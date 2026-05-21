FIFA nhầm lẫn hy hữu tên U17 Việt Nam trước lễ bốc thăm U17 World Cup 2026 Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) gây xôn xao khi điền sai tên U17 Việt Nam trong danh sách hạt giống World Cup 2026, ngay trước giờ bốc thăm tại Zurich.

Chỉ vài giờ trước khi lễ bốc thăm chia bảng FIFA U17 World Cup 2026 diễn ra tại Zurich (Thụy Sĩ), một sự cố hy hữu đã xảy ra khi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) công bố danh sách hạt giống thiếu chính xác. Đáng chú ý, đội tuyển U17 Việt Nam đã bị "bỏ quên" một cách khó hiểu dù đã chính thức giành quyền tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh dành cho lứa tuổi trẻ.

Sự cố nhầm lẫn hy hữu từ FIFA

Trong văn bản phân nhóm hạt giống cho 48 đội tuyển tham dự được công bố vào sáng 21/5, tên của U17 Việt Nam hoàn toàn biến mất khỏi danh sách. Thay vào đó, FIFA lại ghi tên U17 Yemen – đội bóng Tây Á vừa thất bại trước chính thầy trò HLV Cristiano Roland tại vòng chung kết U17 châu Á 2026.

Sai sót này không chỉ dừng lại ở trường hợp của Việt Nam. U17 Trung Quốc, đội bóng đã xuất sắc lọt vào tới trận chung kết châu Á, cũng không xuất hiện trong danh sách của FIFA. Vị trí của họ được thay thế bằng U17 Indonesia, đội tuyển thậm chí đã dừng bước ngay từ vòng loại.

U17 Việt Nam sẽ tham dự đấu trường thế giới vào cuối năm.

Diện mạo mới của U17 World Cup 2026

VCK U17 World Cup 2026 tổ chức tại Qatar (từ 19/11 đến 13/12) đánh dấu cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên mở rộng quy mô lên 48 đội bóng. Theo thể thức mới, các đội sẽ được chia vào 12 bảng đấu. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng knock-out.

Dựa trên bảng xếp hạng thành tích lịch sử tại các kỳ giải gần nhất, U17 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 4. Với vị trí này, Việt Nam sẽ tránh được các đối thủ cùng khu vực châu Á nhưng lại đối mặt với kịch bản rơi vào bảng tử thần với sự góp mặt của những cường quốc bóng đá như Brazil, Tây Ban Nha hay Argentina.

Nền tảng từ công tác đào tạo trẻ

Bất chấp những sai sót về mặt thủ tục từ phía FIFA, việc giành vé dự World Cup vẫn được xem là thành tựu vang dội của bóng đá trẻ Việt Nam. Ngay trước thềm lễ bốc thăm, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã gửi thư tri ân đến các câu lạc bộ và trung tâm đào tạo trẻ trên cả nước.

Sự thành công của lứa cầu thủ hiện tại là kết quả từ quá trình đào tạo bài bản của các đơn vị như Hà Nội, PVF, Thể Công Viettel, SLNA hay Đông Á Thanh Hóa. Đây chính là nguồn cung cấp nhân lực chủ chốt, giúp đội hình của HLV Cristiano Roland có đủ bản lĩnh để bước ra đấu trường thế giới với tâm thế tự tin nhất.