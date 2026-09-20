Feyenoord 5-0 Utrecht: Feyenoord giành chiến thắng
Feyenoord đang duy trì vị trí thứ 3 với 14 điểm và chuỗi bất bại, sẵn sàng tiếp đón Utrecht nhằm tiếp tục gây sức ép lên nhóm đầu bảng trong trận đấu lúc 17h15.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Feyenoord tiếp đón Utrecht.
- 6'BÀN THẮNG! Feyenoord (1-0)
Phút 6': Anis Hadj Moussa (Feyenoord) lập công (kiến tạo: Givairo Read). Tỷ số: 1 - 0.
- 9'BÀN THẮNG! Feyenoord (2-0)
Phút 9': Nacho Ferri (Feyenoord) lập công (kiến tạo: Mika Mármol). Tỷ số: 2 - 0.
- 13'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Feyenoord 52% - 48% Utrecht, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 3 - 0); phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 0 - 1.
- 25'Feyenoord ép sân
Cầm bóng: Feyenoord 67% - 33% Utrecht, dứt điểm 8 - 0 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 0 - 2.
- 31'Thay người
Phút 31' (Utrecht): Joris van Overeem vào sân thay Artem Stepanov.
- 33'BÀN THẮNG! Feyenoord (3-0)
Phút 33': Anis Hadj Moussa (Feyenoord) lập công. Tỷ số: 3 - 0.
- 37'Feyenoord ép sân
Cầm bóng: Feyenoord 63% - 37% Utrecht, dứt điểm 10 - 1 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 0 - 2.
- 45'Thay người
Phút 45' (Utrecht): Yoann Cathline vào sân thay Ángel Alarcón.
- 45'Thay người
Phút 45' (Utrecht): Marius Broholm vào sân thay Davy Van Den Berg.
- 45'Thay người
Phút 45' (Utrecht): S. van Duijn vào sân thay Adrian Blake.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 50'Feyenoord ép sân
Cầm bóng: Feyenoord 61% - 39% Utrecht, dứt điểm 11 - 1 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 7 - 14, cứu thua 0 - 2.
- 53'BÀN THẮNG! Feyenoord (4-0)
Phút 53': Luciano Valente (Feyenoord) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 4 - 0.
- 61'Thay người
Phút 61' (Feyenoord): Javi López vào sân thay Mika Mármol.
- 61'Thay người
Phút 61' (Feyenoord): Gaoussou Kyassou Diarra vào sân thay Nacho Ferri.
- 62'Thẻ vàng
Phút 62': Marius Broholm (Utrecht) nhận thẻ vàng (Foul).
- 62'Feyenoord ép sân
Cầm bóng: Feyenoord 59% - 41% Utrecht, dứt điểm 13 - 4 (trúng đích 7 - 3), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 6 - 16, cứu thua 2 - 3.
- 64'BÀN THẮNG! Feyenoord (5-0)
Phút 64': Gaoussou Kyassou Diarra (Feyenoord) lập công (kiến tạo: Gjivai Zechiel). Tỷ số: 5 - 0.
- 67'Thay người
Phút 67' (Feyenoord): Tobias van den Elshout vào sân thay Gjivai Zechiel.
- 67'Thay người
Phút 67' (Feyenoord): Sem Steijn vào sân thay Charles Vanhoutte.
- 69'Thay người
Phút 69' (Utrecht): Jakov Medic vào sân thay Matisse Didden.
- 70'Thẻ vàng
Phút 70': Javi López (Feyenoord) nhận thẻ vàng (Foul).
- 73'Thẻ vàng
Phút 73': Gaoussou Kyassou Diarra (Feyenoord) nhận thẻ vàng (Foul).
- 74'Feyenoord ép sân
Cầm bóng: Feyenoord 57% - 43% Utrecht, dứt điểm 14 - 7 (trúng đích 8 - 2), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 9 - 18, cứu thua 1 - 3.
- 78'Thay người
Phút 78' (Feyenoord): Reiss Nelson vào sân thay Oussama Targhalline.
- 80'Thẻ vàng
Phút 80': Nikolas Panagiotou (Utrecht) nhận thẻ vàng (Foul).
- 86'Feyenoord ép sân
Cầm bóng: Feyenoord 56% - 44% Utrecht, dứt điểm 21 - 7 (trúng đích 12 - 2), phạt góc 5 - 3; phạm lỗi 10 - 21, cứu thua 1 - 7.
- KTKết thúc: Feyenoord 5-0 Utrecht
Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 0.
Cập nhật lúc 19:08 20/09/2026
Feyenoord bước vào cuộc tiếp đón Utrecht trên sân vận động Stadion Feijenoord lúc 17h15 ngày 20/09/2026 với cơ hội rõ nét để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng. Nắm giữ vị trí thứ 3 cùng 14 điểm, đội chủ nhà đang duy trì nhịp độ thi đấu ấn tượng để gây áp lực trực tiếp lên nhóm dẫn đầu.
Tương quan vị trí và phong độ hiện tại
Màn trình diễn của Feyenoord thời gian qua mang tính ổn định cao. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng này bất bại với thành tích thắng 3 trận và hòa 2 trận. Sự vững chắc này là nền tảng giúp họ thu về 14 điểm sau các vòng đấu, qua đó củng cố vững chắc vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.
Trái ngược với đà thăng tiến của đối thủ, Utrecht đang gặp nhiều trở ngại trong việc tìm kiếm sự ổn định. Đội khách hiện đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 5 điểm. Xét trong 5 trận gần nhất, Utrecht chỉ giành được 1 chiến thắng, chia điểm 2 trận và phải nhận 2 thất bại. Cách biệt 9 điểm giữa hai đội phản ánh chính xác điểm rơi phong độ trái ngược trước giờ bóng lăn.
Ưu thế đối đầu nghiêng về phía Feyenoord
Không chỉ vượt trội về thứ hạng mùa này, Feyenoord còn nắm lợi thế tâm lý lớn nhờ thành tích chạm trán áp đảo. Thống kê trong 5 lần đối đầu gần nhất cho thấy Feyenoord giành tới 4 chiến thắng và chỉ để thua 1 trận trước Utrecht, không có trận nào kết thúc với tỷ số hòa.
Việc được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Stadion Feijenoord càng gia tăng thêm sự tự tin cho đội chủ nhà. Trước một Utrecht mới chỉ thắng đúng 1 trận trong 5 lần ra sân gần đây, Feyenoord hoàn toàn nắm thế chủ động trong việc áp đặt nhịp độ.
Cục diện và mục tiêu điểm số
Cuộc so tài này mang ý nghĩa quan trọng với Feyenoord trong cuộc đua ở nhóm trên. Để không bị tụt lại so với hai vị trí dẫn đầu, đội chủ nhà cần hiện thực hóa sự chênh lệch phong độ và đẳng cấp thành kết quả có lợi. Về phần mình, Utrecht buộc phải cải thiện khâu phòng ngự nếu muốn tạo nên bất ngờ trong chuyến làm khách đầy thử thách.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)