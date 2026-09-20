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Feyenoord 5-0 Utrecht: Feyenoord giành chiến thắng

Văn Thể20/09/2026 12:37

Feyenoord đang duy trì vị trí thứ 3 với 14 điểm và chuỗi bất bại, sẵn sàng tiếp đón Utrecht nhằm tiếp tục gây sức ép lên nhóm đầu bảng trong trận đấu lúc 17h15.

Feyenoord5 - 0UtrechtKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Feyenoord tiếp đón Utrecht.

  • 6'BÀN THẮNG! Feyenoord (1-0)

    Phút 6': Anis Hadj Moussa (Feyenoord) lập công (kiến tạo: Givairo Read). Tỷ số: 1 - 0.

  • 9'BÀN THẮNG! Feyenoord (2-0)

    Phút 9': Nacho Ferri (Feyenoord) lập công (kiến tạo: Mika Mármol). Tỷ số: 2 - 0.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Feyenoord 52% - 48% Utrecht, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 3 - 0); phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 0 - 1.

  • 25'Feyenoord ép sân

    Cầm bóng: Feyenoord 67% - 33% Utrecht, dứt điểm 8 - 0 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 0 - 2.

  • 31'Thay người

    Phút 31' (Utrecht): Joris van Overeem vào sân thay Artem Stepanov.

  • 33'BÀN THẮNG! Feyenoord (3-0)

    Phút 33': Anis Hadj Moussa (Feyenoord) lập công. Tỷ số: 3 - 0.

  • 37'Feyenoord ép sân

    Cầm bóng: Feyenoord 63% - 37% Utrecht, dứt điểm 10 - 1 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 0 - 2.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Utrecht): Yoann Cathline vào sân thay Ángel Alarcón.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Utrecht): Marius Broholm vào sân thay Davy Van Den Berg.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Utrecht): S. van Duijn vào sân thay Adrian Blake.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 50'Feyenoord ép sân

    Cầm bóng: Feyenoord 61% - 39% Utrecht, dứt điểm 11 - 1 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 7 - 14, cứu thua 0 - 2.

  • 53'BÀN THẮNG! Feyenoord (4-0)

    Phút 53': Luciano Valente (Feyenoord) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 4 - 0.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Feyenoord): Javi López vào sân thay Mika Mármol.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Feyenoord): Gaoussou Kyassou Diarra vào sân thay Nacho Ferri.

  • 62'Thẻ vàng

    Phút 62': Marius Broholm (Utrecht) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 62'Feyenoord ép sân

    Cầm bóng: Feyenoord 59% - 41% Utrecht, dứt điểm 13 - 4 (trúng đích 7 - 3), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 6 - 16, cứu thua 2 - 3.

  • 64'BÀN THẮNG! Feyenoord (5-0)

    Phút 64': Gaoussou Kyassou Diarra (Feyenoord) lập công (kiến tạo: Gjivai Zechiel). Tỷ số: 5 - 0.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Feyenoord): Tobias van den Elshout vào sân thay Gjivai Zechiel.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Feyenoord): Sem Steijn vào sân thay Charles Vanhoutte.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Utrecht): Jakov Medic vào sân thay Matisse Didden.

  • 70'Thẻ vàng

    Phút 70': Javi López (Feyenoord) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 73'Thẻ vàng

    Phút 73': Gaoussou Kyassou Diarra (Feyenoord) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 74'Feyenoord ép sân

    Cầm bóng: Feyenoord 57% - 43% Utrecht, dứt điểm 14 - 7 (trúng đích 8 - 2), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 9 - 18, cứu thua 1 - 3.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Feyenoord): Reiss Nelson vào sân thay Oussama Targhalline.

  • 80'Thẻ vàng

    Phút 80': Nikolas Panagiotou (Utrecht) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 86'Feyenoord ép sân

    Cầm bóng: Feyenoord 56% - 44% Utrecht, dứt điểm 21 - 7 (trúng đích 12 - 2), phạt góc 5 - 3; phạm lỗi 10 - 21, cứu thua 1 - 7.

  • KTKết thúc: Feyenoord 5-0 Utrecht

    Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 0.

Cập nhật lúc 19:08 20/09/2026

Đội hình chính thức
Feyenoord
Sơ đồ 4-3-3 · HLV G. van Bronckhorst
Utrecht
Sơ đồ 3-4-3 · HLV A. Correia
1
T. Ernst
26
G. Read
6
J. St. Juste
4
T. Watanabe
35
Mika Màrmol
28
Targhalline
34
C. Vanhoutte
8
G. Zechiël
23
Hadj-Moussa
19
Nacho Ferri
10
L. Valente
1
V. Barkas
2
S. Horemans
3
M. Didden
5
N. Panagiotou
23
N. Vesterlund
20
D. de Wit
34
van den Berg
92
A. Zagré
11
Ángel Alarcón
9
Artem Stepanov
15
A. Blake
Dự bị
Feyenoord
20 M. Deijl39 L. Bossin27 G. Diarra33 Kastenmeier24 Kraaijeveld16 Javi López17 R. Nelson14 S. Steijn22 van den Elshout
Utrecht
8 van Overeem17 S. van Duijn53 F. Pohl22 S. Padt21 Ogidi Nwankwo6 G. Offerhaus18 J. Medić33 K. Gadellaa47 E. C. Owen
Cập nhật đội hình lúc 16:49 20/09/2026
FeyenoordThống kêUtrecht
57%
Kiểm soát bóng
43%
23
Dứt điểm
6
12
Trúng đích
2
5
Phạt góc
3
11
Phạm lỗi
23
1
Thủ môn cứu thua
7
Cầu thủ nổi bật
A. Hadj-Moussa
Hadj-Moussa
Feyenoord
2 bàn
Nacho Ferri
Nacho Ferri
Feyenoord
1 bàn
L. Valente
L. Valente
Feyenoord
1 bàn
G. Diarra
G. Diarra
Feyenoord
1 bàn
G. Read
G. Read
Feyenoord
1 kiến tạo · điểm 8.25
G. Zechiël
G. Zechiël
Feyenoord
1 kiến tạo · điểm 7.7

