30' Thay người Phút 30' (Fortuna Sittard): Iván Márquez vào sân thay Rodrigo Guth.

39' Feyenoord ép sân Cầm bóng: Feyenoord 75% - 25% Fortuna Sittard, dứt điểm 8 - 4 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 0 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' Feyenoord ép sân Cầm bóng: Feyenoord 76% - 24% Fortuna Sittard, dứt điểm 8 - 4 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 8, cứu thua 0 - 3.

54' Thay người Phút 54' (Fortuna Sittard): Kristoffer Peterson vào sân thay Lequincio Zeefuik.

59' BÀN THẮNG! Feyenoord (1-0) Phút 59': Luciano Valente (Feyenoord) lập công (kiến tạo: Anis Hadj Moussa). Tỷ số: 1 - 0.

63' Feyenoord ép sân Cầm bóng: Feyenoord 78% - 22% Fortuna Sittard, dứt điểm 11 - 5 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 5 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 3 - 8, cứu thua 0 - 3.

75' Thẻ vàng Phút 75': Syb Van Ottele (Fortuna Sittard) nhận thẻ vàng (Foul).

75' Feyenoord ép sân Cầm bóng: Feyenoord 73% - 27% Fortuna Sittard, dứt điểm 12 - 5 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 5 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 12, cứu thua 0 - 3.

76' Thay người Phút 76' (Fortuna Sittard): Daley Sinkgraven vào sân thay Iván Márquez.

76' Thay người Phút 76' (Fortuna Sittard): Sven Simons vào sân thay Anthony Descotte.

76' Thay người Phút 76' (Fortuna Sittard): Siebe Wylin vào sân thay Ivo Pinto.

76' Thay người Phút 76' (Feyenoord): Gaoussou Kyassou Diarra vào sân thay Nacho Ferri.

82' VAR Phút 82': Bàn thắng không được công nhận — Gjivai Zechiel (Feyenoord).

86' BÀN THẮNG! Fortuna Sittard (1-1) Phút 86': Shiloh 't Zand (Fortuna Sittard) lập công (kiến tạo: Sven Simons). Tỷ số: 1 - 1.

87' Feyenoord ép sân Cầm bóng: Feyenoord 70% - 30% Fortuna Sittard, dứt điểm 14 - 8 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 6 - 1; việt vị 5 - 0, phạm lỗi 5 - 13, cứu thua 1 - 5.

KT Kết thúc: Feyenoord 1-1 Fortuna Sittard Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 00:29 01/11/2026

Đội hình chính thức Feyenoord Sơ đồ 4-3-3 · HLV G. van Bronckhorst Fortuna Sittard Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV D. Buijs 1 T. Ernst 26 G. Read 4 T. Watanabe 35 Mika Màrmol 16 Javi López 8 G. Zechiël 34 C. Vanhoutte 28 Targhalline 23 Hadj-Moussa 19 Nacho Ferri 10 L. Valente 31 Branderhorst 3 Rodrigo Guth 6 S. van Ottele 28 Justin Quincy Hubner 12 Ivo Pinto 23 P. Brittijn 22 Shiloh Kiesar ’t Zand 8 J. Dahlhaus 52 M. Ihattaren 9 A. Descotte 25 L. Zeefuik Dự bị Feyenoord 39 L. Bossin 20 M. Deijl 50 Theodoros Delianidis 27 G. Diarra 33 Kastenmeier 24 Kraaijeveld 57 J. Schaken 14 S. Steijn 32 T. Wessels Fortuna Sittard 35 van Burgsteden 15 N. de Groot 2 S. Wylin 24 D. Sinkgraven 14 S. Simons 33 K. Reitmaier 7 K. Peterson 4 Iván Márquez 1 L. Koopmans Cập nhật đội hình lúc 22:02 31/10/2026

Feyenoord Thống kê Fortuna Sittard 70% Kiểm soát bóng 30% 15 Dứt điểm 9 6 Trúng đích 2 6 Phạt góc 1 6 Phạm lỗi 13 5 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật L. Valente Feyenoord 1 bàn Shiloh Kiesar ’t Zand Fortuna Sittard 1 bàn Hadj-Moussa Feyenoord 1 kiến tạo · điểm 7.48 S. Simons Fortuna Sittard 1 kiến tạo · điểm 6.57 J. Dahlhaus Fortuna Sittard Điểm 7.26 T. Watanabe Feyenoord Điểm 7.22

Fortuna Sittard đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 18 điểm, đứng hạng 6. Họ sẽ gặp Feyenoord, đội đang dẫn đầu với 24 điểm, lúc 22h30 ngày 31/10/2026 trên sân Stadion Feijenoord. Khoảng cách giữa hai đội là 6 điểm, nên trận này là phép thử rõ ràng cho tham vọng của đội khách.

