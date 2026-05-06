FIFA cấm kèn vuvuzela tại World Cup 2026 và chuyển động từ các ứng viên vô địch Quy định mới của FIFA loại bỏ các thiết bị gây ồn tại 16 sân vận động. Cùng lúc, HLV Nagelsmann tin tưởng vào Kai Havertz và Tây Ban Nha đã chốt xong bộ khung.

Vòng chung kết World Cup 2026 đang nóng dần lên với những quyết định mạnh tay từ FIFA nhằm đảm bảo tiêu chuẩn an ninh và trải nghiệm của người hâm mộ. Bên cạnh các quy định về hành vi, Liên đoàn Bóng đá Thế giới đã chính thức thắt chặt các thiết bị âm thanh được phép mang vào sân vận động.

FIFA chính thức cấm kèn vuvuzela và thiết bị gây ồn

FIFA vừa ban hành quy định nghiêm ngặt về ứng xử tại toàn bộ 16 sân vận động tổ chức World Cup 2026 trên khắp Canada, Mexico và Mỹ. Đáng chú ý nhất trong danh mục cấm là kèn vuvuzela - biểu tượng âm thanh từng gây tranh cãi dữ dội tại kỳ đại hội trên đất Nam Phi.

FIFA cấm kèn vuvuzela xuất hiện ở World Cup 2026.

Theo thông báo mới nhất, không chỉ vuvuzela mà các loại còi, còi hơi và tất cả thiết bị gây tiếng ồn quá mức đều không được phép xuất hiện. Quyết định này nhằm bảo vệ sự tập trung của cầu thủ và đảm bảo hệ thống âm thanh thông báo trong sân vận động được vận hành hiệu quả nhất.

Tây Ban Nha và Đức hoàn thiện bộ khung chiến thuật

Về khía cạnh chuyên môn, các ông lớn châu Âu đang gấp rút hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng. Sau trận hòa trước Iraq tại thành phố A Coruna, huấn luyện viên Luis de la Fuente của đội tuyển Tây Ban Nha xác nhận đã tìm ra đội hình tối ưu cho trận ra quân gặp Cape Verde.

"Chúng tôi cần phân phối khối lượng vận động hợp lý, nhưng về cơ bản, ban huấn luyện đã xác định được bộ khung đá chính cho trận mở màn", ông De la Fuente chia sẻ. Chiến lược gia này nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì nhịp độ sau quá trình thử nghiệm nhân sự.

Trong khi đó, tại đại bản doanh đội tuyển Đức, HLV Julian Nagelsmann đã dành những lời khen ngợi đặc biệt cho tiền vệ Kai Havertz. Ngôi sao đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh được kỳ vọng sẽ trở thành hạt nhân trong lối chơi của "Cỗ xe tăng" mùa hè này.

HLV Nagelsmann tin tưởng Havertz.

HLV Nagelsmann khẳng định: "Kai sẽ bay thẳng đến Mỹ để tham gia cùng chúng tôi. Cậu ấy đang rất háo hức và với phẩm chất toàn diện hiện có, tôi tin chắc cậu ấy sẽ thi đấu cực kỳ bùng nổ".

Rắc rối thị thực của Breel Embolo và điểm nhấn văn hóa

Đội tuyển Thụy Sĩ vừa đón nhận tin vui khi tiền đạo chủ lực Breel Embolo đã chính thức nhận được thị thực nhập cảnh vào Mỹ. Trước đó, quá trình này bị trì hoãn hai ngày do cơ quan chức năng Mỹ cần xác minh các hồ sơ pháp lý liên quan đến một vi phạm không mang tính bạo lực của anh từ năm 2018.

Về phần hội, ban tổ chức cũng xác nhận sự góp mặt của nữ ca sĩ Shakira. Ngôi sao người Colombia sẽ biểu diễn ca khúc chủ đề mang tên "Dai Dai" cùng Burna Boy tại lễ khai mạc diễn ra ở Mexico. Đây là lần tiếp theo Shakira góp giọng tại một kỳ World Cup, khẳng định vị thế "nữ hoàng" của các sự kiện bóng đá lớn.

Đáng chú ý ở chiến dịch quảng bá, thương hiệu Nike đã tung ra đoạn phim "rip the script" với sự góp mặt của Cole Palmer. Tuy nhiên, sự xuất hiện này gây ra nhiều bàn tán khi tiền vệ của Chelsea vừa bị HLV Thomas Tuchel gạch tên khỏi danh sách chính thức của đội tuyển Anh tham dự World Cup 2026.