FIFA bác đơn kháng cáo: Michael Olise đối mặt nguy cơ bị treo giò tại bán kết World Cup Huấn luyện viên Didier Deschamps xác nhận FIFA giữ nguyên thẻ vàng của Michael Olise, khiến trụ cột tuyển Pháp đứng trước rủi ro vắng mặt nếu đội nhà lọt vào bán kết.

Michael Olise đang phải đối mặt với một kịch bản nghiệt ngã tại kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp. Bất chấp những nỗ lực từ Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF), FIFA đã chính thức bác bỏ đơn kháng cáo nhằm xóa thẻ vàng cho tiền vệ thuộc biên chế Bayern Munich, đẩy "Les Bleus" vào thế khó về mặt nhân sự trước thềm các trận đấu sinh tử.

Michael Olise không được xóa thẻ vàng ở tứ kết World Cup 2026. Ảnh: Getty Images

Án phạt gây tranh cãi và quyết định cứng rắn từ FIFA

Tình huống dẫn đến thẻ vàng của Olise xảy ra trong những phút bù giờ đầy căng thẳng ở chiến thắng 1-0 trước Paraguay tại vòng 16 đội. Tiền vệ 24 tuổi đã có lời qua tiếng lại với Matias Galarza bên phía đối thủ. Đáng chú ý, các góc quay chậm cho thấy dường như không có sự va chạm vật lý đáng kể nào từ phía ngôi sao người Pháp, dẫn đến việc ban huấn luyện đội tuyển Pháp tin rằng một quyết định hủy bỏ thẻ phạt là hoàn toàn khả thi.

Tuy nhiên, cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới vẫn giữ nguyên quan điểm của trọng tài điều hành trận đấu. Phát biểu trong cuộc họp báo mới nhất, huấn luyện viên Didier Deschamps xác nhận: "Sáng nay chúng tôi đã nhận được quyết định của FIFA, thẻ vàng vẫn được giữ nguyên".

Quyết định này đặt Olise vào tình thế "đi trên dây". Nếu nhận thêm một thẻ vàng trong trận tứ kết sắp tới, anh sẽ bị treo giò và phải ngồi ngoài trong trận bán kết – giả định rằng Pháp vượt qua được thử thách tiếp theo. Đây là tổn thất không nhỏ cho hệ thống chiến thuật của Deschamps, khi Olise đang đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối hàng tiền vệ và hàng công của nhà đương kim Á quân thế giới.

Sự tập trung của Didier Deschamps trước thềm đại chiến

Bên cạnh rắc rối về thẻ phạt, dư luận Pháp cũng đang bày tỏ sự lo ngại khi FIFA bổ nhiệm tổ trọng tài người Argentina điều hành trận tứ kết của họ. Tuy nhiên, với bản lĩnh của một nhà cầm quân từng hai lần vô địch World Cup, Deschamps đã nhanh chóng dập tắt những suy đoán tiêu cực.

Chiến lược gia 57 tuổi khẳng định ông không bận tâm đến quốc tịch của những người cầm còi: "Các bạn có thể tự hỏi những câu hỏi đó, nhưng tôi không để ý. Tôi hy vọng trọng tài sẽ làm tốt như ông Letexier trong trận đấu trước. Đối thủ của tôi là Morocco, không phải trọng tài. Ông ấy ở đó để áp dụng luật chơi một cách công bằng nhất".

Sự điềm tĩnh của Deschamps cho thấy đội tuyển Pháp đang dồn toàn lực cho mục tiêu chuyên môn. Morocco, đội bóng đã tạo nên cơn địa chấn tại Qatar 2022, tiếp tục cho thấy họ là một đối thủ cực kỳ khó chịu với lối chơi kỷ luật và tinh thần chiến đấu ngoan cường.

Trận tứ kết tâm điểm giữa đội tuyển Pháp và Morocco sẽ được diễn ra vào lúc 3h sáng ngày 10/7 (theo giờ Việt Nam). Đây không chỉ là cuộc đối đầu về chiến thuật giữa hai nền bóng đá hàng đầu, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho những ngôi sao đang chịu áp lực thẻ phạt như Michael Olise.