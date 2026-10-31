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Feyenoord 1-1 Fortuna Sittard: Hai đội chia điểm

Văn Thể31/10/2026 17:47

Fortuna Sittard đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 6 với 18 điểm. Họ làm khách của đầu bảng Feyenoord lúc 22h30 ngày 31/10 tại Stadion Feijenoord.

Feyenoord1 - 1Fortuna SittardKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Feyenoord tiếp đón Fortuna Sittard.

  • 14'Feyenoord ép sân

    Cầm bóng: Feyenoord 73% - 27% Fortuna Sittard, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 27'Feyenoord ép sân

    Cầm bóng: Feyenoord 73% - 27% Fortuna Sittard, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 5, cứu thua 0 - 2.

  • 30'Thay người

    Phút 30' (Fortuna Sittard): Iván Márquez vào sân thay Rodrigo Guth.

  • 39'Feyenoord ép sân

    Cầm bóng: Feyenoord 75% - 25% Fortuna Sittard, dứt điểm 8 - 4 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 0 - 2.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 51'Feyenoord ép sân

    Cầm bóng: Feyenoord 76% - 24% Fortuna Sittard, dứt điểm 8 - 4 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 8, cứu thua 0 - 3.

  • 54'Thay người

    Phút 54' (Fortuna Sittard): Kristoffer Peterson vào sân thay Lequincio Zeefuik.

  • 59'BÀN THẮNG! Feyenoord (1-0)

    Phút 59': Luciano Valente (Feyenoord) lập công (kiến tạo: Anis Hadj Moussa). Tỷ số: 1 - 0.

  • 63'Feyenoord ép sân

    Cầm bóng: Feyenoord 78% - 22% Fortuna Sittard, dứt điểm 11 - 5 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 5 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 3 - 8, cứu thua 0 - 3.

  • 75'Thẻ vàng

    Phút 75': Syb Van Ottele (Fortuna Sittard) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 75'Feyenoord ép sân

    Cầm bóng: Feyenoord 73% - 27% Fortuna Sittard, dứt điểm 12 - 5 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 5 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 12, cứu thua 0 - 3.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Fortuna Sittard): Daley Sinkgraven vào sân thay Iván Márquez.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Fortuna Sittard): Sven Simons vào sân thay Anthony Descotte.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Fortuna Sittard): Siebe Wylin vào sân thay Ivo Pinto.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Feyenoord): Gaoussou Kyassou Diarra vào sân thay Nacho Ferri.

  • 82'VAR

    Phút 82': Bàn thắng không được công nhận — Gjivai Zechiel (Feyenoord).

  • 86'BÀN THẮNG! Fortuna Sittard (1-1)

    Phút 86': Shiloh 't Zand (Fortuna Sittard) lập công (kiến tạo: Sven Simons). Tỷ số: 1 - 1.

  • 87'Feyenoord ép sân

    Cầm bóng: Feyenoord 70% - 30% Fortuna Sittard, dứt điểm 14 - 8 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 6 - 1; việt vị 5 - 0, phạm lỗi 5 - 13, cứu thua 1 - 5.

  • KTKết thúc: Feyenoord 1-1 Fortuna Sittard

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 00:29 01/11/2026

Đội hình chính thức
Feyenoord
Sơ đồ 4-3-3 · HLV G. van Bronckhorst
Fortuna Sittard
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV D. Buijs
1
T. Ernst
26
G. Read
4
T. Watanabe
35
Mika Màrmol
16
Javi López
8
G. Zechiël
34
C. Vanhoutte
28
Targhalline
23
Hadj-Moussa
19
Nacho Ferri
10
L. Valente
31
Branderhorst
3
Rodrigo Guth
6
S. van Ottele
28
Justin Quincy Hubner
12
Ivo Pinto
23
P. Brittijn
22
Shiloh Kiesar ’t Zand
8
J. Dahlhaus
52
M. Ihattaren
9
A. Descotte
25
L. Zeefuik
Dự bị
Feyenoord
39 L. Bossin20 M. Deijl50 Theodoros Delianidis27 G. Diarra33 Kastenmeier24 Kraaijeveld57 J. Schaken14 S. Steijn32 T. Wessels
Fortuna Sittard
35 van Burgsteden15 N. de Groot2 S. Wylin24 D. Sinkgraven14 S. Simons33 K. Reitmaier7 K. Peterson4 Iván Márquez1 L. Koopmans
Cập nhật đội hình lúc 22:02 31/10/2026
FeyenoordThống kêFortuna Sittard
70%
Kiểm soát bóng
30%
15
Dứt điểm
9
6
Trúng đích
2
6
Phạt góc
1
6
Phạm lỗi
13
5
Việt vị
0
1
Thủ môn cứu thua
5
Cầu thủ nổi bật
L. Valente
L. Valente
Feyenoord
1 bàn
Shiloh Kiesar ’t Zand
Shiloh Kiesar ’t Zand
Fortuna Sittard
1 bàn
A. Hadj-Moussa
Hadj-Moussa
Feyenoord
1 kiến tạo · điểm 7.48
S. Simons
S. Simons
Fortuna Sittard
1 kiến tạo · điểm 6.57
J. Dahlhaus
J. Dahlhaus
Fortuna Sittard
Điểm 7.26
T. Watanabe
T. Watanabe
Feyenoord
Điểm 7.22

Fortuna Sittard đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 18 điểm, đứng hạng 6. Họ sẽ gặp Feyenoord, đội đang dẫn đầu với 24 điểm, lúc 22h30 ngày 31/10/2026 trên sân Stadion Feijenoord. Khoảng cách giữa hai đội là 6 điểm, nên trận này là phép thử rõ ràng cho tham vọng của đội khách.

