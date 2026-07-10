FIFA World Cup 2026: Chiến dịch Việt vị quét sạch 400 trang web lậu Bộ Tư pháp Mỹ phối hợp cùng FIFA triệt phá hàng trăm tên miền vi phạm bản quyền World Cup, đồng thời cảnh báo rủi ro mã độc cao gấp 40 lần trên các trang web lậu.

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) vừa thông báo thu giữ gần 400 tên miền phát sóng bất hợp pháp các trận cầu thuộc khuôn khổ World Cup. Đây được đánh giá là một trong những chiến dịch thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ quy mô nhất lịch sử giải đấu, diễn ra ngay trước thềm vòng chung kết FIFA World Cup 2026 do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai.

Chiến dịch Việt vị: Cuộc trấn áp bản quyền quy mô quốc tế

Chiến dịch mang tên "Việt vị" (Operation Offsides) có sự phối hợp chặt chẽ giữa Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Mỹ (HSI), Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và các tập đoàn truyền thông lớn như NBC Universal hay Warner Bros Discovery. Các đặc vụ đã xác minh hàng loạt trang web tự ý truyền hình trực tiếp các trận đấu khi chưa được cấp phép trước khi xin lệnh tịch thu từ tòa án liên bang tại bang Virginia.

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Tysen Duva khẳng định mục tiêu của chiến dịch là triệt phá tận gốc các mạng lưới quốc tế đang cố tình trục lợi dựa trên sức hút của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ngoài các trang web tại Mỹ, cơ quan chức năng cũng nhắm vào hệ thống máy chủ tại Peru và Bulgaria. Các biện pháp cưỡng chế tương tự đã được thực hiện đồng thời tại Croatia, Romania, Ba Lan và Colombia với sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế.

Rủi ro an ninh mạng từ các đường link xem bóng đá lậu

Bên cạnh vấn đề pháp lý, người xem trực tuyến trái phép đang đối mặt với những hiểm họa kỹ thuật nghiêm trọng. Nghiên cứu từ Lực lượng đặc nhiệm chống vi phạm bản quyền thuộc Liên minh Sáng tạo và Giải trí (ACE) chỉ ra rằng, người dùng truy cập các trang web lậu có nguy cơ nhiễm mã độc cao gấp 13 lần so với các nền tảng chính thống.

Thông báo về Chiến dịch Việt vị của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ được đăng trên đường link các website bóng đá lậu bị thu giữ. (Ảnh: DOJ)

Đặc biệt tại các thị trường như Mexico, Peru và Brazil, mức độ đe dọa có thể lên tới 40 lần. Các chuyên gia cảnh báo người dùng dễ dàng trở thành nạn nhân của mã độc tống tiền (ransomware), phần mềm gián điệp (spyware), đào tiền mã hóa trái phép hay lừa đảo trực tuyến (phishing). Việc sử dụng các luồng phát sóng lậu không chỉ đe dọa an toàn số cá nhân mà còn tiếp tay cho các mạng lưới botnet hoạt động trên quy mô lớn.

Nỗ lực bảo vệ hệ sinh thái thể thao trực tiếp

Nhằm ứng phó với các nguy cơ này, ACE đã phối hợp với Trung tâm Điều phối Quyền Sở hữu Trí tuệ Quốc gia Hoa Kỳ (IPR Center) thành lập Lực lượng Đặc nhiệm chống Vi phạm Bản quyền World Cup. Đây là sáng kiến toàn cầu nhằm bảo vệ giá trị của các chương trình thể thao trực tiếp vốn nhạy cảm về mặt thời gian.

Nhiều quốc gia trên thế giới cũng đau đầu giải quyết vấn nạn đường link xem bóng đá lậu trực tiếp. (Ảnh: FIFA)

Ông Guillermo Rodríguez, Giám đốc phụ trách nội dung phát sóng trực tiếp của ACE, nhấn mạnh rằng lực lượng đặc nhiệm này kết hợp tốc độ và phạm vi hoạt động toàn cầu để bảo vệ người tiêu dùng lẫn các đơn vị phát sóng. Việc bảo vệ bản quyền không chỉ đảm bảo quyền lợi kinh tế mà còn duy trì tính toàn vẹn cho hệ sinh thái thể thao trong những sự kiện trực tiếp có lượng theo dõi lớn nhất thế giới.