FIFA cảnh báo bóng đá Hàn Quốc: Đã đến lúc khép lại kỷ nguyên Son Heung-min FIFA đánh giá tuyển Hàn Quốc cần tái thiết toàn diện sau khi bị loại sớm tại World Cup 2026, trong bối cảnh thủ lĩnh Son Heung-min bước sang tuổi 34.

Hành trình của tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã khép lại bằng một nốt trầm khi đội bóng xứ kim chi phải dừng bước ngay từ vòng bảng. Báo cáo đánh giá kỹ thuật mới nhất từ FIFA không chỉ vạch ra những lỗ hổng chuyên môn mà còn phát đi thông điệp đanh thép: Bóng đá Hàn Quốc bắt buộc phải thực hiện cuộc cải tổ toàn diện và chấp nhận sự thật rằng kỷ nguyên phụ thuộc vào Son Heung-min đã đi đến hồi kết.

Son Heung-min không còn đủ sức gánh vác tuyển Hàn Quốc sau World Cup 2026.

Cơn ác mộng tại World Cup 2026 và sự sụp đổ về chiến thuật

Trong bản đánh giá toàn diện về 9 đại diện châu Á tranh tài trên đất Mỹ - Canada - Mexico, FIFA xếp Hàn Quốc vào nhóm những đội bóng gây thất vọng nhất. Sự khởi đầu đầy hứa hẹn bằng chiến thắng 2-1 trước CH Czech hoá ra chỉ là điểm sáng duy nhất. Ở hai lượt trận tiếp theo, tập thể dưới quyền HLV Hong Myung-bo liên tiếp gục ngã trước Mexico và Nam Phi cùng với tỷ số 0-1.

FIFA chỉ ra rằng niềm vui của đại diện Đông Á "chỉ kéo dài trong trận ra quân", trước khi hệ thống chiến thuật bộc lộ sự thiếu sáng tạo và khả năng tranh chấp sụt giảm nghiêm trọng. Việc không thể giành vé vào vòng knock-out đánh dấu lần thứ ba trong bốn kỳ World Cup gần nhất (2014, 2018 và 2026), Hàn Quốc phải xách vali về nước sớm. Kết quả thất vọng này nhanh chóng dẫn đến làn sóng biến động trên băng ghế huấn luyện khi HLV Hong Myung-bo nộp đơn từ chức.

Khép lại lối chơi phụ thuộc vào Son Heung-min

Báo cáo của FIFA nhấn mạnh gốc rễ vấn đề nằm ở mô hình vận hành quá phụ thuộc vào Son Heung-min trong suốt một thập kỷ qua. Ở tuổi 34, chân sút biểu tượng này không còn duy trì được nền tảng thể lực sung mãn hay khả năng bùng nổ để một mình gánh vác trọng trách của cả quốc gia tại đấu trường đỉnh cao.

Sự sa sút phong độ theo thời gian của Son Heung-min vô tình khiến tuyển Hàn Quốc trở nên dễ bị bắt bài khi các đối thủ phong tỏa thành công ngòi nổ chính này. Việc thiếu vắng các phương án tấn công vệ tinh đủ chất lượng đã đẩy đội bóng vào thế bế tắc hoàn toàn trong các cuộc đối đầu trực tiếp.

Lee Kang-in và ngọn đuốc mở đường cho tương lai

Dù đưa ra bức tranh ảm đạm về hiện tại, FIFA nhận định bóng đá Hàn Quốc vẫn sở hữu những hạt giống tiềm năng để gieo mầm cho chu kỳ thành công mới. Trọng tâm của cuộc tái thiết này được đặt lên vai Lee Kang-in, tiền vệ được kỳ vọng sẽ trở thành nhạc trưởng mới, làm hạt nhân xây dựng lối chơi cho đội tuyển.

Mục tiêu ngắn hạn của bóng đá xứ kim chi là hoàn thiện cấu trúc nhân sự mới hướng tới Asian Cup 2027, trước khi phục hưng vị thế tại World Cup 2030. Tuy nhiên, nếu Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc không thể thiết lập một lộ trình phát triển bài bản và tìm ra những thủ lĩnh thực sự ở giai đoạn chuyển giao này, rủi ro rơi vào trạng thái khủng hoảng kéo dài là điều hoàn toàn có thể xảy ra.