Fortuna Sittard bền bỉ, không biết thua

Điểm sáng lớn nhất của Fortuna Sittard là sự lì lợm. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2, hòa 3 và chưa nếm mùi thất bại. Trận gần nhất của họ kết thúc với kết quả hòa.

Chuỗi bất bại đó giúp Fortuna Sittard giữ nhịp trong nhóm đầu bảng. Đội bóng này không thắng quá nhiều, nhưng hiếm khi để mất điểm trắng. Với 18 điểm, họ đang đứng hạng 6 và bám sát nhóm cạnh tranh suất dự cúp châu lục.

Feyenoord giữ ngôi đầu nhưng đang chững lại

Feyenoord thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội chủ nhà đã thắng 3 trận liên tiếp trước đó. Tuy nhiên, hai trận gần nhất họ chỉ hòa một và thua một, cho thấy đà đi lên có phần chậm lại.

Dù vậy, 24 điểm vẫn đủ để Feyenoord đứng đầu bảng. Với đội chủ nhà, đây là cơ hội lấy lại nhịp thắng ngay trên sân nhà. Với Fortuna Sittard, đó là cơ hội thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về Feyenoord

Lịch sử gần đây khá thuận lợi cho đội chủ nhà. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Feyenoord thắng 4 trận và hòa 1 trận, còn Fortuna Sittard chưa thắng lần nào.

Con số này gợi ý Fortuna Sittard thường gặp khó khi đối đầu Feyenoord. Tuy nhiên, phong độ không thua của đội khách ở thời điểm hiện tại có thể khiến cuộc tái ngộ này khó đoán hơn quá khứ.

Điểm then chốt về chiến thuật

Hai phong cách đang đối lập khá rõ. Feyenoord có nhiều trận thắng hơn nhưng vừa chững lại. Fortuna Sittard có nhiều trận hòa hơn nhưng giữ được sự ổn định.

Nếu Feyenoord tận dụng được lợi thế sân nhà để sớm mở tỷ số, đội khách sẽ phải thay đổi cách chơi. Ngược lại, nếu Fortuna Sittard duy trì được sự chắc chắn như 5 trận vừa qua, họ có thể kéo trận đấu vào thế giằng co. Đó là kịch bản đã giúp họ giữ vị trí trong nhóm đầu.

Nhận định

Feyenoord vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ vị trí dẫn đầu, lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu áp đảo. Tuy nhiên, Fortuna Sittard không phải đối thủ dễ bị đánh bại khi họ đang bất bại trong 5 trận gần nhất.

Nếu Fortuna Sittard có điểm, khoảng cách với đội đầu bảng sẽ được giữ nguyên hoặc thu hẹp. Nếu Feyenoord thắng, họ sẽ nới rộng khoảng cách và củng cố ngôi đầu. Cả hai đều có lý do để bước vào trận này với sự tập trung cao độ.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Feyenoord · 4 thắng1 hòaFortuna Sittard · 0 thắng
03/05/2026
Fortuna Sittard
1 - 2
Feyenoord
FEY
18/09/2025
Feyenoord
2 - 0
Fortuna Sittard
FEY
12/04/2025
Fortuna Sittard
0 - 2
Feyenoord
FEY
01/12/2024
Feyenoord
1 - 1
Fortuna Sittard
Hòa
14/04/2024
Fortuna Sittard
0 - 1
Feyenoord
FEY
Feyenoord
5 trận gần nhất
HBTTT
10
Trận
7-3-0
T-H-B
32
Ghi (TB 3.2)
11
Thủng lưới
Fortuna Sittard
5 trận gần nhất
HTHHT
10
Trận
5-3-2
T-H-B
17
Ghi (TB 1.7)
17
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Feyenoord10730+2124HTTTT
2Ajax10631+1621TTHHT
3PSV Eindhoven10622+1520HBTBT
5AZ Alkmaar10622+820BHBTH
6Fortuna Sittard10532018THHTB
7Heerenveen10433+515TTBTH
Tình hình lực lượng
Feyenoord
T. Beelen (Broken Leg)
J. Bos (Knee Injury)
R. Nelson (Muscle Injury)
B. Nieuwkoop (Knee Injury)
G. Smal (Ankle Injury)
J. St. Juste (Leg Injury)
S. van Persie (Knock)
T. Beelen (Broken Leg)
Fortuna Sittard
R. Bayram (Knee Injury)
I. Marquez (Injury)
R. Bayram (Knee Injury)
I. Marquez (Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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