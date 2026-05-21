FIFA cập nhật lại nhóm hạt giống U17 World Cup: U17 Việt Nam chính thức xuất hiện Sau sự can thiệp kịp thời từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), FIFA đã khắc phục lỗi kỹ thuật và xác nhận vị trí của thầy trò HLV Cristiano Roland tại nhóm hạt giống số 4.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa thực hiện đính chính quan trọng trên trang thông tin điện tử chính thức liên quan đến danh sách phân nhóm hạt giống cho vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026. Động thái này diễn ra ngay sau khi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phát hiện và kiến nghị về sự cố hiển thị thiếu sót tên của đội tuyển U17 Việt Nam.

Sự cố kỹ thuật và phản ứng chuyên nghiệp từ VFF

Trước đó, cộng đồng người hâm mộ bóng đá Việt Nam bất ngờ khi danh sách 4 nhóm hạt giống được công bố trên website FIFA không có tên U17 Việt Nam. Sự cố này gây ra nhiều thắc mắc, bởi đội tuyển của HLV Cristiano Roland đã giành vé chính thức tới Qatar sau màn trình diễn ấn tượng tại giải U17 châu Á, nơi đội đứng đầu bảng C và lọt vào tới vòng tứ kết.

U17 Việt Nam sẵn sàng cho giải U17 World Cup.

Đại diện VFF cho biết, ngay khi nhận thấy lỗi hiển thị trên trang chủ FIFA, các bộ phận chuyên môn đã lập tức liên hệ với đối tác quản lý hệ thống của FIFA để yêu cầu cập nhật. Đáng lưu ý, trong các văn bản kỹ thuật và thông cáo báo chí chính thức gửi tới các liên đoàn thành viên trước đó, FIFA vẫn ghi nhận đầy đủ tư cách tham dự của Việt Nam. Điều này khẳng định đây thuần túy là một sai sót về mặt dữ liệu trên nền tảng web công cộng.

Vị thế của U17 Việt Nam tại nhóm hạt giống số 4

Sau khi tiếp nhận phản hồi, FIFA đã nhanh chóng bổ sung U17 Việt Nam vào danh sách nhóm hạt giống số 4. Tại đây, đại diện Đông Nam Á đứng chung nhóm với các đội bóng đến từ nhiều châu lục khác nhau như Trung Quốc, Uruguay, Tanzania, Algeria, Hy Lạp, Romania và Serbia.

FIFA mau chóng cập nhập nhóm hạt giống cho lễ bốc thăm.

Việc phân định nhóm hạt giống này dựa trên các tiêu chí chuyên môn và thành tích tại các giải đấu châu lục trước đó. Với việc nằm ở nhóm 4, U17 Việt Nam chắc chắn sẽ đối đầu với những đối thủ mạnh từ các nhóm hạt giống số 1, 2 và 3, hứa hẹn những thử thách lớn nhưng cũng là cơ hội cọ xát quý giá tại đấu trường thế giới.

Hướng tới lễ bốc thăm lịch sử tại Zurich

Theo thông báo mới nhất, lễ bốc thăm chia bảng FIFA U17 World Cup 2026 sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 21/5 tại Zurich, Thụy Sĩ. Đây là kỳ World Cup có quy mô mở rộng với 48 đội bóng xuất sắc nhất thế giới tham dự, được chia thành 12 bảng đấu (mỗi bảng 4 đội).

Sự kiện này đánh dấu một cột mốc lịch sử đối với bóng đá nước nhà khi đây là lần đầu tiên một đội tuyển U17 của Việt Nam giành quyền tham gia ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ở lứa tuổi này. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam đang kỳ vọng sẽ tạo nên những bất ngờ thú vị tại Qatar vào năm tới.