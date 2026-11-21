Feyenoord 2-3 Excelsior: Excelsior giành chiến thắng Feyenoord còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi tiếp Excelsior trên sân Stadion Feijenoord lúc 00h45 ngày 22/11/2026, dù đang có chuỗi phong độ chưa như ý.

Feyenoord 2 - 3 Excelsior Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Feyenoord tiếp đón Excelsior.

2' BÀN THẮNG! Feyenoord (1-0) Phút 2': Givairo Read (Feyenoord) lập công (kiến tạo: Jerayno Schaken). Tỷ số: 1 - 0.

6' BÀN THẮNG! Excelsior (1-1) Phút 6': Mario Domínguez Franco (Excelsior) lập công (kiến tạo: Ágúst Orri Thorsteinsson). Tỷ số: 1 - 1.

13' Feyenoord ép sân Cầm bóng: Feyenoord 73% - 27% Excelsior, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 1); phạm lỗi 0 - 1.

25' Feyenoord ép sân Cầm bóng: Feyenoord 69% - 31% Excelsior, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 0 - 1.

36' VAR Phút 36': Phạt đền được công nhận — Mario Domínguez Franco (Excelsior).

37' Feyenoord ép sân Cầm bóng: Feyenoord 69% - 31% Excelsior, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 0 - 1.

40' BÀN THẮNG! Excelsior (1-2) Phút 40': Irakli Yegoian (Excelsior) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 2.

45' Thay người Phút 45' (Feyenoord): Sem Steijn vào sân thay Charles Vanhoutte.

45' Thay người Phút 45' (Feyenoord): Javi López vào sân thay Tsuyoshi Watanabe.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Feyenoord ép sân Cầm bóng: Feyenoord 71% - 29% Excelsior, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 0 - 1.

58' BÀN THẮNG! Excelsior (1-3) Phút 58': Casper Widell (Excelsior) lập công (kiến tạo: Aymen sliti). Tỷ số: 1 - 3.

61' Feyenoord ép sân Cầm bóng: Feyenoord 69% - 31% Excelsior, dứt điểm 6 - 7 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 8, cứu thua 2 - 1.

64' Thay người Phút 64' (Excelsior): David Garden vào sân thay Mario Domínguez Franco.

64' Thay người Phút 64' (Feyenoord): Shaqueel Van Persie vào sân thay Jerayno Schaken.

64' Thay người Phút 64' (Feyenoord): Gonçalo Borges vào sân thay Reiss Nelson.

67' BÀN THẮNG! Feyenoord (2-3) Phút 67': Jan Plug (Excelsior) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 2 - 3.

73' Feyenoord ép sân Cầm bóng: Feyenoord 69% - 31% Excelsior, dứt điểm 9 - 9 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 4 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 10, cứu thua 2 - 2.

74' Thay người Phút 74' (Excelsior): Eric da Silva Moreira vào sân thay Ágúst Orri Thorsteinsson.

78' Thay người Phút 78' (Excelsior): Alireza Jahanbakhsh vào sân thay Aymen sliti.

79' Thay người Phút 79' (Excelsior): Ilano Silva Timas vào sân thay Noah Naujoks.

81' Thẻ vàng Phút 81': Kasey Bos (Excelsior) nhận thẻ vàng (Foul).

81' Thay người Phút 81' (Feyenoord): Tobias van den Elshout vào sân thay Thijs Kraaijeveld.

85' Feyenoord ép sân Cầm bóng: Feyenoord 71% - 29% Excelsior, dứt điểm 13 - 9 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 6 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 14, cứu thua 2 - 2.

86' Thẻ vàng Phút 86': Eric da Silva Moreira (Excelsior) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Feyenoord 2-3 Excelsior Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 3.

Cập nhật lúc 02:41 22/11/2026

Đội hình chính thức Feyenoord Sơ đồ 4-3-3 · HLV G. van Bronckhorst Excelsior Sơ đồ 4-3-3 · HLV R. den Uil 1 T. Ernst 26 G. Read 4 T. Watanabe 24 Kraaijeveld 35 Mika Màrmol 34 C. Vanhoutte 10 L. Valente 8 G. Zechiël 57 J. Schaken 19 Nacho Ferri 17 R. Nelson 1 S. van Gassel 3 R. Meissen 4 C. Widell 14 J. Plug 12 K. Bos 10 N. Naujoks 20 L. Hartjes 8 I. Yegoian 7 A. Sliti 9 Mario Domínguez 30 Þorsteinsson Dự bị Feyenoord 11 Gonçalo Borges 39 L. Bossin 20 M. Deijl 27 G. Diarra 33 Kastenmeier 16 Javi López 5 G. Smal 14 S. Steijn 28 Targhalline Excelsior 16 Celton Biai 6 D. van Vianen 18 V. Sulzbacher 21 Silva Timas 15 S. Janssen 11 Jahanbakhsh 19 D. Garden 23 Y. Finey 2 Eric Emanuel da Silva Moreira Cập nhật đội hình lúc 00:19 22/11/2026