Fortuna Sittard bền bỉ, không biết thua

Điểm sáng lớn nhất của Fortuna Sittard là sự lì lợm. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2, hòa 3 và chưa nếm mùi thất bại. Trận gần nhất của họ kết thúc với kết quả hòa.

Chuỗi bất bại đó giúp Fortuna Sittard giữ nhịp trong nhóm đầu bảng. Đội bóng này không thắng quá nhiều, nhưng hiếm khi để mất điểm trắng. Với 18 điểm, họ đang đứng hạng 6 và bám sát nhóm cạnh tranh suất dự cúp châu lục.

Feyenoord giữ ngôi đầu nhưng đang chững lại

Feyenoord thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội chủ nhà đã thắng 3 trận liên tiếp trước đó. Tuy nhiên, hai trận gần nhất họ chỉ hòa một và thua một, cho thấy đà đi lên có phần chậm lại.

Dù vậy, 24 điểm vẫn đủ để Feyenoord đứng đầu bảng. Với đội chủ nhà, đây là cơ hội lấy lại nhịp thắng ngay trên sân nhà. Với Fortuna Sittard, đó là cơ hội thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về Feyenoord

Lịch sử gần đây khá thuận lợi cho đội chủ nhà. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Feyenoord thắng 4 trận và hòa 1 trận, còn Fortuna Sittard chưa thắng lần nào.

Con số này gợi ý Fortuna Sittard thường gặp khó khi đối đầu Feyenoord. Tuy nhiên, phong độ không thua của đội khách ở thời điểm hiện tại có thể khiến cuộc tái ngộ này khó đoán hơn quá khứ.

Điểm then chốt về chiến thuật

Hai phong cách đang đối lập khá rõ. Feyenoord có nhiều trận thắng hơn nhưng vừa chững lại. Fortuna Sittard có nhiều trận hòa hơn nhưng giữ được sự ổn định.

Nếu Feyenoord tận dụng được lợi thế sân nhà để sớm mở tỷ số, đội khách sẽ phải thay đổi cách chơi. Ngược lại, nếu Fortuna Sittard duy trì được sự chắc chắn như 5 trận vừa qua, họ có thể kéo trận đấu vào thế giằng co. Đó là kịch bản đã giúp họ giữ vị trí trong nhóm đầu.

Nhận định

Feyenoord vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ vị trí dẫn đầu, lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu áp đảo. Tuy nhiên, Fortuna Sittard không phải đối thủ dễ bị đánh bại khi họ đang bất bại trong 5 trận gần nhất.

Nếu Fortuna Sittard có điểm, khoảng cách với đội đầu bảng sẽ được giữ nguyên hoặc thu hẹp. Nếu Feyenoord thắng, họ sẽ nới rộng khoảng cách và củng cố ngôi đầu. Cả hai đều có lý do để bước vào trận này với sự tập trung cao độ.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Feyenoord · 4 thắng 1 hòa Fortuna Sittard · 0 thắng Fortuna Sittard 1 - 2 Feyenoord FEY Feyenoord 2 - 0 Fortuna Sittard FEY Fortuna Sittard 0 - 2 Feyenoord FEY Feyenoord 1 - 1 Fortuna Sittard Hòa Fortuna Sittard 0 - 1 Feyenoord FEY

Feyenoord 5 trận gần nhất H B T T T 10 Trận 7-3-0 T-H-B 32 Ghi (TB 3.2) 11 Thủng lưới Fortuna Sittard 5 trận gần nhất H T H H T 10 Trận 5-3-2 T-H-B 17 Ghi (TB 1.7) 17 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Feyenoord 10 7 3 0 +21 24 H T T T T 2 Ajax 10 6 3 1 +16 21 T T H H T 3 PSV Eindhoven 10 6 2 2 +15 20 H B T B T … 5 AZ Alkmaar 10 6 2 2 +8 20 B H B T H 6 Fortuna Sittard 10 5 3 2 0 18 T H H T B 7 Heerenveen 10 4 3 3 +5 15 T T B T H …

Tình hình lực lượng Feyenoord ✚ T. Beelen (Broken Leg) ✚ J. Bos (Knee Injury) ✚ R. Nelson (Muscle Injury) ✚ B. Nieuwkoop (Knee Injury) ✚ G. Smal (Ankle Injury) ✚ J. St. Juste (Leg Injury) ✚ S. van Persie (Knock) ✚ T. Beelen (Broken Leg) Fortuna Sittard ✚ R. Bayram (Knee Injury) ✚ I. Marquez (Injury) ✚ R. Bayram (Knee Injury) ✚ I. Marquez (Injury)