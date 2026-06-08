FIFA áp dụng thiết quân luật tại World Cup 2026 và biến động nhân sự ở Brazil World Cup 2026 chứng kiến cuộc cách mạng kỷ luật khắc nghiệt từ FIFA, trong khi các ứng viên vô địch như Brazil và Anh đang đối mặt với những xáo trộn lực lượng lớn.

World Cup 2026 không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà còn đánh dấu một kỷ nguyên mới về kỷ luật và sự chuyên nghiệp. FIFA đã chính thức công bố những thay đổi mang tính bước ngoặt về luật thi đấu nhằm bảo vệ tính công bằng và tốc độ của trận đấu, đồng thời chứng kiến những biến động nhân sự đầy bất ngờ từ các đội bóng hàng đầu như Brazil, Anh và Bỉ.

Thiết quân luật của FIFA: Chấm dứt hành vi phi thể thao

Trưởng ban trọng tài Pierluigi Collina vừa công bố chiến dịch "bàn tay sắt" nhằm loại bỏ những hành vi làm chậm nhịp độ trận đấu và thiếu tôn trọng trọng tài. Theo đó, FIFA sẽ siết chặt các pha dàn xếp chặn người trái phép trong các tình huống cố định. Những hành vi che miệng khi tranh luận với trọng tài hoặc tự ý rời sân để phản đối sẽ bị trừng phạt bằng thẻ đỏ trực tiếp.

Sẽ có những luật mới được áp dụng tại World Cup 2026.

Đáng chú ý, để tăng thời gian bóng lăn, các quy tắc đếm ngược nghiêm khắc như giới hạn 10 giây cho việc thay người và 5 giây cho các tình huống đá phạt sẽ được áp dụng. Đây là nỗ lực cao nhất của FIFA nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người xem và giảm thiểu tình trạng "bóng chết" vốn đang gây nhức nhối trong bóng đá hiện đại.

Biến động của Selecao và quyết định gây tranh cãi tại tuyển Anh

Tại bảng C, đội tuyển Brazil dưới quyền dẫn dắt của HLV Carlo Ancelotti đang phải trải qua một cuộc thay máu lực lượng bất khả kháng. Hậu vệ Wesley đã chính thức chia tay giải đấu sau chấn thương rách cơ khép đùi nghiêm trọng trong trận giao hữu với Ai Cập. Ngay lập tức, Ederson - tiền vệ đang trên đường gia nhập Manchester United với giá 35 triệu bảng - đã được triệu tập bổ sung để tăng cường sức mạnh cơ bắp cho tuyến giữa của Selecao.

Ederson được gọi lên đá World Cup.

Trong khi đó, nội bộ đội tuyển Anh đang dậy sóng sau quyết định gạch tên Jarrod Bowen của HLV Thomas Tuchel. Dù Bowen vừa trải qua mùa giải bùng nổ tại West Ham United với 9 bàn thắng và 11 pha kiến tạo, chiến lược gia người Đức vẫn kiên định với lựa chọn của mình, dẫn đến những phản ứng gay gắt từ dư luận xứ sở sương mù.

Nỗ lực vượt khó của các ngôi sao và thử thách từ thời tiết

Đội tuyển Bỉ đón nhận tín hiệu tích cực khi Romelu Lukaku trở lại đầy ấn tượng sau chấn thương. Tiền đạo thuộc biên chế Napoli đã tỏa sáng trong các trận giao hữu gặp Tunisia và Croatia, thắp lại hy vọng cho "Quỷ đỏ" dù HLV Rudi Garcia vẫn lên tiếng cảnh báo về sự lơ là của hàng phòng ngự.

Ngược lại, Uruguay đang đứng trước nguy cơ mất trung vệ trụ cột Ronald Araujo trong trận mở màn gặp Saudi Arabia do chấn thương bắp cơ và sốt cao. Đây là tổn thất không nhỏ cho tham vọng của đại diện Nam Mỹ tại bảng đấu có sự góp mặt của Tây Ban Nha.

Bên cạnh các yếu tố chuyên môn, thể lực của các cầu thủ đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi thời tiết khắc nghiệt tại Mỹ. Chuyên gia y tế Stephen Smith nhận định cầu thủ có thể mất hơn 1,3kg trọng lượng cơ thể mỗi giờ thi đấu do nắng nóng. Để ứng phó, FIFA đã phê duyệt hệ thống nghỉ làm mát (cooling break) 3 phút mỗi hiệp và trang bị điều hòa tại khu vực kỹ thuật để bảo vệ sức khỏe cho các vận động viên.