FIFA treo giò Assim Madibo 5 trận sau pha vào bóng khiến Ismael Kone gãy chân Tiền vệ Assim Madibo của tuyển Qatar nhận án phạt nặng từ FIFA sau pha phạm lỗi bạo lực tại World Cup. Chấn thương nghiêm trọng của Ismael Kone để lại khoảng lặng lớn dù tinh thần thể thao đã được cả hai bên thể hiện sau đó.

Ủy ban Kỷ luật FIFA vừa chính thức ban hành án phạt cấm thi đấu 5 trận đối với tiền vệ Assim Madibo của đội tuyển quốc gia Qatar. Quyết định này được đưa ra sau một trong những khoảnh khắc gây ám ảnh nhất tại vòng bảng World Cup năm nay, khi pha vào bóng của Madibo khiến tiền vệ Ismael Kone bên phía Canada dính chấn thương cực kỳ nghiêm trọng.

Số 23 Qatar - Assim Madibo, bị FIFA cấm thi đấu 5 trận vì hành vi phạm lỗi thô bạo.

Khoảnh khắc kinh hoàng tại Vancouver

Sự việc xảy ra ở phút 51 trong trận đấu giữa Canada và Qatar tại Vancouver. Trong một nỗ lực truy cản từ phía sau, Assim Madibo đã thực hiện cú tắc bóng ác ý nhắm trực tiếp vào chân của Ismael Kone. Trọng tài chính ngay lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi tiền vệ số 23 của Qatar khỏi sân.

Hậu quả của pha va chạm là vô cùng nặng nề. Các báo cáo y tế xác nhận Ismael Kone đã bị gãy cả xương chày và xương mác ở chân trái. Hình ảnh Kone đau đớn trên sân khiến khán giả và cầu thủ hai đội không khỏi bàng hoàng. Dù vậy, trước khi rời sân trên cáng để đến thẳng phòng phẫu thuật, tiền vệ của đội chủ nhà vẫn cố gắng vẫy tay trấn an người hâm mộ trong tiếng reo hò cổ vũ tiếp sức của cả vận động trường.

Sự hối lỗi và tinh thần thể thao cao thượng

Trái ngược với tính chất bạo lực của pha bóng, phản ứng sau đó của Assim Madibo cho thấy sự hối hận tột độ. Tiền vệ này đã đổ gục xuống sân, chắp tay sau gáy và bật khóc nức nở trước khi được các đồng đội dìu vào đường hầm.

Huấn luyện viên Jesse Marsch của đội tuyển Canada tiết lộ một chi tiết đáng chú ý: ngay sau khi trận đấu kết thúc, Madibo đã trực tiếp tìm đến phòng thay đồ của đội chủ nhà để gửi lời xin lỗi chân thành đến Kone. Không dừng lại ở đó, Madibo cùng Bộ trưởng Thể thao Qatar đã đến bệnh viện thăm hỏi tình trạng sức khỏe của người đồng nghiệp. Buổi gặp gỡ có sự chứng kiến của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Canada, đánh dấu một cử chỉ đẹp giữa bối cảnh căng thẳng của giải đấu.

Liên đoàn bóng đá Qatar sau đó cũng công bố hình ảnh hai cầu thủ ôm nhau thắm thiết. Dù phải ngồi xe lăn với đôi chân bó bột, Ismael Kone vẫn xuất hiện bên đường biên trong trận đấu tiếp theo của Canada gặp Thụy Sĩ để tiếp lửa cho các đồng đội.

Hệ quả và những con số kỷ lục

Án phạt 5 trận đồng nghĩa với việc Assim Madibo chính thức chia tay World Cup 2026. Anh đã vắng mặt trong trận thua 1-3 của Qatar trước Bosnia và Herzegovina tại Seattle và sẽ tiếp tục thực hiện án treo giò trong các trận đấu quốc tế chính thức tiếp theo. Phía Qatar vẫn giữ quyền kháng cáo đối với quyết định này của FIFA.

Xét về mức độ nghiêm trọng trong lịch sử World Cup, án phạt dành cho Madibo dù nặng nhưng vẫn xếp sau một số trường hợp kinh điển khác. Kỷ lục hiện vẫn thuộc về Luis Suarez với án phạt 9 trận sau sự cố "cắn" Giorgio Chiellini năm 2014, và Mauro Tassotti với 8 trận đình chỉ sau pha đánh cùi chỏ khiến Luis Enrique gãy mũi năm 1994.

Thất bại 0-6 trước Canada cùng việc mất đi trụ cột tuyến giữa theo cách không mong muốn đã khép lại một hành trình đáng quên của Qatar tại giải đấu năm nay. Trong khi đó, với Ismael Kone, hành trình hồi phục sau ca phẫu thuật xương chày và xương mác sẽ là một thử thách lớn cho sự nghiệp của tiền vệ tài năng này.