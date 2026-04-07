FIFA đối mặt bài toán khó: Kịch bản nào nếu Iran rút lui khỏi World Cup 2026? Yêu cầu thi đấu tại Mexico thay vì Mỹ của Iran đang đẩy bảng G vào tình trạng hỗn loạn, buộc FIFA phải cân nhắc phương án thay thế từ khu vực châu Á.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi đội tuyển Iran chính thức đề nghị chuyển toàn bộ các trận đấu của họ tại World Cup 2026 sang Mexico. Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang, quyết định của FIFA không chỉ ảnh hưởng đến lịch thi đấu mà còn tác động trực tiếp đến tính công bằng và an ninh của giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Iran chưa chắc sẽ dự World Cup 2026.

Xung đột địa chính trị đẩy World Cup vào thế khó

Lịch sử World Cup chưa từng ghi nhận tiền lệ một quốc gia đăng cai lại đang trong tình trạng xung đột vũ trang với một đội tuyển tham dự. Iran đã đề xuất chuyển các trận đấu vòng bảng của mình từ hai thành phố Los Angeles và Seattle (Mỹ) sang các địa điểm tại Mexico để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, FIFA cho đến nay vẫn bác bỏ yêu cầu xáo trộn lịch trình vào phút chót, bất chấp những áp lực ngày càng tăng từ phía Tehran.

Vấn đề trở nên phức tạp hơn khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thay đổi quan điểm vào tháng 3, cho rằng việc Iran tham dự là "không phù hợp" vì lý do an toàn. Phản ứng trước động thái này, Bộ trưởng Thể thao Iran Ahmad Donyamali tuyên bố việc đội tuyển quốc gia nước này bay tới Mỹ là điều bất khả thi trong bối cảnh các cuộc không kích vẫn đang diễn ra.

Iran muốn đổi địa điểm thi đấu ra khỏi nước Mỹ.

Tại sao FIFA từ chối thay đổi địa điểm?

Về mặt lý thuyết, FIFA có quyền điều chỉnh lịch thi đấu, nhưng thực tế hậu cần là một rào cản khổng lồ. Vé cho các trận đấu tại Los Angeles và Seattle đã được bán hết từ lâu. Việc tước quyền đăng cai của các thành phố này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn bị coi là thiếu công bằng với những địa phương đã chuẩn bị trong nhiều năm.

Bên cạnh đó, ngay cả khi Iran được thi đấu vòng bảng tại Mexico, họ vẫn đối mặt với khả năng phải sang Mỹ nếu lọt vào vòng loại trực tiếp. FIFA hiện đang giữ vững lập trường trung lập chính trị, yêu cầu tất cả các đội phải tuân thủ lịch trình đã công bố từ tháng 12 năm trước.

Kịch bản thay thế và tác động đến bảng G

Nếu Iran chính thức tuyên bố bỏ giải hoặc bị đình chỉ do không thể đảm bảo sự hiện diện, FIFA sẽ phải kích hoạt phương án khẩn cấp:

Suất thay thế: Do Iran vượt qua vòng loại khu vực châu Á (AFC), một đội tuyển khác từ châu lục này sẽ được đôn lên thay thế dựa trên bảng xếp hạng hoặc thành tích vòng loại gần nhất.

Tình trạng các đối thủ: New Zealand và Bỉ, hai đội cùng nằm ở Bảng G, hiện đang rơi vào trạng thái "thấp thỏm". Cả hai liên đoàn bóng đá này đều xác nhận vẫn tiếp tục chuẩn bị cho các trận đấu tại Los Angeles theo đúng kế hoạch nhưng không loại trừ các thay đổi đột ngột.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vừa qua đã có cuộc gặp gỡ đội tuyển Iran tại Thổ Nhĩ Kỳ để khẳng định sự hỗ trợ tối đa về mặt chuyên môn. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất hiện nay không nằm ở bóng đá mà là các hạn chế đi lại khắt khe và việc cấp thị thực từ chính phủ Mỹ. Trong trường hợp Iran thực sự đến Mỹ, an ninh sẽ được thắt chặt ở mức độ cao nhất để bảo vệ cầu thủ và cộng đồng người Mỹ gốc Iran dự kiến sẽ đổ về sân vận động để cổ vũ đội tuyển quê hương.