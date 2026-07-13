Fiio Snowsky Beatbox: Máy nghe nhạc CD đa năng tích hợp Bluetooth LDAC và khả năng rip đĩa Fiio Snowsky Beatbox là giải pháp âm thanh toàn diện cho người yêu đĩa CD, kết hợp giữa khả năng phát nhạc truyền thống, truyền tải Bluetooth chất lượng cao LDAC và hệ thống loa tích hợp mạnh mẽ.

Trong bối cảnh đĩa vật lý đang dần trở lại mạnh mẽ, Fiio đã chính thức ra mắt Snowsky Beatbox - một thiết bị âm thanh đa năng được thiết kế để xóa nhòa khoảng cách giữa trải nghiệm nghe nhạc cổ điển và công nghệ số hiện đại. Không chỉ dừng lại ở một máy nghe nhạc CD thông thường, thiết bị này còn đóng vai trò là một bộ giải mã Bluetooth cao cấp và công cụ trích xuất nhạc số (CD ripper).

Thiết kế linh hoạt và khả năng tùy biến cao

Fiio Snowsky Beatbox sở hữu kích thước nhỏ gọn 190 x 190 x 36,5 mm với trọng lượng 615 g, phù hợp để mang theo hoặc lắp đặt cố định. Điểm độc đáo trong thiết kế của Snowsky Beatbox nằm ở mặt trước có thể thay thế bằng các tấm panel tùy chỉnh, cho phép người dùng cá nhân hóa ngoại hình thiết bị theo sở thích. Mặt sau máy tích hợp ngàm từ tính giúp việc gắn tường hoặc lắp chân đế trở nên dễ dàng.

Fiio Snowsky Beatbox kết hợp giữa thiết kế hiện đại và khả năng chơi nhạc CD truyền thống.

Thông số kỹ thuật ấn tượng trong phân khúc

Về khả năng trình diễn âm thanh, Fiio trang bị cho Snowsky Beatbox hệ thống loa 2.1 bao gồm hai driver 3W và một loa siêu trầm (woofer) 5W. Điều này cho phép thiết bị hoạt động độc lập như một chiếc loa Bluetooth chất lượng cao khi kết nối với các nguồn phát bên ngoài.

Đặc tính kỹ thuật Chi tiết Kết nối không dây Bluetooth (Hỗ trợ LDAC) Cổng kết nối có dây 3.5 mm, USB-C, Aux input Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (SNR) > 90 dB Độ méo hài tổng (THD) < 0,02% Dung lượng pin 3.350 mAh (Loại 18650, có thể tháo rời) Thời gian sử dụng Lên đến 8 giờ

Đa dạng nguồn phát và tính năng CD Ripper

Snowsky Beatbox hỗ trợ đa dạng nguồn nhạc từ đĩa CD, USB, cổng Aux cho đến đài FM. Đáng chú ý nhất là khả năng hỗ trợ codec LDAC, cho phép truyền tải âm thanh không dây chất lượng cao tương đương nhạc Hi-Res qua Bluetooth. Điều này biến thiết bị thành một hub âm thanh hiện đại cho những ai sở hữu tai nghe không dây cao cấp như Fiio EH11.

Bên cạnh đó, tính năng CD ripper tích hợp giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi bộ sưu tập đĩa vật lý sang định dạng nhạc số để lưu trữ và sử dụng trên các thiết bị khác. Đây là một điểm cộng lớn cho những người sưu tầm muốn số hóa kho nhạc của mình mà không cần đến các thiết bị chuyên dụng phức tạp.

Thời lượng pin và mức giá

Thiết bị sử dụng viên pin 18650 dung lượng 3.350 mAh có thể tháo rời, cung cấp khoảng 8 giờ chơi nhạc liên tục. Việc sử dụng pin chuẩn 18650 giúp người dùng dễ dàng thay thế hoặc dự phòng khi cần thiết. Thời gian sạc đầy thiết bị rơi vào khoảng 2 giờ qua cổng USB-C.

Hiện tại, Fiio Snowsky Beatbox đang được phân phối với mức giá khoảng 115,60 USD (tương đương khoảng 2,9 triệu đồng) với các tùy chọn màu sắc bao gồm đen, trắng và trắng phối đỏ.