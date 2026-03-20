FIFA vinh danh HLV Kim Sang Sik: Việt Nam giành vé Asian Cup 2027 sau biến cố của Malaysia Đội tuyển Việt Nam chính thức góp mặt tại VCK Asian Cup 2027 sau án phạt của AFC dành cho Malaysia, trong bối cảnh HLV Kim Sang Sik được FIFA ca ngợi là phù thủy.

Đội tuyển Việt Nam đã chính thức sở hữu tấm vé tham dự VCK Asian Cup 2027 sau một bước ngoặt pháp lý quan trọng từ Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC). Trong khi đó, tầm ảnh hưởng của HLV Kim Sang Sik tiếp tục được khẳng định khi cơ quan quyền lực cao nhất bóng đá thế giới - FIFA - dành những lời khen ngợi đặc biệt cho chiến lược gia người Hàn Quốc.

HLV Kim được FIFA dành nhiều lời khen ngợi.

Phép màu của "phù thủy" Kim Sang Sik và tấm vé Asian Cup

Trang fanpage chính thức của FIFA World Cup vừa gây chú ý khi đăng tải hình ảnh HLV Kim Sang Sik kèm biểu tượng chiếc mũ ảo thuật gia. FIFA tôn vinh những thay đổi tích cực mà ông mang lại cho bóng đá Việt Nam, gọi ông là người tạo ra những phép màu trong hành trình vừa qua.

Sự vinh danh này diễn ra ngay sau khi Việt Nam chính thức giành vé dự VCK Asian Cup 2027. Bước ngoặt đến từ việc AFC quyết định xử thua Malaysia 0-3 trong hai trận đấu do bê bối sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch không hợp lệ. Án phạt này đã trực tiếp thay đổi cục diện bảng đấu, mang về lợi thế tuyệt đối cho thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Malaysia triệu tập viện binh V-League để lách qua khe cửa hẹp

Dù đang đối mặt với án phạt nặng, đội tuyển Malaysia vẫn đang ráo riết chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam tại vòng loại cuối Asian Cup 2027. Huấn luyện viên Peter Cklamovski đã công bố danh sách 28 cầu thủ, trong đó đáng chú ý nhất là tiền vệ Endrick Dos Santos. Cầu thủ này hiện đang thi đấu tại V-League cho câu lạc bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh và được kỳ vọng sẽ mang lại am hiểu về bóng đá Việt Nam cho đội khách.

Malaysia tìm cách ''lách qua khe cửa hẹp'' giữa bê bối nhập tịch.

Bên cạnh việc chuẩn bị chuyên môn, Malaysia cũng đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp pháp lý để cứu vãn tấm vé dự Asian Cup sau khi bị AFC xử thua. Trong khi đó, một đối thủ khác là Bangladesh đã quyết định đến Hà Nội sớm hơn một tuần so với lịch thi đấu để thích nghi với thời tiết và mặt cỏ tại sân Hàng Đẫy.

Chuyển động nội binh và phản ứng từ khu vực

Ở cấp độ câu lạc bộ, Nam Định đã chính thức gia cố hàng thủ bằng hai bản hợp đồng nội binh chất lượng là Giáp Tuấn Dương và Lê Văn Thành. Giáp Tuấn Dương, chuyển đến từ Công an Hà Nội, là mẫu hậu vệ đa năng có thể đảm nhiệm tốt cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ cánh trái, giúp Nam Định hoàn thiện đội hình cho các mục tiêu lớn.

Tại lứa trẻ, cầu thủ Việt kiều Antonio Moric đang cho thấy sự hòa nhập nhanh chóng với U23 Việt Nam. Không chỉ gây ấn tượng về chuyên môn, Moric còn ghi điểm nhờ khả năng giao tiếp lưu loát bằng tiếng Việt, hứa hẹn sẽ là nhân tố tiềm năng cho các giải đấu U19 sắp tới.

Trái ngược với sự hân hoan của người hâm mộ Việt Nam, tờ Siam Sport của Thái Lan lại đưa ra nhận định đầy mỉa mai. Nhật báo này cho rằng đội tuyển Việt Nam đã "ăn may" khi có vé dự Asian Cup nhờ án phạt của đối thủ thay vì kết quả thuần túy trên sân cỏ. Tuy nhiên, thực tế tấm vé này là kết quả của việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định từ AFC, điều mà phía Malaysia đã vi phạm.