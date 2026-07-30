FIFA chính thức điều tra tuyển Argentina sau chuỗi bê bối tại World Cup 2026 FIFA mở cuộc điều tra diện rộng nhắm vào đội tuyển Argentina do các thông điệp chính trị cùng hàng loạt hành vi bạo lực ở trận chung kết World Cup 2026.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã chính thức mở cuộc điều tra quy mô lớn nhắm vào các thành viên của đội tuyển quốc gia Argentina sau hàng loạt sự cố nghiêm trọng tại World Cup 2026. Các cáo buộc bao gồm vi phạm quy tắc đạo đức, hành vi phân biệt chủng tộc và bùng nổ bạo lực sân cỏ sau các trận đấu với tuyển Anh và Tây Ban Nha.

Argentina sẽ bị FIFA điều tra. Ảnh: Getty.

Thông điệp chính trị châm ngòi căng thẳng

Tâm điểm đầu tiên của cuộc điều tra xuất phát từ chiến thắng kịch tính của Argentina trước tuyển Anh ở trận bán kết. Ngay khi trận đấu kết thúc, các cầu thủ đại diện Nam Mỹ đã giăng một biểu ngữ mang dòng chữ: ‘Las Malvinas son Argentinas’ (Quần đảo Falkland là của Argentina).

Hành động này đụng chạm trực tiếp đến tranh chấp chủ quyền biển đảo kéo dài giữa Argentina và Vương quốc Anh, nguyên nhân từng dẫn đến cuộc xung đột quân sự 44 năm trước. Căn cứ theo Điều 13 trong Bộ luật Kỷ luật của FIFA, việc truyền tải các thông điệp mang tính chất phi thể thao hoặc chính trị trong các sự kiện bóng đá chính thức là hành vi bị nghiêm cấm hoàn toàn.

Bên cạnh vi phạm của dàn cầu thủ, cơ quan quản lý bóng đá thế giới cũng đang thu thập thêm tư liệu về chuỗi hành vi phân biệt chủng tộc, lăng mạ đối thủ và ném vật thể lạ xuống sân từ phía cổ động viên Argentina trong suốt hành trình diễn ra giải đấu.

Xung đột bạo lực bùng nổ sau trận chung kết với Tây Ban Nha

Bên cạnh những tranh cãi mang màu sắc chính trị, hình ảnh tiêu cực nhất của tuyển Argentina xuất hiện ngay sau tiếng còi mãn cuộc trận chung kết với Tây Ban Nha. Một vụ ẩu đả quy mô lớn đã xảy ra giữa thành viên hai đội, biến sân khấu lớn nhất thế giới thành cảnh hỗn loạn.

Theo báo cáo chi tiết từ ban tổ chức, hậu vệ Nahuel Molina đã chủ động tấn công đội trưởng Rodri bên phía Tây Ban Nha. Trong khi đó, tiền vệ Leandro Paredes bị ghi hình lại cảnh bóp cổ Eric Garcia rồi vật ngã tiền vệ trẻ Gavi xuống mặt cỏ. Thậm chí, căng thẳng còn lan sang cả ban huấn luyện khi trợ lý Roberto Ayala bị ghi nhận đã đấm vào mặt Dani Olmo trong cuộc tranh cãi gay gắt.

Đáng chú ý, không chỉ riêng đại diện Nam Mỹ bị đưa vào tầm ngắm. Tiền vệ Gavi của Tây Ban Nha cũng nằm trong danh sách xem xét kỷ luật do có những hành vi phi thể thao trong lúc xô xát bùng nổ.

Đối mặt án phạt nặng nề từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới

FIFA khẳng định sẽ đánh giá toàn diện các báo cáo kỹ thuật từ đội ngũ giám sát, trọng tài và an ninh trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng. Nếu các cáo buộc được chứng minh là chính xác, Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) sẽ phải đối mặt với những khoản tiền phạt tài chính rất lớn.

Hơn thế nữa, các nhân tố trụ cột như Leandro Paredes hay Nahuel Molina đang đối diện với nguy cơ nhận án treo giò dài hạn ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Đây sẽ là tổn thất lực lượng nghiêm trọng đối với đội bóng áo sọc trắng-xanh trong các chiến dịch quốc tế tiếp theo.