FIFA World Cup 2026 trên VTV: Cận cảnh "cỗ máy" sản xuất triệu view của những người làm báo thể thao Khám phá quy trình vận hành chuyên nghiệp phía sau màn hình World Cup 2026 của VTV, từ sự đột phá trong đội ngũ bình luận viên đến chiến lược đa nền tảng phục vụ hàng triệu khán giả Việt.

Khi tiếng còi khai cuộc của FIFA World Cup 2026 vang lên, hàng triệu khán giả Việt Nam bước vào một hành trình cảm xúc kéo dài suốt một tháng. Tuy nhiên, để chuyển tải trọn vẹn không khí rực lửa từ các sân vận động thế giới đến phòng khách của mỗi gia đình, một "hệ điều hành" khổng lồ phía sau màn hình của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã phải vận hành với công suất tối đa.

"Hệ điều hành" phía sau những khung hình trực tiếp

Phía sau mỗi trận cầu đỉnh cao là nhịp làm việc không ngừng nghỉ của đội ngũ biên tập, kỹ thuật và bình luận viên. Tại Ban Thể thao, không khí mùa World Cup được định nghĩa bằng những bảng thống kê dữ liệu mở liên tục, kịch bản chương trình dày đặc và áp lực thời gian tính bằng giây. Mỗi thông tin đưa ra không chỉ đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối mà còn phải đảm bảo tính mạch lạc và giàu cảm xúc.

Các đạo diễn đang ngồi ở phòng máy tập trung chỉ đạo để những thước phim và đường dây kịch bản được triển khai một cách chính xác.

Tại trường quay S16, toàn bộ nhân viên kỹ thuật và các chuyên gia khách mời luôn trong trạng thái tập trung cao độ. Sự phối hợp ăn ý giữa các bộ phận giúp các chương trình bình luận trước, giữa và sau trận đấu diễn ra trơn tru, cung cấp cho khán giả cái nhìn sâu sắc về chiến thuật và những câu chuyện bên lề sân cỏ.

Đột phá nhân sự: Khi tiếng nói người hâm mộ lên sóng quốc gia

Một trong những điểm nhấn quan trọng của kỳ World Cup 2026 trên VTV chính là sự chuyển mình trong đội ngũ nhân sự. Bên cạnh 12 bình luận viên (BLV) chuyên nghiệp, nhà đài đã tuyển chọn thêm 16 BLV từ cộng đồng người hâm mộ. Sự bổ sung này giúp giải quyết bài toán lịch thi đấu dày đặc, đồng thời mang đến những góc nhìn đa chiều, gần gũi hơn với công chúng.

Đáng chú ý, việc đưa các giọng đọc miền Nam lên sóng quốc gia là một chiến lược nhằm đa dạng hóa trải nghiệm cho khán giả trên toàn quốc. Theo nhà báo Phan Ngọc Tiến, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Thể thao, đây là cơ hội để những gương mặt trẻ mang đến làn gió mới, giúp việc phục vụ khán giả trở nên gần gũi và phong phú hơn về sắc thái vùng miền.

Việc bổ sung thêm luồng bình luận viên giọng Nam Bộ đã giúp cho trải nghiệm mùa World Cup 2026™ trên VTV trở nên đa dạng hơn.

Áp lực từ cabin bình luận: Kết nối dữ liệu và cảm xúc

Với các BLV như Bùi Đức Huy, World Cup là một thử thách chuyên môn ở cấp độ cao nhất. Áp lực không chỉ đến từ việc phải truyền tải đúng diễn biến trận đấu mà còn là trách nhiệm kết nối các lớp thông tin: từ phong độ cầu thủ, sơ đồ chiến thuật đến những bối cảnh lịch sử đối đầu phức tạp.

Quá trình chuẩn bị cho mỗi trận đấu thường bắt đầu từ rất sớm với việc cập nhật tin tức thời sự, dự báo các tình huống có thể xảy ra và tra cứu dữ liệu về những đội tuyển ít xuất hiện. Mục tiêu cuối cùng là giúp mọi đối tượng khán giả, dù là người xem bóng đá thường xuyên hay người chỉ hòa chung không khí ngày hội, đều có thể tiếp cận trận đấu một cách dễ hiểu nhất.

BLV Đức Huy đang chuẩn bị các tài liệu trước trận đấu.

Chiến lược đa nền tảng: VTVGo và cuộc chơi số hóa

Trong bối cảnh thói quen xem truyền hình thay đổi, nền tảng số VTVGo đóng vai trò then chốt trong việc tiếp cận khán giả trẻ. Nếu sóng truyền hình truyền thống tập trung vào trải nghiệm trọn vẹn, thì đội ngũ nội dung số lại ưu tiên tốc độ và tính linh hoạt. Những khoảnh khắc ấn tượng, các video highlight hay dữ liệu đồ họa được cập nhật theo thời gian thực, giúp khán giả có thể theo dõi World Cup mọi lúc, mọi nơi qua thiết bị di động.

Các BLV ở VTVGo mang đến những góc nhìn mới và những cập nhật nhanh chóng cho các khán giả trên các nền tảng số của VTV.

Việc nắm giữ bản quyền phát sóng chính thống cũng đặt lên vai những người làm báo thể thao trách nhiệm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Đây là cam kết của VTV trong việc mang đến những sản phẩm chất lượng cao, đúng quy chuẩn quốc tế cho công chúng Việt Nam. Kết thúc mỗi mùa giải, thứ còn đọng lại không chỉ là tỷ số, mà còn là dấu ấn về sự chuẩn bị bền bỉ và chuyên nghiệp của một ê-kíp sản xuất tận tâm.