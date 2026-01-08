FIFA rút kế hoạch bán cổ phần World Cup 20 tỷ USD sau làn sóng phản đối dữ dội Chủ tịch FIFA Gianni Infantino chính thức hủy dự án bán 20% cổ phần thương mại World Cup trị giá 20 tỷ USD trước nguy cơ UEFA tẩy chay và sự nổi dậy nội bộ.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vừa chính thức tuyên bố từ bỏ đề xuất bán cổ phần các giải đấu thương mại của cơ quan này, bao gồm cả World Cup. Quyết định rút lui đột ngột diễn ra sau cuộc nổi dậy nội bộ chưa từng có cùng lời đe dọa tẩy chay toàn diện từ Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) và sự phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn châu lục khác.

Gianni Infantino phải hủy bỏ dự án thương mại hóa World Cup trước sức ép cực lớn.

Dự án 20 tỷ USD và nguồn cơn của cuộc khủng hoảng

Theo kế hoạch ban đầu do ông Infantino khởi xướng, FIFA sẽ tách toàn bộ mảng kinh doanh thương mại – bao gồm các giải World Cup và Club World Cup của cả nam lẫn nữ – thành một công ty con được định giá lên tới 20 tỷ USD. Trong đó, 20% cổ phần sẽ được bán cho các nhà đầu tư tư nhân.

Nhà đầu tư chủ chốt được xác định là một công ty quản lý quỹ tại New York do Joshua Kushner thành lập. Tuy nhiên, ý tưởng thương mại hóa giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh này đã vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt ngay khi thông tin rò rỉ.

Trong thông cáo phát đi vào tối muộn thứ Sáu, ông Infantino thừa nhận: "Đề xuất này sẽ không được tiếp tục thực hiện. Sau khi lắng nghe kỹ lưỡng mọi quan điểm, rõ ràng dự án này đã tạo ra những chia rẽ sâu sắc. Bất kể mức độ ủng hộ ra sao, nó không còn phù hợp với mục tiêu ban đầu đã đề ra nữa."

Cú đòn từ nội bộ: Cố vấn từ chức, Giám đốc tố bị lừa dối

Quyết định "quay xe" diễn ra sau khi nội bộ thượng tầng FIFA bùng nổ mâu thuẫn. Ông Carlos Cordeiro, đại diện FIFA trong Nhóm công tác Nhà Trắng về World Cup và là cựu lãnh đạo Goldman Sachs, đã công khai từ chức cố vấn cho Infantino. Ông Cordeiro tuyên bố không thể đứng nhìn FIFA bán cổ phần World Cup và kêu gọi các quan chức khác lên tiếng.

Chỉ vài giờ sau, Giám đốc điều hành FIFA Kevin Lamour – một cộng sự lâu năm của Infantino từ thời ở UEFA – đã gửi tuyên bố tới hãng tin AP. Ông Lamour tố cáo các nhân viên FIFA bị lừa dối bởi sự thiếu minh bạch của Chủ tịch trong nhiều tháng lập kế hoạch.

"Đây là dự án của riêng một cá nhân," ông Lamour nhấn mạnh. "Dự án này không chỉ phải dừng lại, mà đã đến lúc các nhà lãnh đạo chính trị của bóng đá phải tự đặt ra những câu hỏi đúng đắn và đưa ra những quyết định sáng suốt."

Infantino đối mặt với làn sóng phản đối dữ dội từ các liên đoàn thành viên.

UEFA đe dọa tẩy chay và sức ép liên lục địa

Bên cạnh cuộc khủng hoảng niềm tin nội bộ, sức ép từ các tổ chức quản lý bóng đá khu vực mang tính quyết định. 55 quốc gia thành viên của UEFA đã đồng lòng nhất trí tẩy chay World Cup cùng toàn bộ giải đấu do FIFA tổ chức. Quyết định này đe dọa trực tiếp đến giải World Cup U20 nữ dự kiến diễn ra vào ngày 5/9 tại Ba Lan.

UEFA đưa ra tuyên bố đanh thép: "Có những thứ đơn giản là quá quan trọng để có thể đem ra rao bán. Đây không chỉ là thất bại thảm hại trong công tác lãnh đạo, mà còn là sự thoái thác trách nhiệm của FIFA với tư cách là người bảo vệ bóng đá thế giới." Ngay sau đó, Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (Concacaf) cùng Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) cũng đồng loạt lên tiếng phản đối.

Vị thế chính trị của Infantino bị lung lay

Thất bại của kế hoạch huy động vốn tư nhân đánh dấu bước lùi chiến lược lớn nhất của Gianni Infantino kể từ khi nhậm chức Chủ tịch FIFA vào năm 2016. Từng tái đắc cử không có đối thủ cạnh tranh vào các năm 2019 và 2023, Infantino hiện chỉ còn tối đa một nhiệm kỳ 4 năm theo điều lệ.

Thời hạn chót để các ứng viên đăng ký tranh cử chức Chủ tịch FIFA tiếp theo là ngày 18/11, trước cuộc bỏ phiếu chính thức tại Rabat (Morocco). Chiếc ghế quyền lực vốn rất vững chắc của Infantino giờ đây trở nên mong manh hơn bao giờ hết sau bài học đắt giá về sự bất mãn từ chính các cộng sự và liên đoàn thành viên.