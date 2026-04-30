FIFA ASEAN Cup 2026 lộ diện thể thức mới: Indonesia và Hong Kong đồng đăng cai FIFA và AFF chuẩn bị ra mắt giải đấu ASEAN Cup 2026 với hai hạng đấu riêng biệt, diễn ra vào dịp FIFA Days tháng 9, mang đến diện mạo mới cho bóng đá khu vực.

Sân chơi bóng đá Đông Nam Á chuẩn bị đón nhận một bước ngoặt lớn với sự xuất hiện của FIFA ASEAN Cup 2026. Đây là giải đấu được hình thành từ sự hợp tác chiến lược giữa Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), hứa hẹn nâng tầm tính cạnh tranh và chuyên nghiệp cho khu vực.

ASEAN Cup là giải đấu mới được FIFA công bố vào năm ngoái.

Thể thức phân hạng độc đáo và địa điểm đăng cai

Theo thông tin từ trang Makan Bola (Malaysia), FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ áp dụng thể thức chia thành hai hạng đấu: Hạng Nhất và Hạng Nhì. Việc phân bổ các đội tuyển vào từng hạng đấu nhiều khả năng sẽ dựa trực tiếp trên bảng xếp hạng FIFA. Giải pháp này nhằm đảm bảo tính cân bằng về trình độ, tạo ra những trận cầu hấp dẫn và giảm thiểu các kịch bản chênh lệch quá lớn.

Giải đấu dự kiến được tổ chức tập trung tại hai địa điểm khác nhau. Indonesia sẽ là chủ nhà của các trận đấu thuộc Hạng Nhất, trong khi Hong Kong đóng vai trò đăng cai Hạng Nhì. Việc Indonesia đăng cai Hạng Nhất được xem là một lợi thế cực lớn cho đội tuyển nước này, bởi họ luôn thể hiện sức mạnh vượt trội khi thi đấu trên sân nhà trước các đối thủ mạnh như Saudi Arabia hay Bahrain trong thời gian qua.

Lịch thi đấu gắn liền với hệ thống FIFA Days

Đáng chú ý, FIFA ASEAN Cup 2026 được ấn định tổ chức vào khung thời gian FIFA Days, kéo dài từ ngày 21/9 đến 6/10/2026. Điều này cho phép các đội tuyển quốc gia huy động tối đa lực lượng mạnh nhất, bao gồm cả các cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài mà không lo ngại sự chồng chéo với lịch trình của các câu lạc bộ chủ quản.

Sự hiện diện của Hong Kong trong vai trò chủ nhà Hạng Nhì cũng mở ra khả năng giải đấu sẽ chào đón thêm các đội tuyển khách mời từ khu vực Đông Á hoặc các liên đoàn thành viên khác, tạo nên một ngày hội bóng đá đa dạng hơn.

Tách biệt hoàn toàn với AFF Cup truyền thống

Cần lưu ý rằng FIFA ASEAN Cup 2026 là một hệ thống thi đấu độc lập, không thay thế cho sân chơi AFF Cup (ASEAN Championship) quen thuộc. Giải vô địch khu vực truyền thống dự kiến vẫn sẽ khởi tranh từ ngày 24/7 đến 26/8/2026 với sự tham gia của 10 đội bóng hàng đầu.

Tại AFF Cup 2026, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Indonesia, Singapore, Campuchia và đội thắng trong cặp play-off giữa Brunei và Timor Leste. Như vậy, trong năm 2026, người hâm mộ khu vực sẽ có cơ hội chứng kiến hai giải đấu cấp độ đội tuyển quốc gia quy mô lớn, mang lại mật độ thi đấu dày đặc và hấp dẫn.