Feyenoord bước vào cuộc tiếp đón Utrecht trên sân vận động Stadion Feijenoord lúc 17h15 ngày 20/09/2026 với cơ hội rõ nét để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng. Nắm giữ vị trí thứ 3 cùng 14 điểm, đội chủ nhà đang duy trì nhịp độ thi đấu ấn tượng để gây áp lực trực tiếp lên nhóm dẫn đầu.

Tương quan vị trí và phong độ hiện tại

Màn trình diễn của Feyenoord thời gian qua mang tính ổn định cao. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng này bất bại với thành tích thắng 3 trận và hòa 2 trận. Sự vững chắc này là nền tảng giúp họ thu về 14 điểm sau các vòng đấu, qua đó củng cố vững chắc vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Trái ngược với đà thăng tiến của đối thủ, Utrecht đang gặp nhiều trở ngại trong việc tìm kiếm sự ổn định. Đội khách hiện đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 5 điểm. Xét trong 5 trận gần nhất, Utrecht chỉ giành được 1 chiến thắng, chia điểm 2 trận và phải nhận 2 thất bại. Cách biệt 9 điểm giữa hai đội phản ánh chính xác điểm rơi phong độ trái ngược trước giờ bóng lăn.

Ưu thế đối đầu nghiêng về phía Feyenoord

Không chỉ vượt trội về thứ hạng mùa này, Feyenoord còn nắm lợi thế tâm lý lớn nhờ thành tích chạm trán áp đảo. Thống kê trong 5 lần đối đầu gần nhất cho thấy Feyenoord giành tới 4 chiến thắng và chỉ để thua 1 trận trước Utrecht, không có trận nào kết thúc với tỷ số hòa.

Việc được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Stadion Feijenoord càng gia tăng thêm sự tự tin cho đội chủ nhà. Trước một Utrecht mới chỉ thắng đúng 1 trận trong 5 lần ra sân gần đây, Feyenoord hoàn toàn nắm thế chủ động trong việc áp đặt nhịp độ.

Cục diện và mục tiêu điểm số

Cuộc so tài này mang ý nghĩa quan trọng với Feyenoord trong cuộc đua ở nhóm trên. Để không bị tụt lại so với hai vị trí dẫn đầu, đội chủ nhà cần hiện thực hóa sự chênh lệch phong độ và đẳng cấp thành kết quả có lợi. Về phần mình, Utrecht buộc phải cải thiện khâu phòng ngự nếu muốn tạo nên bất ngờ trong chuyến làm khách đầy thử thách.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Feyenoord · 4 thắng0 hòaUtrecht · 1 thắng
08/02/2026
Utrecht
0 - 1
Feyenoord
FEY
05/10/2025
Feyenoord
3 - 2
Utrecht
FEY
12/01/2025
Feyenoord
1 - 2
Utrecht
UTR
27/10/2024
Utrecht
0 - 2
Feyenoord
FEY
31/03/2024
Feyenoord
4 - 2
Utrecht
FEY
Feyenoord
5 trận gần nhất
TBTHT
6
Trận
4-2-0
T-H-B
20
Ghi (TB 3.3)
7
Thủng lưới
Utrecht
5 trận gần nhất
THBHB
6
Trận
1-2-3
T-H-B
11
Ghi (TB 1.8)
19
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1PSV Eindhoven6510+1516TTTTT
2AZ Alkmaar6510+1116HTTTT
3Feyenoord6420+1314TTHTH
4Ajax7421+1214HTTBT
12Telstar6123-65HBHBB
13Utrecht6123-85THBHB
14Sparta Rotterdam7124-75BBHBH
Tình hình lực lượng
Feyenoord
T. Beelen (Broken Leg)
J. Bos (Knee Injury)
J. Moder (Knee Injury)
B. Nieuwkoop (Injury)
G. Smal (Ankle Injury)
T. Beelen (Broken Leg)
J. Bos (Knee Injury)
J. Moder (Knee Injury)
Utrecht
A. Engwanda (Hamstring Injury)
V. Jensen (Knee Injury)
M. Jonathans (Knee Injury)
N. Ohio (Knee Injury)
K. Paredes (Inactive)
A. Engwanda (Hamstring Injury)
V. Jensen (Knee Injury)
M. Jonathans (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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