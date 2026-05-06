FIFA ASEAN Cup công bố mức thưởng 1 triệu USD: Kỷ lục mới của bóng đá Đông Nam Á Nhà vô địch FIFA ASEAN Cup sẽ nhận mức thưởng 1 triệu USD, cao gấp ba lần AFF Cup. Giải đấu quy tụ các đội tuyển khu vực cùng khách mời Trung Quốc và Ấn Độ.

Cơ cấu tiền thưởng của FIFA ASEAN Cup vừa được hé lộ với những con số gây chấn động giới chuyên môn. Theo thông tin từ tờ Straits Times (Singapore), đội đăng quang tại hạng đấu cao nhất của giải sẽ nhận được 1 triệu USD (tương đương khoảng 26 tỷ đồng). Đây là mức thưởng kỷ lục, cao gấp ba lần so với con số 300.000 USD mà nhà vô địch AFF Cup thường nhận được, đánh dấu một bước ngoặt về giá trị thương mại cho bóng đá khu vực.

FIFA ASEAN Cup được cho có số tiền thưởng hấp dẫn.

Cú hích tài chính cho các đội tuyển quốc gia

Không chỉ dừng lại ở ngôi vương, FIFA ASEAN Cup còn thiết lập một hệ thống giải thưởng phân tầng nhằm đảm bảo quyền lợi cho mọi bên tham gia. Nhà vô địch hạng 2 sẽ bỏ túi 300.000 USD (khoảng 7,8 tỷ đồng) — tương đương với chức vô địch AFF Cup hiện tại. Đáng chú ý, mỗi đội tuyển tham dự giải đều được FIFA đảm bảo khoản phí hỗ trợ lên đến 125.000 USD (hơn 3,2 tỷ đồng).

Khoản phí tham dự này được kỳ vọng sẽ trở thành nguồn lực quan trọng giúp các liên đoàn bóng đá thành viên đầu tư vào công tác huấn luyện và chuẩn bị. Với tổng ngân sách khổng lồ, FIFA đang tham vọng biến sân chơi này thành một "siêu giải đấu" tại khu vực Đông Nam Á, thúc đẩy tính cạnh tranh và chuyên nghiệp hóa cho các đội tuyển quốc gia.

Phân hạng thi đấu và sự xuất hiện của khách mời chất lượng

Theo kế hoạch đã được Chủ tịch FIFA Gianni Infantino công bố vào ngày 26/10/2025, giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 21/9 đến ngày 6/10 tới. Điểm khác biệt lớn nhất của FIFA ASEAN Cup chính là việc phân chia hai hạng đấu dựa trên bảng xếp hạng FIFA, thay vì thể thức vòng bảng truyền thống của AFF Cup.

Để tăng cường chất lượng chuyên môn, FIFA dự kiến mời thêm ba đại diện ngoài khu vực là Trung Quốc, Ấn Độ và Hong Kong. Sự góp mặt của các khách mời từ Đông Á và Nam Á không chỉ mở rộng tầm ảnh hưởng của giải đấu mà còn tạo ra những thử thách chiến thuật mới cho các đội bóng như Việt Nam hay Thái Lan.

Chi tiết phân hạng dự kiến tại FIFA ASEAN Cup:

Hạng đấu Các đội tuyển tham dự (Kèm thứ hạng FIFA) Địa điểm tổ chức Hạng 1 Thái Lan (93), Trung Quốc (94), Việt Nam (99), Indonesia (122), Philippines (135), Ấn Độ (136), Malaysia (138), Singapore (147) Indonesia Hạng 2 Hong Kong (155), Myanmar (158), Campuchia (177), Lào (185), Brunei (193), Timor-Leste (200) Hong Kong

Kỳ vọng vào sự đột phá về chuyên môn

Dù thể thức thi đấu chính thức vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, giới chuyên môn dự đoán mỗi hạng đấu sẽ được chia thành hai bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào chơi trận chung kết trực tiếp, trong khi hai đội nhì bảng sẽ tranh hạng ba. Cách tiếp cận này giúp tối ưu hóa số lượng các trận cầu đinh, nơi những đội tuyển mạnh nhất khu vực có cơ hội cọ xát thường xuyên hơn.

Việc Indonesia được chọn làm chủ nhà cho các trận đấu hạng 1 và Hong Kong đăng cai hạng 2 cũng cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng về mặt hạ tầng cũng như khả năng thu hút khán giả. Với mức thưởng "khủng" và sự bảo trợ trực tiếp từ FIFA, FIFA ASEAN Cup được kỳ vọng sẽ nâng tầm vị thế của bóng đá Đông Nam Á trên bản đồ bóng đá thế giới.