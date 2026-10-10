Feyenoord 2-0 AZ Alkmaar: Feyenoord giành chiến thắng AZ Alkmaar giữ ngôi đầu bảng với 19 điểm nhưng chịu áp lực lớn khi làm khách của Feyenoord, đội bóng xếp thứ 3 với 17 điểm và bất bại 5 trận đối đầu gần nhất.

Feyenoord 2 - 0 AZ Alkmaar Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Feyenoord tiếp đón AZ Alkmaar.

11' Thẻ vàng Phút 11': Lewis Schouten (AZ Alkmaar) nhận thẻ vàng (Foul).

13' BÀN THẮNG! Feyenoord (1-0) Phút 13': Nacho Ferri (Feyenoord) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

13' Feyenoord ép sân Cầm bóng: Feyenoord 60% - 40% AZ Alkmaar, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 2.

23' Thẻ vàng Phút 23': Ro Zangelo Daal (AZ Alkmaar) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Feyenoord 52% - 48% AZ Alkmaar, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 1 - 0.

37' Feyenoord ép sân Cầm bóng: Feyenoord 55% - 45% AZ Alkmaar, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 4 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 1 - 0.

43' VAR Phút 43': Phạt đền bị hủy — Mexx Meerdink (AZ Alkmaar).

45+2' Thẻ vàng Phút 45+2': Oussama Targhalline (Feyenoord) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Feyenoord ép sân Cầm bóng: Feyenoord 49% - 51% AZ Alkmaar, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 4 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 1 - 0.

59' BÀN THẮNG! Feyenoord (2-0) Phút 59': Javi López (Feyenoord) lập công (kiến tạo: Charles Vanhoutte). Tỷ số: 2 - 0.

61' Feyenoord ép sân Cầm bóng: Feyenoord 46% - 54% AZ Alkmaar, dứt điểm 10 - 4 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 6 - 3; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 1 - 0.

67' Thẻ vàng Phút 67': Wouter Goes (AZ Alkmaar) nhận thẻ vàng (Foul).

68' Thay người Phút 68' (AZ Alkmaar): Weslley Pinto Batista vào sân thay Ro Zangelo Daal.

68' Thay người Phút 68' (AZ Alkmaar): Denso Kasius vào sân thay Elijah Dijkstra.

73' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Feyenoord 43% - 57% AZ Alkmaar, dứt điểm 10 - 6 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 6 - 4; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 9 - 12, cứu thua 1 - 0.

77' Thay người Phút 77' (Feyenoord): Tobias van den Elshout vào sân thay Gjivai Zechiel.

80' Thay người Phút 80' (AZ Alkmaar): Bendegúz Kovács vào sân thay Jordy Clasie.

85' AZ Alkmaar ép sân Cầm bóng: Feyenoord 41% - 59% AZ Alkmaar, dứt điểm 12 - 9 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 7 - 6; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 11 - 13, cứu thua 2 - 1.

89' Thay người Phút 89' (Feyenoord): Gaoussou Kyassou Diarra vào sân thay Nacho Ferri.

KT Kết thúc: Feyenoord 2-0 AZ Alkmaar Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 01:42 11/10/2026

Đội hình chính thức Feyenoord Sơ đồ · HLV G. van Bronckhorst AZ Alkmaar Sơ đồ · HLV L. Echteld 1 T. Ernst 8 G. Zechiël 34 C. Vanhoutte 10 L. Valente 28 Targhalline 6 J. St. Juste 26 G. Read 19 Nacho Ferri 35 Mika Màrmol 16 Javi López 23 Hadj-Moussa 28 J. De Busser 14 C. Stengs 4 L. Schouten 24 A. Oufkir 9 M. Meerdink 6 Koopmeiners 3 W. Goes 22 E. Dijkstra 11 R. Daal 8 J. Clasie 5 M. Chávez Dự bị Feyenoord 20 M. Deijl 36 J. Zinhagel theodoros delianidis 27 G. Diarra 33 Kastenmeier 24 Kraaijeveld 57 J. Schaken Dani Slory 14 S. Steijn Cập nhật đội hình lúc 23:18 10/10/2026

Feyenoord Thống kê AZ Alkmaar 43% Kiểm soát bóng 57% 15 Dứt điểm 12 4 Trúng đích 2 7 Phạt góc 6 12 Phạm lỗi 15 0 Việt vị 3 3 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Javi López Feyenoord 1 bàn Nacho Ferri Feyenoord 1 bàn C. Vanhoutte Feyenoord 1 kiến tạo · điểm 7.7

Cuộc so tài giữa Feyenoord và AZ Alkmaar diễn ra lúc 23:45 ngày 10/10/2026 trên sân vận động Stadion Feijenoord mang tính chất then chốt đối với cục diện nhóm đầu bảng. Kết quả của màn chạm trán này tác động trực tiếp tới cuộc đua vô địch khi khoảng cách giữa hai đội hiện chỉ vỏn vẹn 2 điểm.

