Feyenoord 5-0 Utrecht: Feyenoord giành chiến thắng Feyenoord đang duy trì vị trí thứ 3 với 14 điểm và chuỗi bất bại, sẵn sàng tiếp đón Utrecht nhằm tiếp tục gây sức ép lên nhóm đầu bảng trong trận đấu lúc 17h15.

Feyenoord 5 - 0 Utrecht Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Feyenoord tiếp đón Utrecht.

6' BÀN THẮNG! Feyenoord (1-0) Phút 6': Anis Hadj Moussa (Feyenoord) lập công (kiến tạo: Givairo Read). Tỷ số: 1 - 0.

9' BÀN THẮNG! Feyenoord (2-0) Phút 9': Nacho Ferri (Feyenoord) lập công (kiến tạo: Mika Mármol). Tỷ số: 2 - 0.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Feyenoord 52% - 48% Utrecht, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 3 - 0); phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 0 - 1.

25' Feyenoord ép sân Cầm bóng: Feyenoord 67% - 33% Utrecht, dứt điểm 8 - 0 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 0 - 2.

31' Thay người Phút 31' (Utrecht): Joris van Overeem vào sân thay Artem Stepanov.

33' BÀN THẮNG! Feyenoord (3-0) Phút 33': Anis Hadj Moussa (Feyenoord) lập công. Tỷ số: 3 - 0.

37' Feyenoord ép sân Cầm bóng: Feyenoord 63% - 37% Utrecht, dứt điểm 10 - 1 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 0 - 2.

45' Thay người Phút 45' (Utrecht): Yoann Cathline vào sân thay Ángel Alarcón.

45' Thay người Phút 45' (Utrecht): Marius Broholm vào sân thay Davy Van Den Berg.

45' Thay người Phút 45' (Utrecht): S. van Duijn vào sân thay Adrian Blake.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Feyenoord ép sân Cầm bóng: Feyenoord 61% - 39% Utrecht, dứt điểm 11 - 1 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 7 - 14, cứu thua 0 - 2.

53' BÀN THẮNG! Feyenoord (4-0) Phút 53': Luciano Valente (Feyenoord) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 4 - 0.

61' Thay người Phút 61' (Feyenoord): Javi López vào sân thay Mika Mármol.

61' Thay người Phút 61' (Feyenoord): Gaoussou Kyassou Diarra vào sân thay Nacho Ferri.

62' Thẻ vàng Phút 62': Marius Broholm (Utrecht) nhận thẻ vàng (Foul).

62' Feyenoord ép sân Cầm bóng: Feyenoord 59% - 41% Utrecht, dứt điểm 13 - 4 (trúng đích 7 - 3), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 6 - 16, cứu thua 2 - 3.

64' BÀN THẮNG! Feyenoord (5-0) Phút 64': Gaoussou Kyassou Diarra (Feyenoord) lập công (kiến tạo: Gjivai Zechiel). Tỷ số: 5 - 0.

67' Thay người Phút 67' (Feyenoord): Tobias van den Elshout vào sân thay Gjivai Zechiel.

67' Thay người Phút 67' (Feyenoord): Sem Steijn vào sân thay Charles Vanhoutte.

69' Thay người Phút 69' (Utrecht): Jakov Medic vào sân thay Matisse Didden.

70' Thẻ vàng Phút 70': Javi López (Feyenoord) nhận thẻ vàng (Foul).

73' Thẻ vàng Phút 73': Gaoussou Kyassou Diarra (Feyenoord) nhận thẻ vàng (Foul).

74' Feyenoord ép sân Cầm bóng: Feyenoord 57% - 43% Utrecht, dứt điểm 14 - 7 (trúng đích 8 - 2), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 9 - 18, cứu thua 1 - 3.

78' Thay người Phút 78' (Feyenoord): Reiss Nelson vào sân thay Oussama Targhalline.

80' Thẻ vàng Phút 80': Nikolas Panagiotou (Utrecht) nhận thẻ vàng (Foul).

86' Feyenoord ép sân Cầm bóng: Feyenoord 56% - 44% Utrecht, dứt điểm 21 - 7 (trúng đích 12 - 2), phạt góc 5 - 3; phạm lỗi 10 - 21, cứu thua 1 - 7.

KT Kết thúc: Feyenoord 5-0 Utrecht Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 0.

Cập nhật lúc 19:08 20/09/2026

Đội hình chính thức Feyenoord Sơ đồ 4-3-3 · HLV G. van Bronckhorst Utrecht Sơ đồ 3-4-3 · HLV A. Correia 1 T. Ernst 26 G. Read 6 J. St. Juste 4 T. Watanabe 35 Mika Màrmol 28 Targhalline 34 C. Vanhoutte 8 G. Zechiël 23 Hadj-Moussa 19 Nacho Ferri 10 L. Valente 1 V. Barkas 2 S. Horemans 3 M. Didden 5 N. Panagiotou 23 N. Vesterlund 20 D. de Wit 34 van den Berg 92 A. Zagré 11 Ángel Alarcón 9 Artem Stepanov 15 A. Blake Dự bị Feyenoord 20 M. Deijl 39 L. Bossin 27 G. Diarra 33 Kastenmeier 24 Kraaijeveld 16 Javi López 17 R. Nelson 14 S. Steijn 22 van den Elshout Utrecht 8 van Overeem 17 S. van Duijn 53 F. Pohl 22 S. Padt 21 Ogidi Nwankwo 6 G. Offerhaus 18 J. Medić 33 K. Gadellaa 47 E. C. Owen Cập nhật đội hình lúc 16:49 20/09/2026

