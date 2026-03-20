FIFA chính thức phê duyệt ASEAN Cup: Bước ngoặt lịch sử cho bóng đá Đông Nam Á Giải đấu mới mang tên FIFA ASEAN Cup sẽ chính thức khởi tranh từ năm 2026, thuộc hệ thống FIFA Days và hứa hẹn đưa bóng đá khu vực vươn tầm thế giới.

Hội đồng FIFA vừa đưa ra một quyết định mang tính lịch sử tại cuộc họp quan trọng ở Zurich (Thụy Sĩ) khi chính thức phê duyệt tổ chức giải đấu mới mang tên FIFA ASEAN Cup. Đây được xem là cột mốc thay đổi hoàn toàn vị thế của bóng đá Đông Nam Á, giúp khu vực này thoát khỏi cái mác "vùng trũng" và tiến gần hơn đến các tiêu chuẩn chuyên môn toàn cầu.

Kỷ nguyên mới trong hệ thống FIFA Days

Điểm khác biệt lớn nhất và cũng là quan trọng nhất của FIFA ASEAN Cup so với các giải đấu trước đây là việc được đưa vào khung FIFA Days chính thức. Theo thể thức mới áp dụng từ năm 2026, cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới sẽ gộp các quãng nghỉ quốc tế cuối năm thành một đợt kéo dài 3 tuần, từ ngày 21/9 đến 6/10.

Trong khoảng thời gian này, mỗi đội tuyển được phép thi đấu tối đa 4 trận. Việc nằm trong hệ thống FIFA Days đồng nghĩa với việc các trận đấu tại ASEAN Cup sẽ được tính điểm xếp hạng thế giới với hệ số cao. Đây là lợi thế cực lớn giúp các đội tuyển trong khu vực cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA, thay vì chỉ mang tính chất cọ xát như các giải giao hữu thông thường.

Thử thách thể lực và mật độ thi đấu dày đặc

Năm 2026 hứa hẹn sẽ là một năm đầy bận rộn đối với các ngôi sao bóng đá khu vực. FIFA ASEAN Cup sẽ khởi tranh ngay sau khi ASEAN Hyundai Cup (tên gọi mới của AFF Cup) kết thúc. Cụ thể, giải vô địch truyền thống của khu vực dự kiến diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8, ngay sau đó chỉ vài tuần là sân chơi mới của FIFA.

Sự chồng chéo và liên tiếp của hai giải đấu lớn đòi hỏi các đội tuyển phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chiều sâu đội hình cũng như nền tảng thể lực. Tuy nhiên, đổi lại là sự kịch tính và mật độ bóng đá đỉnh cao chưa từng có dành cho người hâm mộ.

Tầm nhìn chiến lược từ Zurich

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định giải đấu không chỉ đơn thuần là một sân chơi thể thao mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết khu vực. Với thị trường năng động gồm hơn 700 triệu người hâm mộ, Đông Nam Á đang là trọng tâm trong chiến lược khai thác tiềm năng khổng lồ của FIFA.

Đối với Đội tuyển Việt Nam, với tư cách là một trong những thế lực hàng đầu khu vực, FIFA ASEAN Cup là cơ hội vàng để khẳng định vị thế quân vương. Việc được thi đấu trong một giải đấu có sự bảo chứng của FIFA sẽ giúp các cầu thủ tích lũy bản lĩnh quốc tế và tiếp cận gần hơn với trình độ bóng đá đỉnh cao của châu lục cũng như thế giới.