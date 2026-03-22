FIFA ASEAN Cup ra đời: Vì sao đội tuyển Việt Nam mất lợi thế trước các đối thủ khu vực? Việc đưa giải vô địch Đông Nam Á vào hệ thống FIFA Days khiến đội tuyển Việt Nam không còn ưu thế tập trung dài ngày, mở đường cho dàn sao nhập tịch của Indonesia bứt phá.

FIFA ASEAN Cup là giải đấu bóng đá mới thuộc hệ thống FIFA Days, dự kiến diễn ra vào tháng 9 và tháng 10 hàng năm. Sự xuất hiện của giải đấu này được dự báo sẽ làm thay đổi hoàn toàn cán cân quyền lực bóng đá khu vực, trực tiếp tước đi những ưu thế truyền thống của đội tuyển Việt Nam trong các cuộc đối đầu trực tiếp.

Bước ngoặt từ lịch thi đấu FIFA Days

Khác với AFF Cup truyền thống thường diễn ra ngoài lịch chính thức của FIFA, FIFA ASEAN Cup được đưa vào hệ thống thi đấu quốc tế. Sự thay đổi mang tính bước ngoặt này không chỉ nâng tầm vị thế bóng đá Đông Nam Á mà còn tác động mạnh mẽ đến tương quan lực lượng giữa các đội tuyển quốc gia trong khu vực.

ĐT Việt Nam có thể đối mặt nhiều thử thách hơn ở giải Đông Nam Á. Ảnh: Minh Dân

Việt Nam mất đặc quyền hội quân dài ngày

Theo phân tích từ tờ Super Ball (Indonesia), đội tuyển Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng đáng kể từ sự thay đổi này. Trong các kỳ AFF Cup trước đây, V-League thường chủ động tạm dừng từ 2 đến 3 tuần để đội tuyển tập trung. Lợi thế về thời gian rèn quân kỹ lưỡng giúp "Những chiến binh Sao vàng" thường có sự gắn kết tốt hơn so với Indonesia, Malaysia hay Thái Lan.

Tuy nhiên, khi FIFA ASEAN Cup diễn ra trong đợt FIFA Days, các CLB chỉ có nghĩa vụ nhả người theo quy định ngắn ngày của FIFA. Việc không còn những đợt tập trung dài hạn sẽ khiến ưu thế về tính gắn kết của Việt Nam bị san lấp bởi các đối thủ có lực lượng cá nhân mạnh hơn.

Lợi thế cho dàn sao nhập tịch của Indonesia

Thay đổi này được xem là "tin vui" đặc biệt đối với Indonesia. Trước đây, đội tuyển "Garuda" gặp nhiều khó khăn trong việc triệu tập dàn cầu thủ nhập tịch đang thi đấu tại châu Âu cho AFF Cup do giải đấu không thuộc FIFA Days. Với FIFA ASEAN Cup, HLV Shin Tae-yong hoàn toàn có thể sở hữu đội hình mạnh nhất gồm những ngôi sao đang chơi bóng tại Hà Lan, Bỉ hay Anh.

Với binh hùng tướng mạnh, Indonesia không chỉ tự tin đối đầu với Việt Nam mà còn đặt mục tiêu cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA. Đây là thách thức lớn đối với tham vọng duy trì vị thế số một khu vực của bóng đá Việt Nam.

Thử thách từ lịch thi đấu dày đặc năm 2026

Dự kiến trong năm 2026, các đội tuyển Đông Nam Á sẽ đối mặt với mật độ thi đấu vô cùng căng thẳng. AFF Cup 2026 dự kiến tổ chức vào tháng 7 và tháng 8, ngay sau đó là FIFA ASEAN Cup vào tháng 9 và tháng 10. Tại AFF Cup 2026, Việt Nam và Indonesia đã được xác định nằm chung bảng đấu.

Trong khi thể thức của FIFA ASEAN Cup vẫn đang được FIFA cân nhắc kỹ lưỡng, việc phải thi đấu hai giải lớn liên tiếp đòi hỏi các đội tuyển phải có sự chuẩn bị cực tốt về cả nhân sự lẫn chiến thuật để thích nghi với kỷ nguyên mới của bóng đá khu vực.