FIFA đối mặt yêu cầu giải trình vụ hoãn án thẻ đỏ cho Folarin Balogun tại World Cup Group of Copenhagen phát hiện dấu hiệu bất thường trên thị trường cược liên quan đến Folarin Balogun, trong khi Na Uy khiếu nại can thiệp chính trị.

Trận thua 1-4 của đội tuyển Mỹ trước Bỉ tại vòng 16 đội World Cup 2026 đang trở thành tâm điểm của một cuộc khủng hoảng tính chính trực. Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) liên tục phải đối mặt với các yêu cầu giải trình sau những diễn biến bất thường xung quanh quyết định tạm hoãn án treo giò dành cho tiền đạo Folarin Balogun.

Dấu hiệu bất thường trên thị trường dự đoán

Group of Copenhagen, tổ chức giám sát cá cược độc lập, đã chính thức đưa trận đấu giữa Mỹ và Bỉ vào danh sách cảnh báo. Cơ quan này phát ra tín hiệu "thẻ vàng" cho 7 trận đấu tại World Cup 2026, trong đó nhấn mạnh sự bất thường kỳ lạ xuất hiện trên thị trường dự đoán với câu hỏi: "Folarin Balogun có ra sân trước Bỉ hay không?".

Việc Balogun được tạm hoãn án treo giò dấy lên những tranh cãi. Ảnh: Getty Images.

Theo báo cáo từ Group of Copenhagen, trong lịch sử World Cup từng ghi nhận 14 cầu thủ khác nhận thẻ đỏ, nhưng không hề có bất kỳ thị trường dự đoán tương tự nào được mở ra. Sự xuất hiện của loại hình giao dịch này ngay trước thời điểm quyết định chính thức được công bố đã đặt ra nhiều nghi vấn lớn về nguy cơ rò rỉ thông tin hoặc thao túng.

Sự can thiệp chính trị và làn sóng phản đối từ châu Âu

Rắc rối của Folarin Balogun bắt nguồn từ tấm thẻ đỏ trực tiếp mà tiền đạo 25 tuổi này phải nhận trong trận đấu gặp Bosnia và Herzegovina ở vòng 32 đội. Mọi chuyện nhanh chóng vượt ra khỏi phạm vi chuyên môn khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai thúc giục FIFA hủy bỏ án phạt.

Ngay sau đó, ban tổ chức giải đấu đã đưa ra phán quyết hy hữu: đình chỉ hiệu lực án cấm thi đấu một trận của Balogun cho đến khi World Cup 2026 kết thúc. Nhờ vậy, chân sút này đủ điều kiện đá chính trong cuộc đối đầu với Bỉ.

Quyết định này lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ Liên đoàn Bóng đá Na Uy (NFF). NFF tuyên bố gửi đơn khiếu nại chính thức lên Ủy ban Đạo đức FIFA để làm rõ hành vi can thiệp của ông Donald Trump vào quy trình chuyên môn. Chủ tịch NFF Lise Klaveness bức xúc phát biểu:

"Việc bẻ cong luật lệ như thế này là một bước đi nguy hiểm đe dọa toàn bộ trò chơi. Chúng ta đều biết phán quyết này bị ảnh hưởng từ các thế lực bên ngoài thay vì tuân thủ đúng quy trình."

FIFA khẳng định tính độc lập của phán quyết

Đứng trước làn sóng chỉ trích mạnh mẽ, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino lên tiếng bảo vệ quyết định của tổ chức. Ông khẳng định Ủy ban Kỷ luật đã làm việc hoàn toàn độc lập và đưa ra phán quyết dựa trên các quy định hiện hành, đồng thời nhấn mạnh tính tự chủ là giá trị sống còn đối với uy tín của bóng đá thế giới.

Mặc dù vậy, việc Group of Copenhagen gửi yêu cầu giải trình chính thức cùng đơn khiếu nại từ NFF đang đẩy FIFA vào vị thế phải đưa ra những minh chứng thuyết phục. Dư luận toàn cầu hiện trông đợi vào báo cáo chi tiết cuối cùng để làm sáng tỏ tính minh bạch đằng sau trường hợp của Folarin Balogun.