Feyenoord Thống kê Excelsior 71% Kiểm soát bóng 29% 16 Dứt điểm 9 3 Trúng đích 5 8 Phạt góc 4 2 Phạm lỗi 19 2 Việt vị 0 2 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Mario Domínguez Excelsior 1 bàn G. Read Feyenoord 1 bàn C. Widell Excelsior 1 bàn I. Yegoian Excelsior 1 bàn A. Sliti Excelsior 1 kiến tạo · điểm 7.62 J. Schaken Feyenoord 1 kiến tạo · điểm 6.95

Feyenoord còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đón Excelsior trên sân Stadion Feijenoord vào 00h45 ngày 22/11/2026. Đội chủ nhà đang đứng thứ 2 với 25 điểm và có lợi thế rõ rệt trước đối thủ ở nửa dưới bảng xếp hạng. Tuy nhiên, phong độ gần đây của họ là điều cần theo dõi.

Feyenoord giữ vị trí cao dù phong độ chững lại

Trên bảng xếp hạng, Feyenoord đang đứng hạng 2 với 25 điểm. Đây là vị trí cho phép họ tiếp tục bám sát nhóm đầu và giữ nguyên tham vọng cạnh tranh ngôi đầu.

Tuy nhiên, 5 trận gần nhất của đội chủ nhà chưa có trận thắng nào: thua 3 trận, hòa 2 trận. Hai trận gần đây nhất đều là thất bại, trước đó là hai trận hòa liên tiếp. Chuỗi kết quả này khiến trận đấu với Excelsior trở thành cơ hội để Feyenoord lấy lại mạch thắng và củng cố vị thế.

Excelsior mang phong độ nghèo nàn đến Rotterdam

Excelsior hiện đứng hạng 15 với 11 điểm, kém Feyenoord 14 điểm. Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch về vị thế giữa hai đội ở thời điểm hiện tại.

Trong 5 trận gần nhất, Excelsior chỉ thắng 1 và thua 4 trận. Đội khách đang thua 2 trận liên tiếp, và trận thắng duy nhất trong chuỗi này nằm xen giữa các thất bại. Với phong độ như vậy, họ sẽ phải rất nỗ lực để tạo bất ngờ trên sân khách.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về Feyenoord

Lịch sử đối đầu cũng là điểm tựa tâm lý cho đội chủ nhà. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Feyenoord thắng cả 5, Excelsior chưa thắng lần nào và cũng không có trận hòa.

Thành tích tuyệt đối này giúp Feyenoord bước vào trận với sự tự tin, nhất là khi họ cần một kết quả tích cực để kết thúc chuỗi trận không thắng.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Feyenoord, thách thức lớn nhất là chuyển lợi thế về thứ hạng và thành tích đối đầu thành chiến thắng cụ thể sau chuỗi phong độ đi xuống. Một trận thắng sẽ giúp đội chủ nhà giữ vững vị trí thứ 2 và duy trì cuộc bám đuổi ở nhóm đầu.

Với Excelsior, bài toán là chấm dứt chuỗi thua và tìm điểm số trên sân đối thủ vốn từng là nỗi ám ảnh của họ ở các lần chạm trán gần đây. Đây là trận đấu mà áp lực dồn nhiều hơn về phía chủ nhà, bởi họ được đánh giá cao hơn.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng và lịch sử đối đầu, Feyenoord vẫn nhỉnh hơn đáng kể. Dù vậy, việc cả hai đội cùng đang có chuỗi phong độ không tốt khiến trận đấu khó có thể diễn ra một chiều. Nếu Feyenoord giải quyết được sự thiếu ổn định gần đây, cơ hội bám đuổi ngôi đầu vẫn nằm trong tay họ.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Feyenoord · 5 thắng 0 hòa Excelsior · 0 thắng Feyenoord 2 - 1 Excelsior FEY Excelsior 1 - 2 Feyenoord FEY Feyenoord 4 - 0 Excelsior FEY Excelsior 2 - 4 Feyenoord FEY Excelsior 0 - 2 Feyenoord FEY

Feyenoord 5 trận gần nhất B B H H B 12 Trận 7-4-1 T-H-B 36 Ghi (TB 3.0) 17 Thủng lưới Excelsior 5 trận gần nhất B B T B B 12 Trận 3-2-7 T-H-B 16 Ghi (TB 1.3) 29 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 PSV Eindhoven 12 8 2 2 +25 26 T T H B T 2 Feyenoord 12 7 4 1 +19 25 B H H T T 3 Ajax 12 7 4 1 +17 25 H T T T H … 14 Utrecht 12 3 3 6 -13 12 B B H T T 15 Excelsior 12 3 2 7 -13 11 B B B B B 16 Telstar 12 2 4 6 -7 10 H T B B H …

Tình hình lực lượng Feyenoord ✚ T. Beelen (Broken Leg) ✚ J. Bos (Knee Injury) ✚ J. Moder (Knee Injury) ✚ B. Nieuwkoop (Knee Injury) ✚ G. Smal (Ankle Injury) ✚ J. St. Juste (Leg Injury) ✚ A. Hadj Moussa (Ankle Injury) Excelsior ✚ N. Groen (Red Card)