Cục diện bảng xếp hạng và áp lực ngôi đầu

AZ Alkmaar bước vào trận đấu với tư cách đội dẫn đầu bảng xếp hạng, sở hữu 19 điểm sau chuỗi trận khởi đầu ấn tượng. Dẫu vậy, vị trí số một của đội khách đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi chính Feyenoord, tập thể bám đuổi quyết liệt ở vị trí thứ 3 với 17 điểm. Một kết quả thuận lợi trên sân nhà sẽ giúp Feyenoord thay đổi đáng kể cục diện điểm số giữa nhóm dẫn đầu, trong khi AZ Alkmaar cần điểm để duy trì vị thế tiên phong.

Phong độ thăng hoa của cả hai câu lạc bộ

Cả hai đội bóng đều bước vào màn đọ sức này với màn trình diễn rất thuyết phục ở giai đoạn gần đây:

Feyenoord: Thể hiện sự ổn định cao với thành tích bất bại trong 5 trận gần nhất, giành tới 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Đội chủ nhà duy trì nhịp độ thi đấu ấn tượng khi giành thắng lợi ở trận gần nhất sau chuỗi kết quả tích cực trước đó.

Thể hiện sự ổn định cao với thành tích bất bại trong 5 trận gần nhất, giành tới 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Đội chủ nhà duy trì nhịp độ thi đấu ấn tượng khi giành thắng lợi ở trận gần nhất sau chuỗi kết quả tích cực trước đó. AZ Alkmaar: Không hề kém cạnh đối thủ, đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng cũng sở hữu chuỗi 5 trận gần đây gồm 4 trận thắng và 1 trận hòa. Khả năng tích lũy điểm số tối đa giúp AZ Alkmaar vững vàng trên đỉnh bảng.

Ưu thế đối đầu nghiêng về đội chủ nhà

Dù AZ Alkmaar đang đứng trên đối thủ ở bảng xếp hạng, lịch sử đối đầu gần đây lại hoàn toàn ủng hộ đội bóng thành Rotterdam. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa đôi bên, Feyenoord chiếm ưu thế tuyệt đối khi giành được 3 chiến thắng và 2 trận hòa, không để thua trận nào trước AZ Alkmaar.

Điểm tựa sân nhà Stadion Feijenoord cùng ưu thế tâm lý từ thành tích đối đầu bất bại là cơ sở vững chắc cho Feyenoord. Ngược lại, AZ Alkmaar đứng trước bài toán khó khăn nhất từ đầu mùa nhằm phá vỡ dớp không thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp, đồng thời bảo vệ khoảng cách mong manh trong cuộc đua tranh ngôi đầu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Feyenoord · 3 thắng 2 hòa AZ Alkmaar · 0 thắng Feyenoord 1 - 1 AZ Alkmaar Hòa AZ Alkmaar 3 - 3 Feyenoord Hòa AZ Alkmaar 0 - 1 Feyenoord FEY Feyenoord 3 - 2 AZ Alkmaar FEY Feyenoord 2 - 0 AZ Alkmaar FEY

Feyenoord 5 trận gần nhất T T B T H 7 Trận 5-2-0 T-H-B 25 Ghi (TB 3.6) 7 Thủng lưới AZ Alkmaar 5 trận gần nhất T B H T T 7 Trận 6-1-0 T-H-B 18 Ghi (TB 2.6) 6 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 AZ Alkmaar 7 6 1 0 +12 19 T H T T T 2 PSV Eindhoven 8 6 1 1 +16 19 T B T T T 3 Feyenoord 7 5 2 0 +18 17 T T T H T 4 Twente 7 5 1 1 +8 16 T T T H T …

Tình hình lực lượng Feyenoord ✚ T. Beelen (Broken Leg) ✚ J. Bos (Knee Injury) ✚ J. Moder (Knee Injury) ✚ B. Nieuwkoop (Knee Injury) ✚ G. Smal (Ankle Injury) ✚ T. Watanabe (Leg Injury) ✚ G. Borges (Knock) ✚ T. Beelen (Broken Leg) AZ Alkmaar ✚ S. Resink (Knee Injury) ✚ S. Resink (Knee Injury)