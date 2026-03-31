FIFA hâm nóng màn tái đấu kịch tính giữa Việt Nam và Malaysia tại Thiên Trường Trang chủ FIFA World Cup gợi lại ký ức về cuộc lội ngược dòng lịch sử của tuyển Việt Nam trước Malaysia, hứa hẹn trận cầu hấp dẫn tại vòng loại Asian Cup 2027.

Trước thềm màn đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027, không khí trận đấu đã sớm được đẩy lên cao trào khi trang fanpage chính thức của FIFA World Cup bất ngờ đăng tải thông điệp chào đón cuộc thư hùng này. Với dòng trạng thái "Gặp lại đối thủ quen" kèm hình ảnh tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức trong pha tranh chấp quyết liệt, FIFA đã khơi lại mối lương duyên đầy biến động giữa hai nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á.

Sức nóng từ sự công nhận quốc tế

Động thái này của FIFA không đơn thuần là một bài đăng truyền thông thường nhật mà còn cho thấy tầm ảnh hưởng của cặp đấu Việt Nam - Malaysia đối với người hâm mộ khu vực. Hình ảnh Nguyễn Hoàng Đức - nhạc trưởng của hàng tiền vệ Việt Nam - trở thành biểu trưng cho sự quyết tâm của đội chủ sân Thiên Trường trong lần tái đấu này.

Động thái đáng chú ý từ FIFA. Ảnh chụp màn hình.

Bước ngoặt từ quyết định của AFC

Cuộc đối đầu tới đây gợi nhớ đến một trong những kịch bản khó tin nhất lịch sử vòng loại. Ở trận lượt đi, thầy trò HLV Kim Sang Sik từng nếm trải cảm giác thất bại nặng nề với tỷ số 0-4 trên sân khách. Tuy nhiên, cục diện bảng đấu đã đảo ngược hoàn toàn sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vào cuộc điều tra.

Cụ thể, Malaysia bị phát hiện sử dụng tới 7 cầu thủ nhập tịch không hợp lệ. Theo quy định nghiêm ngặt của AFC, đội bóng này đã bị xử thua 0-3. Bước ngoặt pháp lý này không chỉ giúp Việt Nam đòi lại 3 điểm mà còn đưa đội tuyển vươn lên dẫn đầu bảng F, qua đó chính thức giành vé tham dự VCK Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia sớm hơn dự kiến.

Việt Nam chuẩn bị tái đấu Malaysia. Ảnh: VFF.

Trận chiến vì danh dự tại Thiên Trường

Mặc dù tấm vé đi tiếp đã nằm chắc trong tay, nhưng tính chất kịch tính của trận đấu tại Thiên Trường không hề giảm sút. Đây là cơ hội để tuyển Việt Nam chứng minh rằng chiến thắng của họ không chỉ đến từ những quyết định trên bàn giấy mà còn là sự vượt trội thực sự về mặt chuyên môn trên sân cỏ.

Bên cạnh đó, trận đấu cũng là dịp để các ngôi sao như Nguyễn Hoàng Đức khẳng định lại phong độ và đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ sau những biến động vừa qua. Trong bối cảnh HLV Kim Sang Sik đang nỗ lực xây dựng một triết lý chơi bóng mới, màn trình diễn trước đối thủ đầy duyên nợ như Malaysia sẽ là thước đo chính xác nhất cho sự tiến bộ của đội tuyển.