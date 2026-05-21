FIFA thảo luận mở rộng World Cup 2030 lên 66 đội: Cơ hội lịch sử cho tuyển Việt Nam Sau bước ngoặt 48 đội tại World Cup 2026, FIFA đang cân nhắc nâng quy mô lên 66 đội vào năm 2030, mở ra cánh cửa rộng lớn cho các đội bóng như Việt Nam.

Bước ngoặt mới cho bản đồ bóng đá thế giới

Mặc dù vòng chung kết World Cup 2026 với quy mô 48 đội vẫn chưa diễn ra, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã bắt đầu những thảo luận mang tính bước ngoặt về việc tiếp tục mở rộng giải đấu. Ý tưởng nâng số đội tham dự lên 66 tại kỳ World Cup 2030 đang trở thành tâm điểm của giới mộ điệu, thắp sáng hy vọng dự ngày hội lớn nhất hành tinh cho những nền bóng đá đang phát triển như Việt Nam.

Ý tưởng mở rộng số đội tại World Cup 2030 đang nhận được nhiều sự ủng hộ.

Đề xuất mang tính đột phá từ Nam Mỹ

Động lực cho sự thay đổi này xuất phát từ đề xuất của Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL). Mục tiêu cốt lõi là xóa bỏ rào cản cho những quốc gia hiếm khi có cơ hội hít thở bầu không khí của sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh. Ban đầu, kế hoạch này chỉ dừng lại ở mức độ thăm dò, nhưng hiện đã nhận được sự đồng thuận và ủng hộ mạnh mẽ từ nhiều liên đoàn châu lục khác nhau.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tiếp tục khẳng định triết lý về tính đa dạng văn hóa trong bóng đá. Ông thường ví von World Cup không chỉ là một giải đấu chuyên môn đơn thuần, mà là một lễ hội toàn cầu. Việc mở rộng quy mô lên 48 đội vào năm 2026 đã cho thấy hiệu quả tức thì khi những đội bóng như Jordan, Uzbekistan hay Cape Verde lần đầu tiên chạm tay vào cơ hội lịch sử. Việc tiến tới con số 66 đội vào năm 2030 được xem là bước đi logic để hiện thực hóa tầm nhìn "bình đẳng hóa" bóng đá của FIFA.

Cánh cửa rộng mở cho đội tuyển Việt Nam

Với viễn cảnh World Cup có 66 đội, cơ hội để đội tuyển Việt Nam đua tranh sòng phẳng cho một suất tham dự trở nên khả thi hơn bao giờ hết. Nếu kế hoạch này được thông qua, tỷ lệ cạnh tranh tại khu vực châu Á sẽ giảm bớt áp lực đáng kể, cho phép các đội tuyển ở nhóm hạt giống tầm trung có thể mơ về một suất chính thức thay vì phải vượt qua những vòng loại khắc nghiệt với tỷ lệ chọi quá cao.

Theo nguồn tin từ tờ AS (Tây Ban Nha), FIFA sẽ không đưa ra quyết định vội vàng. Phán quyết cuối cùng về số lượng đội bóng tham dự kỳ đại hội năm 2030 — dự kiến tổ chức tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco — sẽ chỉ được công bố sau khi World Cup 2026 khép lại. Điều này giúp các nhà quản lý có đủ dữ liệu thực tế để đánh giá tác động về mặt chuyên môn, hậu cần lẫn kinh tế của một giải đấu có quy mô khổng lồ.

Thách thức trong công tác tổ chức tại châu Âu

Dù nhận được sự ủng hộ về mặt ý tưởng, công tác chuẩn bị cho World Cup 2030 đang đối mặt với những trở ngại cụ thể về mặt hạ tầng tại châu Âu. Tây Ban Nha, một trong ba nước chủ nhà chính, đang phải rà soát lại danh sách các địa điểm đăng cai. Đáng chú ý, Malaga đã chính thức không còn nằm trong kế hoạch, trong khi khả năng tổ chức của hai thành phố Bilbao và San Sebastian vẫn đang bị đặt dấu hỏi lớn.

World Cup 2030 là một kỳ đại hội đặc biệt trong lịch sử. Không chỉ diễn ra tại ba quốc gia Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco, giải đấu còn có sự tham gia của Argentina, Uruguay và Paraguay với vai trò tổ chức các trận đấu khai màn nhằm kỷ niệm 100 năm ra đời của giải đấu. Sự phức tạp về mặt địa lý này đòi hỏi FIFA phải tính toán cực kỳ kỹ lưỡng nếu muốn tích hợp thêm 18 đội bóng so với quy mô hiện tại, đảm bảo sự cân bằng giữa tính hấp dẫn của giải đấu và khả năng vận hành của nước chủ nhà.