Feyenoord Thống kê Utrecht 57% Kiểm soát bóng 43% 23 Dứt điểm 6 12 Trúng đích 2 5 Phạt góc 3 11 Phạm lỗi 23 1 Thủ môn cứu thua 7

Cầu thủ nổi bật Hadj-Moussa Feyenoord 2 bàn Nacho Ferri Feyenoord 1 bàn L. Valente Feyenoord 1 bàn G. Diarra Feyenoord 1 bàn G. Read Feyenoord 1 kiến tạo · điểm 8.25 G. Zechiël Feyenoord 1 kiến tạo · điểm 7.7

Feyenoord bước vào cuộc tiếp đón Utrecht trên sân vận động Stadion Feijenoord lúc 17h15 ngày 20/09/2026 với cơ hội rõ nét để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng. Nắm giữ vị trí thứ 3 cùng 14 điểm, đội chủ nhà đang duy trì nhịp độ thi đấu ấn tượng để gây áp lực trực tiếp lên nhóm dẫn đầu.

Tương quan vị trí và phong độ hiện tại

Màn trình diễn của Feyenoord thời gian qua mang tính ổn định cao. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng này bất bại với thành tích thắng 3 trận và hòa 2 trận. Sự vững chắc này là nền tảng giúp họ thu về 14 điểm sau các vòng đấu, qua đó củng cố vững chắc vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Trái ngược với đà thăng tiến của đối thủ, Utrecht đang gặp nhiều trở ngại trong việc tìm kiếm sự ổn định. Đội khách hiện đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 5 điểm. Xét trong 5 trận gần nhất, Utrecht chỉ giành được 1 chiến thắng, chia điểm 2 trận và phải nhận 2 thất bại. Cách biệt 9 điểm giữa hai đội phản ánh chính xác điểm rơi phong độ trái ngược trước giờ bóng lăn.

Ưu thế đối đầu nghiêng về phía Feyenoord

Không chỉ vượt trội về thứ hạng mùa này, Feyenoord còn nắm lợi thế tâm lý lớn nhờ thành tích chạm trán áp đảo. Thống kê trong 5 lần đối đầu gần nhất cho thấy Feyenoord giành tới 4 chiến thắng và chỉ để thua 1 trận trước Utrecht, không có trận nào kết thúc với tỷ số hòa.

Việc được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Stadion Feijenoord càng gia tăng thêm sự tự tin cho đội chủ nhà. Trước một Utrecht mới chỉ thắng đúng 1 trận trong 5 lần ra sân gần đây, Feyenoord hoàn toàn nắm thế chủ động trong việc áp đặt nhịp độ.

Cục diện và mục tiêu điểm số

Cuộc so tài này mang ý nghĩa quan trọng với Feyenoord trong cuộc đua ở nhóm trên. Để không bị tụt lại so với hai vị trí dẫn đầu, đội chủ nhà cần hiện thực hóa sự chênh lệch phong độ và đẳng cấp thành kết quả có lợi. Về phần mình, Utrecht buộc phải cải thiện khâu phòng ngự nếu muốn tạo nên bất ngờ trong chuyến làm khách đầy thử thách.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Feyenoord · 4 thắng 0 hòa Utrecht · 1 thắng Utrecht 0 - 1 Feyenoord FEY Feyenoord 3 - 2 Utrecht FEY Feyenoord 1 - 2 Utrecht UTR Utrecht 0 - 2 Feyenoord FEY Feyenoord 4 - 2 Utrecht FEY

Feyenoord 5 trận gần nhất T B T H T 6 Trận 4-2-0 T-H-B 20 Ghi (TB 3.3) 7 Thủng lưới Utrecht 5 trận gần nhất T H B H B 6 Trận 1-2-3 T-H-B 11 Ghi (TB 1.8) 19 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 PSV Eindhoven 6 5 1 0 +15 16 T T T T T 2 AZ Alkmaar 6 5 1 0 +11 16 H T T T T 3 Feyenoord 6 4 2 0 +13 14 T T H T H 4 Ajax 7 4 2 1 +12 14 H T T B T … 12 Telstar 6 1 2 3 -6 5 H B H B B 13 Utrecht 6 1 2 3 -8 5 T H B H B 14 Sparta Rotterdam 7 1 2 4 -7 5 B B H B H …

Tình hình lực lượng Feyenoord ✚ T. Beelen (Broken Leg) ✚ J. Bos (Knee Injury) ✚ J. Moder (Knee Injury) ✚ B. Nieuwkoop (Injury) ✚ G. Smal (Ankle Injury) ✚ T. Beelen (Broken Leg) ✚ J. Bos (Knee Injury) ✚ J. Moder (Knee Injury) Utrecht ✚ A. Engwanda (Hamstring Injury) ✚ V. Jensen (Knee Injury) ✚ M. Jonathans (Knee Injury) ✚ N. Ohio (Knee Injury) ✚ K. Paredes (Inactive) ✚ A. Engwanda (Hamstring Injury) ✚ V. Jensen (Knee Injury) ✚ M. Jonathans (Knee Injury)