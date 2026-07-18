FIFA World Cup 2026: Hành trình tác nghiệp xuyên biên giới của kíp phóng viên VTV Vượt qua rào cản múi giờ và những hành trình xuyên lục địa, các kíp phóng viên VTV đang nỗ lực chuyển tải bầu không khí rực lửa của FIFA World Cup 2026 từ Bắc Mỹ về Việt Nam.

Đối với khán giả Việt Nam, FIFA World Cup 2026 hiện diện qua những trận cầu đỉnh cao và bàn thắng bùng nổ. Tuy nhiên, đằng sau những khuôn hình rực rỡ ấy là một quy trình vận hành khắc nghiệt của các ekip phóng viên VTV đang tác nghiệp tại Mỹ, Canada và Mexico. Đây không chỉ là một chuyến công tác, mà là một chiến dịch truyền thông quy mô lớn với cường độ làm việc liên tục xuyên biên giới.

Cường độ vận hành và khả năng thích nghi tại hiện trường

Trong nhiều tuần qua, các ekip của Trung tâm Truyền hình Thể thao, Đài Truyền hình Việt Nam đã thiết lập một guồng quay công việc không điểm dừng. Phóng viên Quốc Hiếu, một trong những người bám sát các điểm nóng ngay từ đầu giải, mô tả nhịp độ này bằng các từ khóa: liên tục, áp lực và thích nghi nhanh.

Lịch trình của kíp phóng viên thay đổi theo từng diễn biến thực tế. Ban ngày là thời gian thu thập dữ liệu, phỏng vấn và ghi hình tại các sân vận động hoặc khu vực dành cho người hâm mộ. Ban đêm, khi các thành phố lên đèn, lại là lúc bắt đầu công đoạn xử lý hậu kỳ, viết lời bình và truyền dữ liệu về Việt Nam. Nhiều thời điểm, công việc chỉ tạm kết thúc khi đồng hồ đã bước sang ngày mới.

Phóng viên Quốc Hiếu phỏng vấn ca sĩ Mỹ Tâm trong trận Argentina - Áo (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Thử thách lớn nhất không chỉ là những chuyến bay dài hàng nghìn km giữa Houston, Mexico City hay Dallas, mà là khả năng điều chỉnh kế hoạch tức thì. Tại một sự kiện tầm cỡ thế giới, mọi yếu tố từ thời tiết đến các hoạt động tự phát của cổ động viên đều yêu cầu phóng viên phải có tư duy quan sát nhạy bén để không bỏ lỡ những khoảnh khắc đắt giá ngoài 90 phút thi đấu chính thức.

Phóng viên Quốc Hiếu trong những ngày đầu tác nghiệp tại FIFA World Cup 2026™ và sau hơn 1 tháng "ăn bóng đá, ngủ bóng đá" trên đất Mỹ (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Góc nhìn văn hóa và đặc quyền tiếp cận Mix Zone

Tại Canada, phóng viên Trần Thành lại khai thác World Cup dưới lăng kính giao thoa văn hóa. Với một quốc gia đa sắc tộc, bóng đá trở thành cầu nối cho những cộng đồng nhập cư từ khắp nơi trên thế giới. Từ Toronto đến Vancouver, bầu không khí lễ hội bao trùm các tuyến tàu điện và không gian công cộng, tạo nên một bức tranh cổ vũ không biên giới.

Đáng chú ý, với tư cách là đơn vị sở hữu bản quyền truyền hình tại Việt Nam, VTV được hưởng những đặc quyền tác nghiệp tại các khu vực hạn chế như Mix Zone. Đây là nơi phóng viên có thể tiếp cận trực tiếp các ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới ngay sau trận đấu. Việc đứng ở khoảng cách gần để ghi nhận những cảm xúc chân thực nhất của cầu thủ là một lợi thế kỹ thuật quan trọng, giúp bản tin của VTV mang đậm hơi thở hiện trường.

Tuy nhiên, đi kèm với đặc quyền là những hành trình di chuyển khắc nghiệt. Để kịp tiến độ, phóng viên thường phải di chuyển xuyên đêm. Đơn cử như chặng đường từ Toronto tới Vancouver dài hơn 4.000 km, tương đương việc băng qua gần như toàn bộ lãnh thổ Canada, đòi hỏi sự bền bỉ về thể lực và khả năng tổ chức hậu cần tinh gọn.

Thử thách múi giờ và áp lực đồng bộ hóa dữ liệu

Đối với các phóng viên trẻ như Tấn Tài, FIFA World Cup 2026 là một bài kiểm tra nghề nghiệp thực thụ. Tác nghiệp tại bờ Đông nước Mỹ, rào cản lớn nhất chính là sự chênh lệch múi giờ từ 12 đến 13 tiếng so với Việt Nam. Khi các chương trình trong nước bắt đầu lên sóng, cũng là lúc các phóng viên tại hiện trường phải sẵn sàng cho các cuộc kết nối trực tiếp, bất kể giờ giấc sinh học.

Việc vận hành trong môi trường quốc tế quy mô lớn yêu cầu đội ngũ phóng viên không chỉ giỏi chuyên môn mà còn phải am hiểu quy trình phối hợp kỹ thuật phức tạp. Những câu chuyện được gửi về từ nửa vòng Trái đất là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, giúp rút ngắn khoảng cách địa lý và mang đến cho khán giả cái nhìn toàn diện nhất về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.